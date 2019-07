Résultats X-FAB du premier trimestre 2019 0 30/07/2019 | 17:41 Envoyer par e-mail :

Déclaration intermédiaire du Conseil d'Administration Regulatory News: (Paris:XFAB) Faits marquants relatifs au deuxième trimestre 2019: - Chiffre d'affaires trimestriel de USD 131,6 millions, en ligne avec les prévisions de USD 128-135 millions, en recul de 15% par rapport au 2nd trimestre 2018 et stable par rapport au 1er trimestre 2019. - EBITDA de USD 11,8 millions, en recul de 59% par rapport au 2nd trimestre 2018 et en augmentation de 80% par rapport au 1er trimestre 2019; la marge EBITDA de 8,9% se situe à l'extrémité supérieure de la fourchette prévisionnelle de 3-9%. - EBIT de USD -5,6 millions, en recul de USD 19,1 millions par rapport au 2ème trimestre 2018 et en augmentation de 4,7 millions par rapport au 1er trimestre 2019. - La perte nette a été de USD 8,1 millions, en recul de 9,6 millions par rapport au 2ème trimestre 2018 et en amélioration de 2,3 millions par rapport au 1er trimestre 2019. - La perte par action a été de USD 0,06. Prévisions: - Le chiffre d'affaires attendu pour le troisième trimestre 2019 est compris dans un intervalle de USD 128-135 millions avec une marge EBITDA de 4 à 10%. En raison des incertitudes persistantes sur le marché, la visibilité pour le quatrième trimestre reste limitée. - Les prévisions du troisième trimestre 2019 sont basées sur un taux de change moyen de USD/EUR 1,14. Chiffre d'affaires par trimestre: En millions de USD 4ème Trimestre 2017 1er Trimestre 2018 2ème Trimestre 2018 3ème Trimestre 2018 4ème Trimestre 2018 1er Trimestre 2019 2ème Trimestre 2019 Croissance T2 2019

