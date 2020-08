Résultats 1er semestre du groupe Arkéa

Communiqué de presse

Résultats semestriels

Pleinement engagé auprès de ses parties prenantes pendant la crise, le groupe Arkéa affiche des résultats solides

Brest, le 27 août 2020 - Le Conseil d'administration d'Arkéa a arrêté ce jour les comptes pour le 1er semestre 2020. Dans un contexte économique fortement marqué par la crise sanitaire, le groupe maintient une belle dynamique commerciale et prouve, par la très bonne tenue de ses indicateurs financiers, la pertinence de ses choix stratégiques et la résilience de son modèle. Fidèle à ses valeurs et à ses convictions, le groupe bancaire coopératif et collaboratif s'est pleinement engagé, face à cette situation inédite, pour soutenir ses clients particuliers, professionnels et entreprises sur ses territoires.

Une activité commerciale soutenue

Durant toute la période de confinement, les collaborateurs du groupe Arkéa se sont mobilisés pour garantir la continuité des activités et des services bancaires et d'assurance, et répondre aux attentes des sociétaires et clients confrontés aux conséquences économiques de la crise sanitaire.

Le portefeuille clients a progressé de 2 % sur le 1er semestre, et s'élève à près de 4,8 millions de sociétaires et clients. Arkéa compte ainsi 92 000 nouveaux clients particuliers et professionnels (conquête nette). Cette conquête, essentiellement portée par la banque en ligne, l'activité d'assurance ainsi que Max, la fintech développée par le groupe, tire ainsi profit de la stratégie de diversification réussie conduite par Arkéa.

Les encours de crédits bruts sont en hausse, sur l'ensemble des familles de crédits, de 3,3 % pour s'établir à 64,9 Md€, avec une production de 8,3 Md€ (contre 7,7 Md€ au 1er semestre 2019). Au 1er semestre, les réseaux de caisses locales du Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest ainsi qu'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels ont accordé à leurs entreprises clientes 9 000 Prêts Garantis par l'Etat (PGE), pour un montant total d'1,3 Md€. Pour soutenir les sociétaires et clients confrontés aux difficultés de trésorerie liées à la crise sanitaire, plus de 56 000 prêts professionnels, immobiliers ou à la consommation ont également fait l'objet de reports d'échéances accordés par le groupe, pour un encours de 5,2 Md€.

L'encours total d'épargne est de 128,1 Md€ (+2,5 %), avec une collecte nette de 2 Md€.

En assurances de biens et de personnes, les primes acquises en portefeuille progressent de 10,7 M€, à 218 M€. Le groupe Arkéa poursuit avec succès la diversification de ses réseaux de distribution : les réseaux externes au groupe représentent 35 % du total des primes acquises en portefeuille (+ 5 points par rapport à juin 2019).

Un groupe solide porté par la pertinence de ses choix stratégiques

Les revenus* du groupe atteignent 1,1 Md€ (- 1,7 %). Cette résistance notable dans un contexte fortement impacté par la crise sanitaire s'appuie sur la bonne dynamique commerciale. Ainsi, la marge nette d'intérêt et les commissions sont en progression au 1er semestre. Le groupe tire également pleinement profit de sa stratégie de diversification des sources de revenus, avec une contribution du pôle BtoB et prestations bancaires en marque blanche à hauteur de 16 %. Enfin, les revenus* intègrent un produit lié à la déconsolidation et la réévaluation des titres de la fintech Younited investis par Arkéa, et l'effet de la crise sur la valorisation des actifs d'assurance-vie et de capital-investissement.

Le résultat brut d'exploitation s'établit à 429 M€, en progression de 25 % sur un an, porté une diminution des frais de gestion sur la période.

Le résultat net part du groupe s'élève à 249 M€, stable sur les 3 derniers exercices, malgré une forte augmentation du coût du risque, à 84 M€ (x 2,5 par rapport au premier semestre 2019) pour intégrer les effets de la crise du Covid-19 sur l'environnement macro-économique. Cette performance, significative dans la période, est portée par la bonne résistance des revenus au 1er semestre, et profite d'impacts non récurrents (réévaluation des titres Younited, fermeture du régime de retraite – article 39 – suite à la loi Pacte).

Le total de bilan augmente de 4,8 % par rapport au 31 décembre 2019, à 165 Md€.

Le ratio de solvabilité Common Equity Tier One (CET1) à 16.8 %, et le ratio global de solvabilité, à 21,7 % au 30 juin 2020, figurent parmi les plus élevés de la place bancaire française et illustrent la structure financière robuste du groupe Arkéa.

Jean-Pierre Denis, Président du groupe Arkéa, commente : « Les performances du groupe Arkéa pour ce premier semestre constituent une grande fierté en ce qu'elles témoignent du travail collectif accompli pour relever les défis auxquels nous avons été confrontés. Les équipes du groupe ont fait preuve d'une formidable implication pour apporter à nos sociétaires et clients, par des mesures de soutien concrètes, des réponses à la hauteur des enjeux, face à cette crise économique et sanitaire inédite. Ces résultats révèlent également les multiples atouts que possède le groupe pour poursuivre sa trajectoire : une grande solidité financière, un bilan sain, un modèle économique attractif et efficace. Je veux également saluer le renforcement de nos dispositifs de solidarité en faveur des clients particuliers, professionnels et associations fragilisés par cette crise, et auxquels nous sommes, en tant qu'entreprise éthique et inclusive, particulièrement attentifs. »

* Produit net banque-assurance (PNBA) et gains sur cessions ou dilution des entreprises mises en équivalence.



Hélène Bernicot, Directrice générale du groupe Arkéa, ajoute : « Dans une période profondément marquée par une crise sanitaire et économique majeure, le groupe Arkéa a démontré toute son agilité et sa capacité, par l'engagement exemplaire de ses collaborateurs, à se mobiliser en un temps record pour soutenir et accompagner ses sociétaires et clients. Ces résultats sont aussi le reflet de la solidité du groupe, et de la pertinence de son modèle, un modèle de banque coopérative et collaborative, au service de ses territoires et de leurs acteurs, en toutes circonstances, pour permettre à chacun de se réaliser. »

A propos du groupe Arkéa

Le groupe Arkéa est composé du Crédit Mutuel Arkéa, des réseaux du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest ainsi que d'une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Avec plus de 10 500 salariés, 2 800 administrateurs, 4,8 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 165 milliards d'euros de total de bilan, Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. Une présentation détaillée des résultats du 1er semestre 2020 est disponible sur le site internet du groupe à l'adresse suivante : https://www.arkea.com/banque/assurance/credit/mutuel/ecb_5037/fr/presentations-investisseurs

Contact Presse : Ariane Le Berre-Lemahieu - 02 98 00 22 99 - ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com

