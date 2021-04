Résultats X-FAB du premier trimestre 2021 29/04/2021 | 07:01 Envoyer par e-mail :

Déclaration intermédiaire du Conseil d'Administration Regulatory News: X-FAB (Paris:XFAB) Faits marquants relatifs au premier trimestre 2021 : › Chiffre d'affaires trimestriel de 155,4 millions USD, se situant clairement bien au-delà de la fourchette prévisionnelle de 145-152 millions USD, en hausse de 22 % par rapport au 1er trimestre 2020 et de 14 % par rapport au 4ème trimestre 2020, › Le carnet de commandes a atteint un nouveau niveau record de 210,9 millions USD, en hausse de 42 % par rapport au 1ertrimestre 2020 et de 11 % par rapport au 4ème trimestre 2020, › La marge EBITDA de 22,9 % se situe clairement au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 16 - 20 %, › EBITDA de 35,6 millions USD, en hausse de 105 % par rapport au 1ertrimestre 2020 et de 58 % par rapport au 4ème trimestre 2020, › EBIT de 17,0 millions USD, en hausse de 18,5 millions USD par rapport au 1ertrimestre 2020 et de 13,4 millions USD par rapport au 4ème trimestre 2020. Prévisions : › Le chiffre d’affaires attendu pour le 2ème trimestre 2021 est compris dans un intervalle de 154-160 millions USD avec une marge EBITDA comprise entre 17 et 21 %, › Compte tenu des projets en cours, de la demande soutenue ainsi que du carnet de commandes enregistré au cours des deux derniers trimestres, le chiffre d’affaires prévisionnel pour l’année 2021 a été revu à la hausse et devrait être de l’ordre de 610 à 630 millions USD et la marge EBITDA devrait être de l’ordre de 18 à 21 %, › Les prévisions du 2ème trimestre 2021 sont basées sur un taux de change moyen USD/EUR de 1,2. Chiffre d’affaires par trimestre : En millions de USD 2ème Trimestre 2019 3ème Trimestre 2019 4ème Trimestre 2019 1er Trimestre 2020 2ème Trimestre 2020 3ème Trimestre 2020 4ème Trimestre 2020 1er Trimestre 2021 Croissance annuelle Automobile 62,5 60,5 56,7 68,3 61,6 40,8 65,4 83,5 22% Industrie 23,3 24,4 20,1 22,1 23,9 23,9 27,3 32,4 46% Médical 6,3 8,8 6,3 6,5 7,3 7,7 12,0 8,7 33% Sous-total core business 92,1 93,7 83,2 96,9 92,7 72,3 104,7 124,6 29% 70,0% 71,8% 73,3% 76,4% 78,1% 75,2% 77,1% 80,1% CCC1 39,1 36,7 30,1 29,7 25,9 23,7 30,9 30,6 3% Autres 0,3 0,0 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 Chiffre d’affaires total 131,6 130,5 113,4 126,9 118,8 96,1 135,9 155,4 22% 1 Consumer, Communications & Computer En millions de USD 2ème Trimestre 2019 3ème Trimestre 2019 4ème Trimestre 2019 1er Trimestre 2020 2ème Trimestre 2020 3ème Trimestre 2020 4ème Trimestre 2020 1er Trimestre 2021 Croissance annuelle CMOS 114,4 114,4 98,1 112,8 103,4 81,1 115,0 135,9 20% MEMS 10,7 9,5 9,9 9,6 10,4 9,8 14,6 14,4 51% Silicon carbide 6,4 6,5 5,5 4,5 5,0 5,2 6,3 6,1 35% Chiffre d’affaires total 131,6 130,5 113,4 126,9 118,8 96,1 135,9 155,4 22% Développement des affaires Au cours du premier trimestre 2021, X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires de 155,4 millions USD se situant clairement au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 145 à 152 millions USD. Par rapport au 1er trimestre 2020, le chiffre d’affaires a augmenté de 22 % et de 14 % par rapport au 4ème trimestre 2020. Au cours du 1er trimestre, l’activité s’est développée positivement avec une forte croissance à deux chiffres sur l’ensemble des segments de marché. Le chiffre d’affaires trimestriel des activités phares de X-FAB, à savoir l’automobile, l’industrie et le médical, s’élève à 124,6 millions USD, en hausse de 29 % par rapport au 1er trimestre 2020 et en hausse de 19 % par rapport au 4ème trimestre 2020. Au cours du 1er trimestre 2021, le chiffre d’affaires réalisé dans les secteurs phares a représenté 80 % du total des ventes du 1er trimestre. Le carnet de commandes s’est maintenu à un niveau très élevé tout au long du 1er trimestre, atteignant un nouveau record trimestriel de 210,9 millions USD, représentant une augmentation de 42 % par rapport au 1er trimestre 2020 et de 11 % par rapport au 4ème