par rapport au T2 2018 Automobile 71,8 68,5 79,3 76,6 59,7 64,1 62,5 -21% Industriel 20,7 23,2 25,0 23,8 24,3 24,1 23,3 -7% Médical 6,9 4,8 5,6 6,3 7,3 6,8 6,3 14% Sous-total core business 99,3 96,5 109,8 106,7 91,3 95,0 92,1 -16% 64,4% 67,2% 70,6% 70,5% 66,4% 72,5% 70,0% CCC1 53,9 46,5 45,3 44,4 45,9 35,8 39,1 -14% Autres 1,0 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 n.m. Chiffre d’affaires total 154,1 143,5 155,5 151,4 137,4 131,0 131,6 -15% 1 Consumer, Communications & Computer Développement des affaires Au deuxième trimestre, X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires de USD 131,6 millions se situant dans la fourchette de USD 128 à 135 millions. Par rapport au 2ème trimestre 2018, le chiffre d’affaires a reculé de 15%, et est resté quasiment stable avec une légère hausse de 0,4% par rapport au 1er trimestre 2019. Les revenus de production du deuxième trimestre ont été principalement affectés par la faiblesse du marché automobile. Le chiffre d’affaires réalisé dans les segments de marché phare de X-FAB, à savoir l’automobile, le secteur industriel et le médical, s’élève à USD 92,1 millions, soit une baisse de 16% par rapport au 2ème trimestre 2018. Par rapport au 1er trimestre 2019, les activités ont diminué de 3%. Les incertitudes sur le marché ont persisté tout au long du deuxième trimestre 2019, en raison d’un ensemble de facteurs économiques et de conflits politiques mondiaux. Combiné à une visibilité limitée de l’avenir, les clients sont restés très prudents dans leur comportement d‘achat et ont poursuivi la réduction de leurs stocks. Cela se traduit par un faible niveau de commande, bien qu’en hausse de 10% par rapport au premier trimestre 2019. Au deuxième trimestre 2019, le chiffre d’affaires de l’industrie automobile a diminué de 21% par rapport au 2ème trimestre 2018, ce qui correspond à la faiblesse persistante du marché automobile. Alors que les revenus de production ont baissé, les revenus de prototypage dans le segment automobile ont enregistré une croissance de 14% par rapport au 2ème trimestre 2018. Les ventes du secteur industriel ont baissé de 7% par rapport au 2ème trimestre 2018; le chiffre d’affaires réalisé dans le domaine du prototypage pour le secteur industriel ont diminué de 12% par rapport au 2ème trimestre 2018. La faiblesse de l’économie mondiale a entraîné la réduction des investissements d‘équipements, particulièrement en Chine, ce qui a obligé les clients du secteur industriel à réduire leurs stocks. Les ventes réalisées dans le secteur médical au deuxième trimestre 2019 ont enregistré une croissance de 14% par rapport au 2ème trimestre 2018. Les revenus de prototypage ont été stables d’une année sur l’autre, alors que les revenus de production dans le secteur médical ont augmenté de 20%. Les applications de „Lab-on-a-chip“ (laboratoire sur puce électronique) sont restées le plus fort moteur de croissance. L’activité Consumer, Communications & Computer (CCC) a diminué de 14% par rapport au 2ème trimestre 2018. Cela s’explique principalement par une diminution de l’activité historique de X-FAB France, qui est toutefois conforme au plan. La part des revenus du site français basée sur les technologies X-FAB a atteint 20% et a été principalement destinée au marché des CCC. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires du groupe X-FAB relatif au prototypage s’est élevé à USD 18,5 millions, soit une augmentation de 30% par rapport au 2ème trimestre 2018, incluant la vente d‘une propriété intellectuelle pour un montant de USD 3 millions. Si l’on exclut cet effet ponctuel, les revenus de prototypage ont augmenté de plus de 9%, principalement grâce à de nouveaux contrats s’ajoutant aux nouveaux projets soutenant la croissance future. Informations actualisées des Opérations Au deuxième trimestre, de nouveaux progrès ont été réalisés quant à l’implémentation des technologies X-FAB pour le secteur automobile au sein de X-FAB France, avec le lancement de la première production de tranches automobiles. A partir de Juillet 2019, la plateforme technologique 180nm (XH018), la plus populaire de X-FAB, est disponible pour des applications automobiles fournies depuis la France. Cela permet d’accroître la capacité de cette technologie et d’offrir une seconde source pour sécuriser les approvisionnements de nos clients. Le chiffre d’affaires du secteur du carbure de silicium (silicon carbide - SiC) au deuxième trimestre 2019 a presque triplé par rapport au 2ème trimestre 2018, atteignant ainsi USD 6,4 millions. Les revenus SiC au premier semestre 2019, ont atteint le même niveau que ceux de toute l’année 2018, conformément aux objectifs de croissance de l’entreprise. Les revenus des prototypages SiC ont augmenté de 46% sur un an et de 88% par rapport au 1er trimestre 2019. Les revenus de production ont progressé de 15% par rapport au trimestre précèdent, avec un nouveau client passant de l’étape du prototypage à celle de production de masse. Le pipeline clients et projets demeurent solides. Les investissements nous permettant d‘internaliser le processus d’épitaxie sont en bonne voie. Le premier prototypage “epi” devrait être livré au quatrième trimestre de 2019. “Epi” est l’abréviation de “épitaxie” et se réfère au processus de dépôt d’une fine couche épitaxiale sur une tranche SiC brute. Il s’agit d’une étape importante à valeur ajoutée dans le processus global de fabrication de semi-conducteurs en carbure de silicium. Tous les sites de fabrication ont poursuivi leurs projets d’expansion et d’optimisation visant à accroître le rendement et la productivité. Cela comprend des actions de pilotage des projets d’automatisation et d’optimisation. Il s’agit de tirer avantage des niveaux d’utilisation actuellement plus faibles, car bon nombre de ces activités ne sont possibles que si les usines ne sont pas entièrement chargées. Les investissements réalisés au cours du deuxième trimestre 2019 ont été de USD 20,9 millions, en hausse de 18 % par rapport au 2ème trimestre 2018. Les principaux projets ont été l’expansion de capacité de X-FAB Dresden, les nouveaux bureaux de X-FAB Sarawak