Résultats du 3ème trimestre 2018 : Europcar Mobility Group accélère sa transformation et réalise ainsi un corporate EBITDA1 record de 300 millions d'euros

Intégration réussie, en moins de 9 mois, de Goldcar et de Buchbinder

Chiffre d’affaires de 989 million d'euros au 3 ème trimestre, en hausse de 25 % à taux de change constants avec une croissance proforma 1 de 2,6 %

Corporate EBITDA Ajusté de 241 million d'euros au 3 ème trimestre, en hausse de 50 % avec une marge de Corporate EBITDA Ajusté de 24,4 %, en progression de 410 points de base et délivrant ainsi un fort effet de levier opérationnel

Bénéfice net de 148 millions d’euros au titre du troisième trimestre, en progression de 42% par rapport à 105 millions d’euros au troisième trimestre 2017

Endettement financier net corporate en baisse à 2,4x à la fin du troisième trimestre 2018

Europcar Mobility Group confirme pleinement ses objectifs financiers pour 2018 Regulatory News: Europcar Mobility Group (Euronext Paris : EUCAR) a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le troisième trimestre 2018. Caroline Parot, Présidente du Directoire d’Europcar Mobility Group, a déclaré : “C’est en accélérant notre transformation en “mobility service company” que nous avons réalisé de solides résultats au troisième trimestre. Ces résultats prouvent à quel point nous sommes devenus agiles, avec une capacité à mener des projets complexes, comme l’intégration de Goldcar et Buchbinder, dans un délai court, sans impacter nos opérations quotidiennes, même en période de pointe d’activité. _______________

1 Pour les neuf premiers mois de 2018 et en excluant l’impact de la BU New Mobility

2 La croissance proforma se définit comme la croissance à taux de change constants et intégrant la performance 2017 des sociétés Goldcar, Europcar Denmark et Buchbinder Une autre grande source de satisfaction provient de notre digitalisation. Notre Marketing Digital est clairement devenu pour nous un levier commercial puissant et un atout concurrentiel. La manière dont nous tirons le meilleur parti des technologies pour tirer vers le haut la performance de notre e-commerce fait de nous un « chef de file » en matière de retour sur investissement. En effet, le déploiement de nos programmes digitaux et « customer centric », qui sont au cœur de la transformation du Groupe, a soutenu l’excellente performance en e-commerce « Direct-to-brand » (croissance sur le segment loisirs, chiffre d’affaires facturé) des marques Europcar (+9% ytd), Goldcar (+14% ytd) et Ubeeqo (+77% ytd). Tous ces résultats découlent d’initiatives clés, telles que le développement des synergies entre les marques du Groupe et le déploiement de campagnes globales, ou encore l’utilisation des technologies (exemples : CRM prédictif, recommandations personnalisées) afin de créer de la valeur ajoutée pour les clients et générer des revenus supplémentaires. Par conséquent, la croissance du Groupe a été robuste au troisième trimestre, démontrant une forte capacité à gérer efficacement les prix ainsi que les coûts de notre flotte - dans un environnement de marché compétitif - et nous avons réalisé un niveau record de Corporate EBITDA Ajusté, à la fois au premier trimestre et sur les 9 premiers mois de l’année, ainsi qu’une progression significative de notre marge, en hausse de 410 points de base au troisième trimestre. Nous sommes ainsi confiants dans notre avenir et confirmons pleinement nos objectifs financiers pour 2018 ». Chiffres clés du troisième trimestre 2018 En millions d'euros, sauf mention particulière T3 2018 T3 2017 Variation Variation à

