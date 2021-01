trimestre 2020. Le pourcentage net de banques faisant état d'un durcissement des critères d'octroi des prêts ou lignes de crédit aux entreprises (pourcentage net de 25 %, cf. graphique 1) a légèrement augmenté par rapport à la précédente campagne. Les critères d'octroi des prêts aux ménages se sont également durcis (avec un pourcentage net de 7 % pour les prêts au logement accordés aux ménages et de 3 % pour les crédits à la consommation et autres prêts aux ménages), mais à un rythme plus lent que lors des précédents trimestres de 2020. Les banques ont fait état de la détérioration des perspectives économiques générales, de l'accroissement du risque de crédit des emprunteurs et d'une moindre tolérance au risque comme étant des facteurs pertinents à l'origine du durcissement de leurs critères d'octroi de prêts aux entreprises et aux ménages. Pour le premier trimestre 2021, les banques s'attendent à ce que les critères d'octroi continuent de se durcir pour les prêts aux entreprises et aux ménages.

Communiqué de presse / 19 janvier 2021

Résultats de l'enquête de janvier 2021 sur la distribution du crédit bancaire dans la zone euro

Les modalités et conditions générales pratiquées par les banques- correspondant aux modalités et conditions effectives convenues dans les contrats de prêt - se sont durcies au quatrième trimestre 2020 pour les nouveaux prêts aux entreprises, en raison d'exigences plus strictes en matière de garanties et d'un élargissement des marges sur les prêts, en particulier pour les prêts plus risqués. En ce qui concerne les prêts au logement consentis aux ménages, les conditions générales des banques se sont également durcies au quatrième trimestre 2020.

La demande de prêts ou de lignes de crédit des entreprisesa encore diminué en termes nets au quatrième trimestre 2020, avec un pourcentage de banques indiquant une baisse de la demande de prêts des entreprises plus élevé que le pourcentage de banques faisant état d'une hausse. Les besoins de financement des stocks et du fonds de roulement ont continué de contribuer à la hausse de la demande de prêts, leur contribution positive étant toutefois inférieure à celle du premier semestre 2020. Cette évolution pourrait s'expliquer par les coussins de liquidité constitués à titre de précaution au cours des trimestres précédents. La demande de prêts pour le financement au titre de la FBCF a diminué pour le quatrième trimestre consécutif (cf. graphique 2). La demande nette de prêts au logementa continué d'augmenter au quatrième trimestre 2020, reflétant un rattrapage de la demande après la première période de confinement au deuxième trimestre. Concernant les crédits à la consommation et autres prêts aux ménages, un pourcentage net de banques a indiqué une baisse de la demande, après une hausse modérée au trimestre précédent. La demande nette de prêts au logement et de crédits à la consommation a été soutenue par le bas niveau général des taux d'intérêt, tandis que la détérioration de la confiance des consommateurs a continué de peser sur la demande. Au premier trimestre 2021, les banques s'attendent à une augmentation de la demande nette de prêts aux entreprises et de crédits à la consommation, et à une diminution de la demande nette de prêts au logement.

Les banques de la zone euro ont indiqué que les mesures réglementaires ou prudentielles avaient continué de renforcer leurs fonds propres et avaient un effet d'assouplissement significatif sur leurs conditions de financement en 2020. Les banques ont également indiqué que ces mesures continuaient d'avoir un effet de durcissement net sur leurs critères d'octroi pour l'ensemble des catégories de prêts.

Les banques de la zone euro ont signalé que les prêts non performants avaient eu un effet de durcissement sur les critères d'octroi et sur les modalités et conditions d'attribution des prêts aux entreprises et des crédits à la consommation au second semestre 2020 (et une incidence globalement neutre s'agissant des prêts au logement). La perception du risque et l'aversion pour le risque ont été les principaux facteurs à l'origine de l'effet de durcissement des ratios de prêts non performants.

