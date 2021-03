Communiqué de presse

3 mars 2021

Résultats de l'enquête de décembre 2020 sur les modalités et conditions de crédit attachées aux cessions temporaires de titres libellés en euro et aux transactions sur le marché de produits dérivés de gré à gré (enquête SESFOD)

 Les modalités et conditions de crédit globales sont demeurées inchangées mais des divergences ont été observées entre les modalités tarifaires et non tarifaires

 Les taux/écarts de financement ont enregistré des baisses substantielles pour les financements garantis par l'ensemble des catégories de collatéral à l'exception des actions

 La demande de financements garantis par tous les types de collatéral, à l'exception des actions, a été plus faible

 Les activités de tenue de marché ont augmenté en 2020, pour les titres de créance ainsi que pour les produits dérivés, sous l'effet de l'appétence pour le risque et de l'importance croissante des plateformes de négociation électroniques

Après des variations significatives au cours des trois précédentes périodes sous revue, les modalités et conditions de crédit globales sont demeurées inchangées dans l'ensemble au cours de la période allant de septembre 2020 à novembre 2020. Dans le même temps, des divergences ont été observées entre les modalités tarifaires et non tarifaires. Alors que les modalités tarifaires se sont légèrement resserrées pour l'ensemble des contreparties à l'exception des banques et des hedge funds, au total, les modalités non tarifaires se sont assouplies pour toutes les catégories de contreparties. Les participants à l'enquête ont indiqué un assouplissement des conditions générales de crédit pour chaque catégorie individuelle de contreparties. Cette évolution est conforme aux anticipations formulées dans l'enquête de septembre 2020. Pour la période à venir, un faible

Banque centrale européenne

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu,site Internet : www.ecb.europa.eu

Reproduction autorisée en citant la source.

Traduction : Banque de France.

Résultats de l'enquête de décembre 2020 sur les modalités et conditions de crédit attachées aux cessions temporaires de titres libellés en euro et aux transactions sur le marché de produits dérivés de gré à gré (enquête SESFOD)

pourcentage net de participants s'attendent à un resserrement des modalités globales au cours de la période comprise entre décembre 2020 et février 2021.

Les pressions de la part de toutes les catégories de contreparties pour obtenir des conditions plus favorables se sont accrues, ce phénomène étant plus prononcé de la part des hedge funds et des sociétés non financières, tandis que l'offre de conditions différenciées aux clients les plus favorisés a légèrement augmenté au cours de la période de référence pour la quasi-totalité des catégories de contreparties mais tout particulièrement pour les hedge funds.

Les participants à l'enquête ont déclaré que le montant maximum du financement avait légèrement augmenté ou était demeuré inchangé, au total, pour de nombreux types de garanties libellées en euro. La durée maximum de financement offert en contrepartie de titres libellés en euro a augmenté pour la plupart des catégories de garanties. Les décotes appliquées aux garanties libellées en euro ont diminué pour la quasi-totalité des catégories de garanties. Après les baisses significatives indiquées dans la précédente synthèse de l'enquête SESFOD, les participants à l'enquête ont fait état de nouvelles baisses substantielles des taux/écarts de financement pour les financements garantis

par tous les types de collatéral, à l'exception des actions. La demande de financements garantis par tous les types de collatéral, à l'exception des actions, a continué de se ralentir. La liquidité des garanties s'est améliorée pour la plupart des types de collatéral.

Les participants à l'enquête ont également déclaré que les exigences en matière de marge initiale étaient demeurées inchangées pour la quasi-totalité des dérivés de gré à gré, à l'exception des

dérivés de crédit référencés sur des titres souverains. Ils ont fait état de très faibles variations s'agissant du montant maximum des expositions et de la durée maximum des transactions. La liquidité et le volume des transactions sur dérivés sur matières premières, dérivés de change et dérivés sur actions se sont détériorés. Cependant, un faible pourcentage net de participants à

l'enquête ont fait état d'une amélioration de la liquidité et du volume de transactions sur dérivés de crédit. Enfin, l'apport de garanties non standard a légèrement augmenté.

L'enquête de décembre 2020 comportait plusieurs questions spécifiques aux activités de tenue de

marché. Les participants à l'enquête ont déclaré que ces activités avaient augmenté pour les titres de créance ainsi que pour les dérivés au cours de l'année passée, à l'exception notable des titres

adossés à des actifs (asset-backed securities), des obligations de sociétés à rendement élevé et des obligations de sociétés financières de haute qualité, pour lesquels les activités de tenue de marché ont diminué. Les participants à l'enquête ont cité l'appétence pour le risque et l'importance croissante des plateformes de négociation électroniques comme étant les principaux facteurs à l'origine des changements observés et attendus dans les activités de tenue de marché. Les participants à l'enquête se sont déclarés très confiants dans leur capacité à jouer un rôle de teneur de marché en

Banque centrale européenne

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu,site Internet : www.ecb.europa.eu

Reproduction autorisée en citant la source.

Traduction : Banque de France.

Résultats de l'enquête de décembre 2020 sur les modalités et conditions de crédit attachées aux cessions temporaires de titres libellés en euro et aux transactions sur le marché de produits dérivés de gré à gré (enquête SESFOD)

période de tensions pour toutes les catégories d'actifs. Ils ont cité l'appétence pour le risque comme étant la principale raison de la capacité des banques à jouer un rôle de teneur de marché en période de tensions.

L'enquête SESFOD est réalisée quatre fois par an et couvre les évolutions des modalités et conditions de crédit sur les périodes de référence de trois mois s'achevant en février, mai, août et novembre.

L'enquête de décembre 2020 a collecté des informations qualitatives sur les évolutions intervenues entre septembre 2020 et novembre 2020. Les résultats sont fondés sur les réponses d'un panel de 26 grandes banques, dont 14 banques de la zone euro et 12 banques ayant leur siège hors de la zone euro.

Pour toute demande d'information, les médias peuvent s'adresser à William Lelieveldt au : +49 69 1344 7316.

Banque centrale européenne

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu,site Internet : www.ecb.europa.eu

Reproduction autorisée en citant la source.

Traduction : Banque de France.