taux de

change

constant Volumes de jours de location (en millions) 28,2 22,0 28,0% Flotte moyenne (en milliers) 381,4 300,6 26,9% Taux d'utilisation financière de la flotte 80,3% 79,6% 0,7pt Chiffre d'affaires 989 794 24,6% 24,9% Chiffre d'affaires de location 934 750 24,5% 24,8% Corporate EBITDA ajusté 241 161 50,0% 50,3% Marge de corporate EBITDA ajusté 24,4% 20,3% 4,1pt Corporate EBITDA ajusté hors Mobilité 246 165 49,6% 49,9% Marge de corporate EBITDA ajusté hors Mobilité 25,1% 20,9% 4,2pt Corporate EBITDA ajusté des douze derniers mois 334 258 29,8% Marge de corporate EBITDA ajusté des douze derniers mois 11,6% 11,1% 0,5pt Corporate EBITDA ajusté des douze derniers mois de la Mobilité 354 265 33,6% Marge de corporate EBITDA ajusté des douze derniers mois de la Mobilité 12,5% 11,5% 0,9pt Résultat opérationnel 242 167 Bénéfice/Perte net(te) 148 105 n.m n.m Flux de trésorerie disponibles corporate 102 50 Dette nette corporate - fin de période 791 200 Proforma Ratio Dette nette corporate / EBITDA 2,4x 0,9x Points saillants du troisième trimestre 2018 par Business Unit Business Unit « Cars » En données publiées, la BU Cars a réalisé un chiffre d’affaires locatif de 667 million d’euros en hausse de 7,7% par rapport au troisième trimestre de 2017. Cela résulte d’une bonne performance en termes de croissance tant dans le segment affaires que dans le segment loisirs. Les pays du sud de l’Europe ont enregistré une croissance solide au troisième trimestre, bien qu’elle ait connu un certain ralentissement par rapport aux années précédentes, notamment en Espagne. De manière plus importante, la solide performance globale de cette Business Unit démontre sa capacité à gérer les prix dans un environnement compétitif grâce à des investissements continus dans l’anticipation de la demande et l’optimisation des outils de pricing. Le Management en a fait la démonstration cet été au sein des périmètres espagnol et italien qui ont subi une certaine pression sur les prix dans un contexte de croissance en volume. Le périmètre Royaume-Uni a poursuivi son redressement, qui, comme attendu a consisté en une réduction de son chiffre d’affaires afin de se concentrer sur la génération d’une croissance plus rentable. Sur une base proforma, la BU Cars a réalisé une bonne progression de 2,1 % du chiffre d'affaires locatif au troisième trimestre 2018, portée par une augmentation de 1,7 % du nombre de jours de location et une augmentation de 0,4 % du chiffre d’affaires par jour de location. Business Unit « Vans & Trucks » En données publiées, la BU Vans & Trucks a réalisé un chiffre d’affaires locatif de 86 million d’euros en hausse de 24% par rapport au troisième trimestre de 2017. La stratégie du Groupe, focalisée sur les clients affaires / PME et des durées de location plus longues, par le biais du déploiement de supersites en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et plus récemment en Espagne, lui a permis d’enregistrer une solide croissance du chiffre d’affaires de cette division. L’intégration de la Business Unit « Vans & Trucks » de Buchbinder a été un moteur important de l’activité Vans & Trucks en Allemagne, marché dans lequel le Groupe est désormais le leader. Sur une base proforma, la BU Vans & Trucks a réalisé une croissance du chiffre d'affaires locatif de 4,5 % au cours du troisième trimestre, avec une augmentation de 6,5 % du nombre de jours de location et une réduction de 1,9 % du chiffre d’affaires par jour de location, due à une hausse de la durée de location sur le segment entreprises / PME. Business Unit « Low-Cost » En données publiées, la BU Low Cost a réalisé un chiffre d’affaires locatif de 180 million d’euros en hausse de 202% par rapport au troisième trimestre de 2017. La Business Unit Low Cost du Groupe opère désormais sous deux marques, Goldcar et InterRent. Les neuf premiers mois de l’année ont été consacrés à l’intégration de Goldcar et à la réalisation des synergies de coûts attendues, en ligne avec le plan initial de création de valeur. L'intégration complète des deux marques au Portugal et au Royaume-Uni a été finalisée avant la période estivale et l'équipe de direction de la Business Unit achève actuellement ce processus d'intégration en Espagne, en France et en Italie. L’intégration sera finalisée avant la fin du quatrième trimestre 2018 afin de garantir l’optimisation des coûts de la flotte courant 2019. Comme attendu, les deux marques ont délivré des performances estivales pleinement conformes à nos plans pour 2018. Goldcar a de nouveau enregistré une croissance positive de son chiffre d’affaires et InterRent a commencé à se repositionner en tant que marque de taille moyenne. InterRent a connu une réduction prévue du volume de location mais a fortement bénéficié des services supplémentaires et des capacités de vente de Goldcar. Le repositionnement complet d'InterRent en tant que marque de taille moyenne aura lieu courant 2019. Ce repositionnement permettra à la nouvelle équipe de direction de déployer pleinement sa stratégie commerciale, retirant ainsi toute la valeur des deux marques. Dans un environnement de prix concurrentiel en Espagne et en Italie, le fait d’être le principal acteur du marché Low Cost a permis au Groupe de protéger le positionnement tarifaire de sa marque Europcar sur ces marchés du sud de l’Europe. L'été 2018 a confirmé la pertinence stratégique de l'acquisition de Goldcar dans le cadre de la politique de prix globale du Groupe. Par conséquent, le Groupe reste très optimiste quant aux perspectives