ainsi que les activités visant à préparer le site français à la production automobile. Pour réduire les dépenses relatives aux investissements, dans le cadre du programme actuel de réduction des coûts, certains investissements non indispensables ont été suspendus. Cela ne se concrétisera toutefois qu’ultérieurement. Les dépenses d’investissements pour le deuxième trimestre se rapportent principalement aux projets initiés en 2018. Profitabilité et volatilité du taux de change Après que la rentabilité ait été négativement impactée au premier trimestre 2019 par une diminution significative des stocks d’encours de fabrication et de produits finis pour un montant de USD 9,2 millions, une augmentation des encours de fabrication et de stocks de produits finis à hauteur de USD 2,1 millions a contribué positivement à la rentabilité au deuxième trimestre. Ces fluctuations trimestrielles font partie d’une activité normale. Le taux de change enregistré au 2ème trimestre 2019 était de USD/Euro 1,12 avec une marge EBITDA correspondante de 8,9%. Avec un taux de change USD/Euro constant de 1,19 tel que enregistré au 2ème trimestre 2018, la marge EBITDA au deuxième trimestre 2019 aurait été de 7,6%. Afin de limiter l’impact de la fluctuation du taux de change du dollar américain vs Euro sur la rentabilité, X-FAB vise à atteindre une part de 25% des ventes libellées en euros d’ici fin 2019 et a réussi à les porter à 24% au cours du 2ème trimestre 2019, venant de seulement 11% au cours du quatrième trimestre 2016. Commentaires et perspectives du management En commentant le développement des activités de X-FAB, Rudi De Winter, PDG de X-FAB Group, a déclaré: “Les conditions du marché sont restées faibles tout au long du deuxième trimestre. Les incertitudes continuent avec la réduction en cours des stocks de nos clients et une demande restreinte. La visibilité est donc encore limitée. Néanmoins, nos technologies continuent de susciter beaucoup d’intérêt dans le secteur automobile, grâce aux synergies entre notre gamme de carbure de silicium (SiC) et de haute tension CMOS offrant également des isolateurs inductifs, nous sommes parfaitement préparés à soutenir l’électrification des voitures. Dans le secteur médical, les applications „Lab-on-a-chip“ (laboratoire sur puce électronique) ont continué de croître et nous avons reçu de très positives réactions lors de notre récent roadshow en Chine visant à accroître la notoriété de X-FAB sur ce marché. Je suis convaincu que X-FAB est bien positionnée pour une croissance solide dès que le marché se redressera.” Procédures de l’auditeur indépendant L’auditeur légal des comptes, KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises CVBA, représenté par Herwig Carmans, a confirmé que leurs procédures d’examen, substantiellement achevées, n’ont pas révélé de questions importantes nécessitant un ajustement de l’information financière consolidée condensée incluse dans le présent communiqué en date du et pour le semestre clos le 30 juin 2019. Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB Les résultats de X-FAB pour le second trimestre 2019 seront discutés au cours d’une conférence téléphonique qui se tiendra en direct mardi 30 Juillet 2019 à 18h30 CET. La conférence téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant : http://emea.directeventreg.com/registration/7229215 Une fois inscrit, vous recevrez votre numéro d’appel pour participants, le mot de passe Direct Event et un identifiant unique. Dix minutes avant le début de la conférence, vous devrez utiliser les informations d’accès à la conférence fournies dans le courriel reçu lors de l’inscription. L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible du 30 Juillet 2019 à 23h30 CET au 6 Aout 2019 à 23h30 CET en composant le numéro suivant : +44 (0) 3333009785, ID de la conférence 7229215. Les résultats du 3ème trimestre 2019 seront communiqués le 29 Octobre 2019. À propos de X-FAB X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 4.000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com Informations prospectives Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits. Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse. Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue. Etat consolidé condensé des résultats en milliers de dollars Trimestre terminé le 30 Juin 2019 non audité Trimestre terminé le 30 Juin 2018 non audité Trimestre terminé le 31 Mars 2019 non audité Semestre terminé le 30 Juin 2019 non audité Semestre terminé le 30 Juin 2018 non audité Chiffre d'affaires 131.560 155.497 131.005 262.565 299.027 Chiffre d'affaires in USD in % 75 83 76 76 82 Chiffre d'affaires in EUR in % 24 17 23 24 18 Coût des ventes -115.988 -124.616 -126.477 -242.466 -243.844 Marge brute 15.571 30.882 4.528 20.100 55.184 Marge brute en % 11,8% 19,9% 3,5% 7,7% 18,5% Frais de recherche et développement -8.221 -7.935 -5.407 -13.628 -16.126 Frais commerciaux et de marketing -2.011 -1.942 -1.992 -4.003 -4.148 Frais généraux et administratifs -7.778 -7.439 -7.785 -15.563 -15.403 Loyers perçus et dépenses d’immeubles de placement -361 439 174 -187 1.009 Autres produits et autres charges -2.797 -461 220 -2.577 -1.126 Résultat opérationnel -5.596 13.544 -10.262 -15.858 19.390 Produits financiers 3.405 -290 3.556 6.961 14.515 Charges financières -4.964 -10.120 -2.622 -7.586 -19.091 Résultat financier net -1.559 -10.410 934 -625 -4.576 Résultat avant Impôts -7.155 3.133 -9.329 -16.483 14.814 Impôts -926 -1.652 -1.036 -1.962 219 Résultat net -8.081 1.481 -10.365 -18.445 15.033 Résultat opérationnel -5.596 13.544 -10.262 -15.858 19.390 Amortissements 17.365 15.087 16.784 34.149 29.413 EBITDA 11.769 28.631 6.522 18.291 48.803 Marge d'EBITDA en % 8,9 18,4 5,0 7,0 16,3 Bénéfice par action à la fin de la période -0,06 0,01 -0,08 -0,14 0,12 Nombre pondéré d’actions 130.631.921 130.631.921 130.631.921 130.631.921 130.631.921 Taux de change moyen EUR/USD 1,12324 1,19341 1,13635 1,12979 1,21187 Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent se produire. État consolidé condensé de la situation financière en milliers de dollars Semestre terminé le