trimestre 2020. Chiffre d’affaires des activités de prototypage et de production par trimestre et par marché : en milions de USD Chiffre d‘affaires 1er Trimestre 2020 2ème Trimestre 2020 3ème Trimestre 2020 4ème Trimestre 2020 1er Trimestre 2021 Croissance T1 2021 par rapport au T1 2020 Automobile Prototypage 2,1 2,3 2,6 3,6 3,2 48% Production 66,2 59,3 38,2 61,8 80,4 21% Industrie Prototypage 7,3 7,2 7,2 8,2 9,0 24% Production 14,8 16,7 16,6 19,0 23,3 58% Médical Prototypage 2,0 3,3 3,4 6,9 2,2 10% Production 4,5 4,0 4,2 5,1 6,4 44% CCC Prototypage 2,4 2,6 2,6 3,2 4,3 80% Production 27,3 23,3 21,0 27,7 26,3 -4% Le développement commercial de X-FAB au cours du 1 er trimestre 2021 a continué d’être soutenu par la reprise amorcée au 3ème trimestre 2020, après la chute causée au cours de l’été 2020 par la pandémie de la Covid-19, mais aussi par l’introduction de nouvelles activités. Le chiffre d’affaires du secteur automobile a atteint un niveau record absolu de 83,5 millions USD. L’activité industrielle a enregistré la plus forte hausse et a augmenté de 46 % par rapport au 1 er trimestre 2020. Alors que l’activité médicale de X-FAB a augmenté de 33 % par rapport au 1er trimestre 2020, elle a reculé de 28 % par rapport au 4ème trimestre 2020 en raison d’un quatrième trimestre 2020 exceptionnel. Au 1er trimestre 2021 l’activité CCC (Consumer, Communications & Computer) a enregistré une hausse de 3 % par rapport au 1er trimestre 2020 et un léger recul par rapport au 4ème trimestre 2020. Alors que le chiffre d’affaires attribuable à l’activité historique de X-FAB France est resté stable, la part du chiffre d’affaires du site Français basée sur les technologies X-FAB a atteint un niveau de 18 %. En raison de la demande massive, la plupart des usines de X-FAB ffonctionnaient à pleine capacité et la production a dû être allouée aux clients de la manière la plus ajustée. Compte tenu de l’augmentation du délai de passation de commande (augmentation du délai de mise en production des commandes et du temps de cycle pour le processus de production d’une tranche), les clients ont passé leurs commandes plus tôt que d’habitude et dans des volumes plus élevés. X-FAB met tout en œuvre afin d’assurer l’approvisionnement de ses clients afin de couvrir les commandes indispensables et travaille en étroite collaboration avec ses clients pour transférer une partie de la production vers X-FAB France, où des capacités de production sont disponibles. Cela permettra également d’augmenter la part du chiffre d’affaires de X-FAB France basé sur des technologies X-FAB. Le carnet de commandes en attente contribuera positivement à la croissance du Groupe au cours des prochains trimestres, même après la fin du pic actuel de demande et le retour à un niveau normal de commandes. Au 1er trimestre, le chiffre d’affaires Prototypage de X-FAB était de 18,9 millions USD, ce qui représente une augmentation de 35 % par rapport au 1er trimestre 2020, principalement attribuable à des projets dans le secteur industriel ainsi qu’aux projets de développement d’activités dans le secteur des CCC en Asie. Les revenus de prototypage réalisés au cours du 1er trimestre étaient en recul de 15 % par rapport au 4ème trimestre 2020 en raison de l’activité particulièrement soutenue au cours du 4ème trimestre l’an dernier, principalement dû à l’activité d’un client majeur dans le secteur médical préparant le lancement de production de masse. Informations actualisées des Opérations Tout au long du 1er trimestre et en raison d’une demande exceptionnelle, la priorité absolue de X-FAB était d’assurer un approvisionnement fiable à ses clients. Les usines de X-FAB fonctionnant pour la plupart à pleine capacité, toutes les activités étaient orientées vers l’excellence dans l’exécution, tout en continuant d’accroître la productivité et d’augmenter la montée en puissance des capacités de production de tranches. De plus, X-FAB a poursuivi la qualification des options technologiques automobile de 180 nm sur son site Français de X-FAB France, offrant ainsi une alternative aux clients