de croissance de long terme de la Business Unit Low Cost et voit le succès rencontré durant l’été par des pays plus récemment ouverts comme la Grèce ou la Turquie comme étant de bon augure pour l’avenir. Sur base proforma, la BU Low Cost a enregistré une croissance du chiffre d’affaires de 0,1% au cours du troisième trimestre, avec une augmentation de 1,5% des jours de location et une réduction de 1,4% du chiffre d’affaires par jour de location. Business Unit « New Mobility » La Business Unit « New Mobility » a fait preuve d’un dynamisme soutenu avec une croissance du chiffre d’affaires de 44 % sur une base proforma. Les deux activités-clés continuent à générer une forte croissance à deux chiffres par rapport à l'année précédente, comme observé dans la plupart des pays et des villes où elles sont présentes. L'activité d'auto-partage (marques Ubeeqo, GoCar) a connu une croissance de 52 % de son chiffre d'affaires. Les principaux moteurs de croissance restent l'amélioration des taux d'utilisation et une couverture étendue grâce à l'agrandissement de la flotte dans les villes actuellement desservies. Scooty, la société belge de partage de scooters, acquise par le Groupe au cours du deuxième trimestre de 2018, a enregistré une croissance impressionnante de 68 % du chiffre d'affaires au troisième trimestre (par rapport au trimestre précédent) grâce à la montée en gamme et l'élargissement de sa flotte en libre-service, dont le nombre de scooters a plus que doublé. L'activité de partage de véhicules est bien positionnée globalement et bénéficie d'une perception positive auprès des clients en tant qu’alternative attrayante à l’achat d’un véhicule en ville. L'activité de Brunel (ride hailing), avec une croissance de 35 % de son chiffre d'affaires, a su se montrer énergique d’un point de vue commercial et a remporté plusieurs comptes clients affaires stratégiques à Londres. Ces grands comptes, ainsi que l'activité Driver Rental ont poursuivi leur montée en puissance tout au long du troisième trimestre et a permis d'équilibrer les pics d’activité journaliers; l'activité a atteint un record transactionnel inédit au troisième trimestre. Le Groupe continue de consolider et d'intégrer l'activité New Mobility au sein d'Europcar Mobility Group, en mettant l'accent sur des synergies allant de la réduction des coûts de détention de la flotte et des coûts de financement, à l’amélioration de la capacité de la flotte, ainsi que la création d’un dynamisme en termes de ventes croisées. Points saillants des résultats opérationnels du troisième trimestre 2018 70 % du chiffre d'affaires locatif du Groupe au troisième trimestre 2018 concernait le segment loisirs, ce dernier agissant en tant que moteur principal de croissance pendant la période. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, les activités loisirs du Groupe ont généré 62 % de son chiffre d'affaires locatif, les activités corporate représentant les 38 % restants. Le Groupe a continué de mettre l’accent sur l’amélioration de son service client grâce à des programmes dédiés. Ces efforts ont permis au Groupe de continuer à afficher des améliorations significatives au niveau de son NPS (net promoter score)3 avec une augmentation de 1,5 point au cours des douze derniers mois. Le NPS a atteint 56,1 points à fin septembre 2018, contre 54,6 points à la même date en 2017. Au troisième trimestre 2018, le Groupe a réalisé des progrès significatifs sur deux de ses principaux paramètres opérationnels : utilisation de la flotte et coût unitaire de la flotte. Le Groupe a réalisé une solide performance en termes d’utilisation financière de la flotte, avec une augmentation de 70 points de base à périmètre réel au troisième trimestre 2018, de 79,6 % à 80,3 %. Le Groupe a également continué à démontrer une maîtrise du coût unitaire mensuel de la flotte, qui a baissé de 24 euros au troisième trimestre 2018, à 218 euros par rapport à 242 euros au troisième trimestre 2017 grâce à un meilleur ratio de recouvrement des dommages et de remise en état, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne, ainsi qu’à un impact positif en termes de composition de la flotte, qui évolue vers des véhicules de catégorie inférieure suite aux récentes acquisitions. Points saillants des résultats financiers du troisième trimestre 2018 Chiffre d’affaires Europcar Mobility Group a réalisé un chiffre d’affaires de 989 millions d’euros au troisième trimestre 2018, soit une hausse de 25 % à taux de change constants par rapport au troisième trimestre 2017. Sur une base proforma, c’est-à-dire à taux de change constants et y compris les effets de la performance de Goldcar, Europcar Denmark et Buchbinder en 2017, le chiffre d'affaires du Groupe a augmenté de 2,6 %. Cette augmentation importante du chiffre d’affaires du Groupe est le résultat d’une croissance positive réalisée sur tous les principaux marchés du Groupe et dans l’ensemble de ses trois principales Business Units, la Business Unit « Cars » ayant augmenté de 7,7%, « Vans & Trucks » de 24% et « Low-cost » de 202%. Sur une base proforma, le chiffre d’affaires locatif de ces trois principales Business Units a connu une croissance respective de 2,1%, 4,5% et 0,1%. Le nombre de jours de location a atteint un nouveau record de 28,2 millions au troisième trimestre 2018, en hausse de 28 % par rapport au troisième trimestre 2017. Sur une base proforma, cette augmentation du nombre de jours a été de 2,0 % pour le Groupe, se répartissant dans toutes les Business Units clés. _______________