30 Juin 2019 non audité Semestre terminé le

30 Juin 2018 non audité Exercice clos le 31 Déc 2018 audité ACTIF Actifs non courants Immobilisations corporelles 373.832 319.113 345.626 Immeubles de placement 9.362 8.778 9.415 Immobilisations incorporelles 8.462 8.317 9.023 Investissements non courants 706 727 381 Autres actifs non courants 26.692 14.682 20.594 Impôts différés 34.328 35.665 34.234 Total des actifs non courants 453.381 387.282 419.272 Actifs courants Stocks 157.959 118.943 147.150 Clients et comptes rattachés 62.870 81.962 71.378 Autres actifs courants 31.057 19.846 26.699 Trésorerie et équivalents de trésorerie 171.232 296.345 242.768 Total des actifs courants 423.118 516.096 487.995 TOTAL DE L’ACTIF 876.499 903.378 907.268 PASSIF Capitaux propres Capital 432.745 432.745 432.745 Prime d'émission 348.709 348.709 348.709 Réserves et report à nouveau -103.979 -91.794 -84.782 Ecarts de conversion -483 -444 -539 Actions propres -770 -770 -770 Total des capitaux propres – part du groupe 676.222 688.446 695.363 Intérêts ne conférant pas de contrôle 363 357 364 Total des capitaux propres 676.585 688.803 695.726 Passifs non courants Emprunts et dettes non courantes 76.417 88.397 72.328 Provisions et autres passifs non courants 7.441 8.370 7.446 Total des passifs non courants 83.858 96.767 79.774 Passifs courants Fournisseurs et comptes rattachés 28.778 25.866 45.889 Emprunts et dettes courantes 32.456 36.062 31.632 Autres dettes courantes 54.822 55.879 54.246 Total des passifs courants 116.056 117.808 131.767 TOTAL DU PASSIF 876.499 903.378 907.268 État consolidé condensé des flux de trésorerie en milliers de dollars Trimestre terminé le