limités par les attributions de capacité sur le site de fabrication en Malaisie, X-FAB Sarawak. Les mesures mises en place pour assurer la santé et le bien-être des employés de X-FAB pendant la pandémie de Covid-19 ont permis d’éviter toute perturbation des activités de X-FAB au 1er trimestre. X-FAB poursuivra ses efforts afin de maintenir une stricte conformité aux règlementations, contribuant ainsi à la continuité de la production. Au cours du 1er trimestre, les activités de carbure de silicium (SiC) de X-FAB ont pris de l’ampleur, comme en témoigne la forte croissance du carnet de commandes qui a augmenté de 47 % par rapport au 1er trimestre 2020 et de 21 % par rapport au 4ème trimestre 2020. Le chiffre d’affaires trimestriel du SiC a totalisé 6,1 millions USD, en hausse de 35 % par rapport au 1er trimestre 2020. Par rapport au 4ème trimestre 2020, les revenus du SiC ont enregistré une baisse de 3 %, principalement en raison des répercussions d’une violente tempête hivernale qui a frappé le Texas en février dernier et occasionnant deux semaines de perte de production. Au cours du 1er trimestre 2021, deux clients supplémentaires ont commencé la production en volume, portant ainsi le nombre à dix sur un total de 23 clients SiC. Au premier trimestre, les dépenses d’investissements se sont élevées à USD 9,7 millions, soit à peu près au même niveau qu’au 1er trimestre 2020. En réponse à la forte demande, X-FAB a lancé de nouveaux investissements au cours du 1er trimestre qui devraient être qualifiés en production au cours du 4ème trimestre 2021. Informations financières actualisées L’EBITDA du 1ertrimestre a atteint 35,6 millions USD et la marge EBITDA a été de 22,9 %, bien au-dessus de la fourchette prévisionnelle qui était de 16-20 %. Un tel résultat est attribuable, principalement, à la forte augmentation de la demande qui a eu pour résultat une forte croissance du chiffre d’affaires, ainsi qu’aux diverses mesures de réduction de coûts mises en place en 2019 et intensifiées en 2020 à la suite de la pandémie de Covid-19 qui ont également eu un impact positif. Les stocks d’encours de fabrication et de produits finis ont augmenté de 1,6 millions USD, ce qui a eu un impact positif sur la rentabilité du 1er trimestre. A la fin du 1er trimestre, la trésorerie et équivalents de trésorerie totalisaient 195,8 millions USD, en diminution de 5 % par rapport à la fin du trimestre précédent, en raison du fait que X-FAB n’a pas eu recours à des moyens de financement externes au cours du 1er trimestre 2021. X-FAB a poursuivi ses efforts pour augmenter la part de ses ventes en euros afin de limiter l’impact des fluctuations des taux de change sur la rentabilité et d’assurer une couverture naturelle du taux de change liée à son activité. Au 1er trimestre, la part des ventes en euros s’est élevée à 33 %. Avec environ 40 % de ses coûts en euros, X-FAB entend encore augmenter la part des ventes libellées en euros à un niveau similaire. Le taux de change enregistré au 1er trimestre 2021 était de USD/EUR 1,21 avec une marge EBITDA correspondante de 22,9 %. Avec un taux de change USD/EUR constant de 1,10 tel qu’enregistré au 1er trimestre 2020, la marge EBITDA au 1er trimestre 2021 aurait été de 23,9 %. Commentaires et perspectives du management Rudi De Winter, PDG du Groupe X-FAB s’est exprimé en disant : « Nous traversons une période sans précédent de croissance exceptionnelle de la demande, non seulement tirée par la reprise après la faiblesse de la demande de l’année écoulée, mais aussi stimulée par le lancement de nouveaux produits et l’acquisition de nouveaux clients. C’est formidable de voir la force de notre activité sur tous les segments de marché, mais c’est aussi un défi de faire face à la forte prise de commandes dépassant les volumes qui peuvent être livrés à court terme. Nous travaillons donc en étroite collaboration avec nos clients afin de nous assurer qu’ils reçoivent les quantités nécessaires pour sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement. L’excellence de l’exécution est essentielle et nous