3 Le NPS concerne ici uniquement la marque Europcar Corporate EBITDA Ajusté4 Au troisième trimestre 2018, le Corporate EBITDA Ajusté a progressé de 50 % à taux de change constants pour s’établir à 241 millions d’euros contre 161 millions d’euros au troisième trimestre 2017. Conformément aux attentes, la marge du Corporate EBITDA Ajusté pour le Groupe a progressé de 410 points de base à 24,4% au troisième trimestre 2018, principalement en raison d'une incidence positive sur les marges suite aux récentes acquisitions effectuées par le Groupe (Goldcar, Buchbinder et Europcar Denmark). Exception faite de l’impact de la Business Unit « New Mobility », le Corporate EBITDA Ajusté a atteint 246 millions d’euros au troisième trimestre 2018 contre 164 millions d’euros au troisième semestre 2017 à taux de change constants. Flux de Trésorerie Disponibles Corporate Au troisième trimestre 2018, le Flux de Trésorerie Disponibles Corporate s'est établi à 102 millions d’euros contre 50 millions d’euros au troisième trimestre 2017. Cette augmentation significative s'explique notamment par un Corporate EBITDA Ajusté plus élevé et un niveau plus faible de charges non récurrentes. Cette multiplication par deux du Flux de Trésorerie Disponibles Corporate du Groupe au troisième trimestre 2018 est particulièrement satisfaisante dans la mesure où elle a été réalisée dans un contexte d'investissements continus dans les initiatives de digitalisation du Groupe, ce qui s'est traduit par un niveau plus élevé de dépenses d’investissement non liées à la flotte et essentiellement liées à l’informatique. Coûts de financement nets Les coûts de financement nets selon les IFRS font apparaître une charge nette de 42,9 millions d’euros au troisième trimestre 2018, en hausse de 35 % par rapport à une charge nette de 31,8 millions d’euros au troisième trimestre 2017. La principale raison en est le plein effet de l’émission d’obligations corporate du Groupe émise en octobre 2017 pour un montant de 600 millions d’euros afin de financer les acquisitions de Buchbinder et de Goldcar. Résultat net Le Groupe a enregistré un bénéfice net de 148 millions d’euros au troisième trimestre 2018, en hausse de 42 % par rapport au bénéfice net de 105 millions d’euros au troisième trimestre 2017. Cette augmentation résulte principalement de la forte croissance du Corporate EBITDA Ajusté pour le Groupe au cours de la période. Dette nette La dette corporate nette a atteint 791 millions d’euros au 30 septembre 2018 (contre 827 millions d’euros au 31 décembre 2017). Le « corporate net leverage » du Groupe a baissé pour atteindre 2,4x à la fin du troisième trimestre 2018 et continuera de baisser au cours du quatrième trimestre 2018. La dette nette de la flotte s’élevait à 5 445 millions d’euros au 30 septembre 2018 contre 4 061 millions d’euros au 31 décembre 2017. Cette augmentation reflète le nombre plus élevé de véhicules dans la flotte afin de soutenir la croissance des opérations du Groupe. _______________

