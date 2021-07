Selon l'enquête de juillet 2021 sur la distribution du crédit bancaire, au deuxième trimestre 2021, les critères d'octroi - c'est-à-dire les directives internes des banques ou leurs critères d'approbation des prêts - sont demeurés globalement inchangés pour les prêts ou lignes de crédit aux entreprises (pourcentage net de banques ressortant à − 1 %, cf. graphique 1). Les critères d'octroi ont également été globalement stables en termes nets pour les prêts au logement consentis aux ménages (pourcentage net de - 1 %) et pour les crédits à la consommation et autres prêts aux ménages (pourcentage net de 0 %). Ces évolutions font suite à un durcissement net significatif des critères d'attribution des prêts aux entreprises et aux ménages observé en 2020 et à un léger durcissement net observé pour les entreprises au premier trimestre 2021. Elles reflètent l'amélioration globale de l'économie de la zone euro avec la levée des mesures d'endiguement et le soutien continu apporté par les autorités monétaires, budgétaires et de surveillance prudentielle. Le durcissement net significatif observé antérieurement, induit principalement par la perception des risques associée à un accroissement des risques de crédit, s'est atténué pour les différentes catégories de prêts : pour les prêts aux entreprises, il n'y a pas eu de nouvelle évolution de la perception des risques, tandis que le précédent durcissement net de la perception des risques a fait place à un léger assouplissement net pour les prêts au logement. La concurrence des autres banques a également exercé un effet

Communiqué de presse / 20 juillet 2021

Résultats de l'enquête de juillet 2021 sur la distribution du crédit bancaire dans la zone euro

d'assouplissement net limité sur les critères d'octroi. Le coût de financement des banques et leur situation bilancielle ont essentiellement eu un effet neutre sur les critères d'octroi, reflétant les ratios de fonds propres solides des banques et leurs coûts de financement favorables. Pour le troisième trimestre 2021, les banques s'attendent à un léger durcissement des critères d'octroi pour les prêts aux entreprises et au maintien d'une situation globalement inchangée pour les ménages.

Les modalités et conditions générales pratiquées par les banques- correspondant aux modalités et conditions effectives convenues dans les contrats de prêt - se sont assouplies, dans l'ensemble, pour les prêts aux entreprises et aux ménages au deuxième trimestre 2021. Cette évolution s'explique principalement par un resserrement des marges sur les crédits standard. Dans le même temps, les banques ont fait état de marges globalement inchangées ou plus importantes pour les prêts plus risqués en termes nets.

Les banques ont fait état, dans l'ensemble, d'un léger accroissement de la demande de prêts ou des tirages sur les lignes de crédit des entreprisesau deuxième trimestre 2021 (cf. graphique 2). Pour la première fois depuis le troisième trimestre 2019, les besoins de financement des entreprises au titre de la FBCF ont contribué positivement à la demande de prêts, ce qui laisse penser que les entreprises pourraient être désormais moins réticentes à investir. En revanche, leurs besoins de financement du fonds de roulement (BFR) sont demeurés inchangés en raison des coussins de liquidité dont disposent les entreprises et du redressement probable de leurs rentrées compte tenu de l'amélioration de la situation économique. Les banques ont fait état d'une forte augmentation nette de la demande de prêts au logementau deuxième trimestre 2021. Le renforcement de la confiance des consommateurs, les perspectives favorables du marché de l'immobilier et le bas niveau général des taux d'intérêt sont autant d'éléments qui ont contribué à un accroissement net de la demande. S'agissant des crédits à la consommation et autres prêts aux ménages, la demande de prêts a également augmenté en termes nets, en grande partie sous l'effet du renforcement de la confiance des consommateurs et de l'augmentation des dépenses en biens durables. Pour le troisième trimestre 2021, les banques s'attendent à une nouvelle augmentation de la demande nette de prêts des entreprises et des ménages.

D'après les banques interrogées, l'accès des banques de la zone euro au financement de détail et au refinancement interbancaire a continué de s'améliorer au deuxième trimestre 2021. Les banques ont déclaré que leurs ratios de prêts non performants (NPL) ont eu un effet de durcissement net modéré sur leurs critères d'attribution des prêts aux entreprises et une incidence globalement neutre sur les critères d'attribution des prêts aux ménages au premier semestre 2021. En outre, les banques ont fait état d'un durcissement net modéré des critères d'attribution des prêts aux entreprises pour les principaux secteurs économiques au premier semestre 2021, reflétant un durcissement net modéré des critères d'octroi pour les prêts à l'ensemble des entreprises au premier trimestre et de critères d'octroi