travaillons à maximiser la production sur tous les sites. Je suis également très heureux de la disponibilité, sur notre site X-FAB France, de notre plate-forme à haute tension de 180 nm pour l’automobile et qui est très recherchée. Cela offre à nos clients une véritable alternative et l’opportunité d’éviter la pénurie d’approvisionnement au départ de notre site en Malaisie. » Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB Les résultats de X-FAB pour le 1er trimestre 2021 seront discutés au cours d’une conférence téléphonique qui se tiendra en direct le jeudi 29 avril 2021 à 18h30 CET. La conférence téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant : http://emea.directeventreg.com/registration/2592869. Une fois inscrit, vous recevrez votre numéro d’appel pour participants, le mot de passe Direct Event et un identifiant unique. Dix minutes avant le début de la conférence, vous devrez utiliser les informations d’accès à la conférence fournies dans le courriel reçu lors de l’inscription. L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible du 29 avril 2021 à 23h30 CET au 6 mai 2021 à 23h30 CET en composant le numéro suivant : +44 (0) 3333009785, ID de la conférence 2592869. Les résultats du 2ème trimestre 2021 seront communiqués le 29 juillet 2021. À propos de X-FAB X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 3.800 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com. Informations prospectives Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits. Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse. Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue. Compte de résultats consolidé condensé en milliers de dollars Trimestre terminé le 31 Mars 2021 non audité Trimestre terminé le 31 Mars 2020 non audité Trimestre terminé le 31 Déc 2020 non audité Exercice fiscal au

31 Déc 2020 audité Chiffre d'affaires 155.420 126.894 135.851 477.586 Chiffre d'affaires in USD in % 67 72 66 68 Chiffre d'affaires in EUR in % 33 28 34 32 Coût des ventes -120.419 -112.419 -116.258 -433.852 Marge brute 35.001 14.475 19.593 43.734 Marge brute en % 22,5 11,4 14,4 9,2 Frais de recherche et développement -8.482 -5.900 -9.559 -26.812 Frais commerciaux et de marketing -2.119 -2.012 -2.077 -8.005 Frais généraux et administratifs -8.150 -7.656 -8.065 -29.610 Loyers perçus et dépenses d’immeubles de placement 627 40 703 1.691 Autres produits et autres charges 155 -433 3.026 4.385 Résultat opérationnel 17.032 -1.487 3.621 -14.617 Produits financiers 4.283 3.499 43.016 54.187 Charges financières -7.167 -8.435 -5.080 -22.015 Résultat financier net -2.884 -4.936 37.936 32.172 Résultat avant Impôts 14.148 -6.423 41.557 17.555 Impôts -1.374 -302 -2.486 -4.025 Résultat net 12.775 -6.724 39.072 13.530 Résultat opérationnel 17.032 -1.487 3.621 -14.617 Amortissements 18.551 18.831 18.879 75.067 EBITDA 35.583 17.344 22.500 60.450 Marge d'EBITDA en % 22,9 13,7 16,6 12,7 Bénéfice par action à la fin de la période 0,10 -0,05 0,30 0,10 Nombre pondéré d’actions 130.631.921 130.631.921 130.631.921 130.631.921 Taux de change moyen EUR/USD 1,20628 1,10275 1,19146 1,14126 Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent se produire. Bilan consolidé condensé en milliers de dollars Trimestre terminé le 31 Mars 2021 non audité Trimestre terminé le 31 Mars 2020 non audité Exercice fiscal au

31 Déc 2020 audité ACTIF Actifs non courants Immobilisations corporelles 328.469 359.864 336.848 Immeubles de placement 8.411 8.983 8.556 Immobilisations incorporelles 4.522 5.558 4.726 Investissements non courants 0 0 0 Autres actifs non courants 58 10.943 68 Impôts différés 30.359 33.881 30.392 Total des actifs non courants 371.819 419.229 380.590 Actifs courants Stocks 156.180 160.282 153.711 Clients et comptes rattachés 66.121 63.600 54.576 Autres actifs courants 43.361 36.321 38.054 Trésorerie et équivalents de trésorerie 195.810 166.587 205.867 Total des actifs courants 461.471 426.791 452.208 TOTAL DE L’ACTIF 833.290 846.019 832.798 PASSIF Capitaux propres Capital 432.745 432.745 432.745 Prime d'émission 348.709 348.709 348.709 