4 Le Corporate EBITDA ajusté est défini comme le résultat opérationnel courant avant dépréciation et amortissements non liés à la flotte, et après déduction des intérêts débiteurs sur certains passifs liés au financement de la flotte de location. Cet indicateur comprend notamment tous les coûts associés à la flotte. Voir « Rapprochement avec les IFRS », ci-joint. Chiffres clés des neufs premiers mois de l’année 2018 En millions d'euros, sauf mention particulière 9M 2018 9M 2017 Variation Variation à

taux de

change

constant Volumes de jours de location (en millions) 67,7 52,0 30,2% Flotte moyenne (en milliers) 320,4 245,2 30,7% Taux d'utilisation financière de la flotte 77,4% 77,7% -0,3pt Chiffre d'affaires 2 286 1 822 25,5% 26,3% Chiffre d'affaires de location 2 149 1 706 25,9% 26,8% Corporate EBITDA ajusté 288 217 32,5% 33,0% Marge de corporate EBITDA ajusté 12,6% 11,9% 0,7pt Corporate EBITDA ajusté hors Mobilité 300 225 33,5% 33,7% Marge de corporate EBITDA ajusté hors Mobilité 13,3% 12,4% 0,9pt Résultat opérationnel 346 198 Bénéfice/Perte net(te) 168 78 n.m n.m Flux de trésorerie disponibles corporate 167 140 Dette nette corporate - fin de période 791 200 Proforma Ratio Dette nette corporate / EBITDA 2,4x 0,9x Points saillants des résultats financiers sur 9 mois ou YTD Chiffre d’affaires Europcar Mobility Group a réalisé un chiffre d’affaires de 2 286 millions d’euros au titre des neuf premiers mois de 2018, soit une hausse de 26% à taux de change constants par rapport au neuf premiers mois de l'exercice 2017. Sur une base proforma, c’est-à-dire à taux de change constants et y compris les effets de la performance de Goldcar, Europcar Denmark et Buchbinder en 2017, le chiffre d'affaires du Groupe a augmenté de 4,0%. Ce taux de croissance proforma s'explique par une progression des volumes et une dynamique positive dans le domaine de l'e-commerce. Corporate EBITDA Ajusté5 Le Corporate EBITDA Ajusté pour les neuf premiers mois de l'exercice a progressé de 33 % pour s’établir à 288 millions d’euros contre 217 millions d’euros au titre des neuf premiers mois de 2017. La marge de Corporate EBITDA Ajusté pour le Groupe a progressé de 60 points de base, passant à 12,6 % pour les neuf premiers mois de 2018. Exception faite de l’impact de la Business Unit « New Mobility », le Corporate EBITDA Ajusté depuis le début de l'année atteint 300 millions d’euros contre 225 millions d’euros au titre des neuf premiers mois de 2017 à taux de change constants. _______________

5 Le Corporate EBITDA ajusté est défini comme le résultat opérationnel courant avant dépréciation et amortissements non liés à la flotte, et après déduction des intérêts débiteurs sur certains passifs liés au financement de la flotte de location. Cet indicateur comprend notamment tous les coûts associés à la flotte. Voir « Rapprochement avec les IFRS », ci-joint. Flux de Trésorerie Disponibles Corporate Pour le neuf premiers mois de 2018, le Flux de Trésorerie Disponibles Corporate s'est établi à 167 millions d’euros, en hausse de 19 % par rapport au niveau de 140 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de 2017. Cette augmentation significative s'explique notamment par un Corporate EBITDA Ajusté plus élevé et un niveau plus faible de charges non récurrentes. Résultat net Le Groupe a enregistré un bénéfice net de 168 millions d’euros au titre des neuf premiers mois de l'exercice 2018, en hausse de plus de 100 % par rapport au bénéfice net de 78 millions d’euros pour les neuf premiers mois de 2017. Cette augmentation s'explique principalement par la forte progression du Corporate EBITDA Ajusté pour le Groupe au cours de la période, ainsi que par une plus-value de 68 millions d'euros suite à la cession de la participation de 25 % du Groupe dans le capital de Car2go. Objectifs financiers 2018 Europcar Mobility Group confirme pleinement ses quatre objectifs financiers pour l’exercice 2018 par rapport à l’exercice 2017 : - Croissance proforma6 du chiffre d’affaires au-dessus de 3 % - Corporate EBITDA Ajusté (excluant New Mobility), supérieur à 350 millions d’euros – Taux de conversion des flux de trésorerie d’exploitation disponibles corporate supérieur à 50 % – Ratio de versement de dividende supérieur à 30 % du résultat net consolidé Conférence téléphonique avec les analystes et investisseurs Caroline Parot, Présidente du Directoire du Groupe et Luc Péligry, Directeur financier du Groupe tiendront une conférence téléphonique en anglais aujourd’hui à 10h00 heure de Paris (heure d’hiver d’Europe centrale). Vous pourrez suivre la conférence téléphonique en direct sur le webcast. Une version différée sera également disponible pendant un an. Tous les documents concernant à la présente publication seront disponibles en ligne sur le site Relations investisseurs d’Europcar Mobility Group. Calendrier Investisseurs Résultats du 4ème trimestre 2018 21 février 2019 Assemblée générale 26 avril 2019 Résultats du 1er trimestre 2019 22 mai 2019 Résultats du 2ème trimestre 2019 25 juillet 2019 Résultats du 3ème trimestre 2019 7 novembre 2019 _______________