30 Juin 2019 non audité Trimestre terminé le

30 Juin 2018 non audité Trimestre terminé le

31 Mars 2019 non audité Semestre terminé le

30 Juin 2019 non audité Semestre terminé le

30 Juin 2018 non audité Résultat avant Impôts -7.155 3.133 -9.329 -16.483 14.814 Rapprochement du bénéfice net avec des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 19.807 22.493 13.833 33.639 31.897 Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions 17.365 15.087 16.784 34.149 29.413 Aides et subventions d'investissement reconnues après amortissement -742 -802 -745 -1.487 -1.639 Produits et charges d'intérêts 424 60 419 842 654 Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels 6 -2 0 6 671 Plus ou moins-value sur cession d'actifs financiers -182 2.107 -143 -325 3.206 Différences de change & Autres éléments non monétaires (net) 2.936 6.043 -2.482 454 -408 Variation du fonds de roulement -16.965 -3.167 -7.943 -24.908 -14.238 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés -4.666 -1.167 13.406 8.740 863 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement -5.010 8.613 -6.082 -11.093 -163 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock -6.679 -5.516 -4.129 -10.808 -13.097 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs -3.387 -2.242 -7.476 -10.863 -7.055 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes 2.777 -2.855 -3.662 -885 5.214 Impôts (payés)/reçus -417 -85 -92 -510 -148 Flux de trésorerie généré par l'activité -4.730 22.374 -3.532 -8.262 32.325 Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement Paiements pour investissements corporels et incorporels -20.942 -17.730 -23.815 -44.756 -38.497 Paiements pour investissements (autres) -175 0 -175 -350 0 Acquisition de filiales, flux de trésorerie d'acquisition net 0 0 0 0 0 Paiements de prêts d'investissement à des parties liées -60 -61 -101 -161 -127 Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées 40 44 94 133 96 Produits de cession d'actifs corporels 40 2 0 40 18 Intérêts reçus 624 879 663 1.287 1.413 Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement -20.473 -16.866 -23.334 -43.807 -37.098 État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite en milliers de dollars Trimestre terminé le

30 Juin 2019 non audité Trimestre terminé le

30 Juin 2018 non audité Trimestre terminé le

31 Mars 2018 non audité Semestre terminé le

30 Juin 2019 non audité Semestre terminé le

30 Juin 2018 non audité Flux de trésorerie lié aux opérations de financement Emission d'emprunts 0 0 0 0 0 Remboursement d'emprunts -7.083 -7.814 -7.500 -14.583 -16.562 Encaissement de contrat de cession bail 0 0 0 0 0 Paiement des contrats de location financement -2.156 -612 -618 -2.774 -1.314 Encaissement de subventions et aides gouvernementales 0 357 0 0 357 Intérêts versés -401 -514 -409 -810 -1.133 Produit brut issu de l’augmentation de capital 0 0 0 0 0 Coûts directement liés à l’augmentation de capital 0 0 0 0 0 Payement de dividende prioritaire 0 0 0 0 0 Distribution d'intérêts ne conférant pas de contrôle 0 0 -11 -11 -12 Flux de trésorerie lié aux opérations de financement -9.641 -8.583 -8.539 -18.180 -18.664 Effet de la variation des cours des devises -1.200 -8.445 -88 -1.288 -454 Augmentation /(diminution) de la trésorerie -34.844 -3.075 -35.405 -70.248 -23.437 Trésorerie à l'ouverture 207.276 306.865 242.768 242.768 319.235 Trésorerie à la clôture 171.232 295.345 207.276 171.232 295.345 ### Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190730005714/fr/