Réserves et report à nouveau -107.858 -140.565 -120.603 Ecarts de conversion -622 -685 -747 Actions propres -770 -770 -770 Total des capitaux propres – part du groupe 672.204 639.434 659.334 Intérêts ne conférant pas de contrôle 344 371 344 Total des capitaux propres 672.548 639.805 659.677 Passifs non courants Emprunts et dettes non courantes 40.842 80.658 44.413 Provisions et autres passifs non courants 4.179 7.404 4.371 Total des passifs non courants 45.021 88.062 48.784 Passifs courants Fournisseurs et comptes rattachés 27.501 32.881 27.882 Emprunts et dettes courantes 24.890 30.537 31.796 Autres dettes courantes 63.331 54.735 64.658 Total des passifs courants 115.721 118.152 124.336 TOTAL DU PASSIF 833.290 846.019 832.798 État consolidé condensé des flux de trésorerie en milliers de dollars Trimestre terminé le 31 Mars 2021 non audité Trimestre terminé le 31 Mars 2020 non audité Trimestre terminé le 31 Déc 2020 non audité Exercice fiscal au

31 Déc 2020 audité Résultat avant Impôts 14.148 -6.423 41.557 17.555 Rapprochement du bénéfice net avec des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 21.592 26.222 -20.219 34.404 Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions 18.551 18.831 18.879 75.067 Aides et subventions d'investissement reconnues après amortissement -841 -901 -850 -3.453 Produits et charges d'intérêts -122 518 -1.601 379 Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels -112 -281 -2.668 -3.253 Plus ou moins-value sur cession d'actifs financiers 0 -420 0 -420 Différences de change & Autres éléments non monétaires (net) 4.116 8.474 -33.978 -33.915 Variation du fonds de roulement -20.195 -5.655 10.852 23.032 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés -11.293 -8.930 -3.592 362 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement -5.499 12.170 5.433 25.510 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock -2.469 -5.635 6.377 936 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs 526 -3.549 4.611 -10.970 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes -1.460 290 -1.978 7.194 Impôts (payés)/reçus -1.733 -628 187 -645 Flux de trésorerie généré par l'activité 13.811 13.516 32.377 74.346 Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement Paiements pour investissements corporels et incorporels -9.702 -9.601 -14.611 -38.460 Paiements pour investissements (autres) 0 0 0 0 Cession d’actifs financiers 0 1.156 0 1.156 Acquisition de filiales, flux de trésorerie d'acquisition net 0 0 0 0 Paiements de prêts d'investissement à des parties liées -91 -96 -39 -211 Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées 80 62 40 193 Produits de cession d'actifs corporels 117 278 2.002 3.528 Intérêts reçus 471 494 459 1.864 Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement -9.125 -7.708 -12.149 -31.929 État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite en milliers de dollars Trimestre terminé le 31 Mars 2021 non audité Trimestre terminé le 31 Mars 2020 non audité Trimestre terminé le 31 Déc 2020 non audité Exercice fiscal au

31 Déc 2020 audité Flux de trésorerie lié aux opérations de financement Emission d'emprunts 0 0 8.660 17.208 Remboursement d'emprunts -7.619 -6.391 -6.232 -26.950 Encaissement de contrat de cession bail 0 0 0 0 Paiement des contrats de location financement -1.174 -1.358 -1.130 -5.331 Encaissement de subventions et aides gouvernementales 0 696 0 696 Intérêts versés -348 -182 -1.617 -2.244 Produit brut issu de l’augmentation de capital 0 0 0 0 Coûts directement liés à l’augmentation de capital 0 0 0 0 Paiement de dividende prioritaire 0 0 0 0 Distribution d'intérêts ne conférant pas de contrôle -12 -12 0 -12 Flux de trésorerie lié aux opérations de financement -9.153 -7.246 -318 -16.633 Effet de la variation des cours des devises -5.591 -5.186 6.295 6.872 Augmentation /(diminution) de la trésorerie -4.466 -1.438 19.909 25.783 Trésorerie à l'ouverture 205.867 173.211 179.662 173.211 Trésorerie à la clôture 195.810 166.587 205.867 205.867 ### Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210428005939/fr/