6 En raison de la fusion complète des sociétés InterRent et Goldcar qui empêche désormais Groupe de suivre la croissance organique de son chiffre d’affaires, le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 a été calculé sur une base proforma. En conséquence, l'objectif initial d'une croissance organique du chiffre d’affaires au-dessus de 3 % a été remplacé par un objectif de croissance proforma du chiffre d’affaires au-dessus de 3 %. À propos d’Europcar Mobility Group Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de voitures, service de chauffeur, auto-partage (car-sharing) et partage de scooters, et location de voitures entre particuliers. La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « mid tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européenne du car-sharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 133 pays (incluant 16 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires). Déclarations prospectives Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements futurs. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des prévisions et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs, des intentions et/ou des attentes concernant des résultats financiers, des évènements, des opérations et des services et le développement de produits futurs, ainsi que des déclarations concernant la performance ou des évènements. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les termes « s’attend à », « prévoit », « pense », « a l’intention de », « estime », « planifie », « projette », « peut », « pourrait », « devrait », ou ces mêmes expressions et autres similaires à la forme négative. Les déclarations prospectives ne sont pas la garantie des performances futures et sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses concernant Europcar groupe, à ses filiales et investissements, aux tendances de leur secteur, aux dépenses d’investissement et acquisitions futures, à l’évolution des passifs éventuels, à l’évolution de la conjoncture économique mondiale, ou à celle relative aux principaux marchés d’Europcar Mobility Group SA, aux conditions concurrentielles sur le marché et aux facteurs réglementaires. Ces évènements sont incertains et leur issue pourrait se révéler différente des attentes actuelles, ce qui pourrait affecter les objectifs annoncés. Les résultats réels peuvent différer significativement de ceux qui sont projetés ou sous-entendus dans les présentes déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Sous réserve de dispositions légales applicables, Europcar Mobility Group n’assume aucune obligation de réviser ni de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d’évènements futurs. Les résultats et performances du Groupe peuvent également être affectés par divers risques et incertitudes, y compris de façon non exhaustive, les risques mentionnés dans la rubrique « Facteurs de risques » du document de référence annuel enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 20 avril 2018 sous le numéro R.18-020 et également disponible sur le site Internet du Groupe: www.europcar-group.com. Le présent communiqué de presse ne contient pas ou ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat de valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans une quelconque juridiction. Retrouvez de plus amples informations sur le site : www.europcar-mobility-group.com Annexe 1 - Compte de résultat de gestion T3 2018 T3 2017 en millions d'euros 9M 2018 9M 2017 989,0 794,0 Chiffre d'affaires 2 285,7 1 821,8 (207,9) (170,7) Coûts de détention de la flotte, hors interêts estimés inclus dans les locations simples (542,1) (413,3) (307,1) (266,7) Coûts liés à l'exploitation, la location et aux produits des activités ordinaires de la flotte de véhicules (763,2) (637,9) (129,5) (106,1) Charges de personnel (386,5) (297,3) (74,0) (59,8) Frais généraux du siège et du réseau (225,3) (180,4) 5,5 1,2 Autres produits 9,8 5,2 (198,0) (164,6) Charges de personnel, frais généraux du siège, du réseau, IT et autres (601,9) (472,5) (18,3) (17,2) Charges financières relatives à la flotte (49,3) (45,4) (16,2) (13,8) Intérêts estimés inclus dans les locations simples (41,3) (35,3) (34,5) (31,0) Charges financières relatives à la flotte, y compris intérêts estimés inclus dans les locations simples (90,6) (80,6) 241,5 161,0 Corporate EBITDA Ajusté 287,8 217,3 24,4% 20,3% Marge 12,6% 11,9% (11,3) (8,0) Dotations aux amortissements (31,7) (22,2) (7,0) (3,7) Autres charges et produits non récurrents 40,9 (42,2) (24,6) (14,6) Résultat financier hors flotte (71,1) (44,5) 198,7 134,7 Résultat avant impôts 226,0 108,4 (50,5) (27,6) Impôt sur le résultat (56,4) (22,6) (0,0) (2,1) Quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence (1,2) (7,9) 148,2 105,0 Résultat net 168,3 78,0 Annexe 2- Compte de résultat IFRS En milliers d'euros Au 30 septembre 2018 Au 30 septembre 2017 Produits des activités ordinaires 2 285 677 1 821 758 Coûts de détention de la flotte (583 377) (448 606) Coûts liés à l'exploitation, la location, et aux produits des activités ordinaires de la flotte de véhicules (763 240) (637 946) Charges de personnel (386 447) (297 280) Frais généraux du siège et du réseau (225 278) (180 423) Dotations aux amortissements (31 677) (22 195) Autres produits 9 782 5 181 Résultat opérationnel courant 305 440 240 489 Autres produits et charges non courants 40 919 (42 214) Résultat opérationnel 346 359 198 275 Coût de l’endettement financier brut (96 749) (72 504) Autres charges financières (24 655) (18 205) Autres produits financiers 997 878 Résultat financier (120 407) (89 831) Résultat avant impôts 225 952 108 444 Impôt sur le résultat (56 433) (22 570) Quote-part dans le résultat des entreprises associées (1 239) (7 865) Résultat net 168 280 78 009 Part attribuable aux : Actionnaires de la société mère 167 872 78 139 Participations ne donnant pas le contrôle 408 (130) Résultat par action, de base revenant aux actionnaires de la société mère (en euros) 1,042 0,538 Résultat dilué par action, revenant aux actionnaires de la société mère (en euros) 1,039 0,533 Annexe 3 – Rapprochement T3 2018 T3 2017 En millions d'euros 9M 2018 9M 2017 450,2 330,6 EBITDA consolidé ajusté 826,7 629,4 (82,4) (62,3) Dépréciation de la flotte (IFRS) (234,0) (154,8) (91,7) (76,4) Dépréciation de la flotte incluse dans les contrats de location simple (214,2) (176,6) (174,2) (138,7) Dépréciation de la flotte totale (448,2) (331,4) (16,2) (13,8) Intérêts estimés inclus dans les loyers de locations simples (41,3) (35,3) (18,3) (17,2) Charges financières relatives à la flotte (49,3) (45,4) (34,5) (31,0) Charges financières relatives à la flotte, y compris intérêts estimés inclus dans les locations simples (90,6) (80,6) 241,5 161,0 EBITDA Corporate Ajusté 287,8 217,3 (11,3) (8,0) Dotations aux amortissements (31,7) (22,2) 18,3 17,2 Extourne des charges financières relatives à la flotte 49,3 45,4 16,2 13,8 Extourne des intérêts estimés inclus dans les loyers de locations simples 41,3 35,3 264,7 184,0 Résultat opérationnel courant ajusté 346,8 275,8 (16,2) (13,8) Intérêts estimés inclus dans les loyers de locations simples (41,3) (35,3) 248,5 170,1 Résultat opérationnel courant 305,4 240,5 Annexe 4 – Bilan IFRS En milliers d'euros Au 30

septembre Au 31 décembre 2018 2017 ACTIF Goodwill 1 123 932 1 124 816 Immobilisations incorporelles 855 516 837 966 Immobilisations corporelles 112 887 114 855 Titres mis en équivalence 1 350 4 036 Autres actifs financiers non courants 71 446 58 602 Instruments financiers non courants 4 486 226 Actifs d'Impôt différé 62 094 59 465 Total des actifs non courants 2 231 711 2 199 966 Stocks 31 800 24 330 Flotte inscrite au bilan 2 915 438 2 339 313 Créances et assimilées liées à la flotte de véhicules 811 499 700 117 Clients et autres débiteurs 523 423 456 688 Actifs financiers courants 22 241 32 762 Actifs d'impôt exigibles 53 679 42 760 Trésorerie soumise à restrictions 96 134 104 818 Trésorerie et équivalents de trésorerie 222 233 240 792 Total des actifs courants 4 676 447 3 941 580 Total de l'actif 6 908 158 6 141 546 Capitaux propres Capital social 161 031 161 031 Primes d'émission 692 255 745 748 Réserves (150 821) (107 454) Résultats accumulés non distribués 232 766 37 209 Capitaux propres - Part du Groupe 935 231 836 534 Participations ne donnant pas le contrôle 1 144 763 Total des capitaux propres 936 375 837 297 PASSIF Passifs financiers 1 731 821 1 570 141 Instruments financiers non courants 46 215 37 122 Passifs liés aux avantages du personnel 134 107 133 951 Provisions non courantes 5 519 8 680 Passif d'Impôt différé 139 282 137 146 Autres passifs non courants 235 276 Total des passifs non courants 2 057 179 1 887 316 Part à moins d'un an des passifs financiers 2 380 966 1 950 262 Avantages du personnel 3 149 3 149 Provisions courantes 232 661 222 855 Dettes d'impôts exigibles 73 369 31 566 Dettes et assimilées liées à la flotte de véhicules 595 917 604 196 Fournisseurs et autres dettes 628 542 604 905 Total des passifs courants 3 914 604 3 416 933 Total du passif 5 971 783 5 304 249 Total du passif et des capitaux propres 6 908 158 6 141 546 Annexe 5 - Flux de trésorerie IFRS En milliers d'euros Au 30

septembre

2018 Au 30

septembre

2017 Résultat avant impôt 225 952 108 444 Extourne des éléments suivants Amortissement et dépréciation des immobilisations corporelles 17 642 12 158 Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles 13 839 9 750 Variations des provisions et avantages au personnel (1) 3 520 22 850 Reconnaissance des paiements fondés sur des actions 1 126 810 Plus et moins-values de cession (2) (68 546) 57 Autres éléments non monétaires 1 966 (427) Total des charges d’intérêt nettes 102 166 76 763 Amortissement des coûts de financement 9 875 6 365 Coût de l’endettement financier net 112 041 83 128 Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 307 540 236 770 Acquisition de la flotte de véhicules inscrite au bilan (3) (583 399) (451 495) Variations du besoin en fonds de roulement lié à la flotte de véhicules (139 391) (78 771) Variations du besoin en fonds de roulement hors flotte de véhicules (19 968) 192 Trésorerie provenant des activités opérationnelles (435 218) (293 304) Impôts recouvrés / payés (25 782) (23 406) Intérêts nets payés (82 071) (70 785) Flux nets de trésorerie générés par l’activité (543 071) (387 495) Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (4) (52 115) (33 535) Produits de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 972 933 Variation des autres investissements et prêts (5) 59 279 (227 012) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement 10 136 (259 614) Augmentation de capital (nets des frais payés) - 192 440 Distribution exceptionnelle (24 229) (59 366) Achats / ventes des actions propres (28 554) (520) Instruments dérivés (6) (6 082) - Emission d'emprunt obligataire (7) 148 500 - Variation des autres emprunts 442 745 488 867 Paiement de coûts de financement (8) (8 860) (7 714) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 523 520 613 707 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 313 253 248 507 Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie après incidence des différences de conversion (9 415) (33 402) Variation de périmètre - (2 982) Incidence des différences de conversion (1 452) (1 445) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 302 386 210 678 (1) En 2018, la variation est principalement due à une reprise de provision pour risque en France. En 2017 la variation s’explique principalement par la reprise de la provision liée à la procédure de l’Autorité Française de la Concurrence (-€45m). (2) En 2018, la variation s’explique principalement par la plus value de cession de la filiale Car2Go. (3) Compte tenu de la durée de détention moyenne de la flotte, le Groupe comptabilise les véhicules comme des actifs courants au début du contrat. Leur variation d’une période à l’autre est donc assimilée à un flux opérationnel généré par l’activité. (4) En 2018, la variation de l’acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles liée à la capitalisation des dépenses engagées dans les développements informatiques (€23,8m) ainsi qu’au renouvellement d’équipements (€19,7m) et aux projet informatiques (€8,6m). (5) En 2018, la variation est principalement liée à la cession de Car2Go. (6) En 2018, paiement d’une prime suite à la restructuration des caps existants et à la mise en place de caps additionnels. (7) En 2018, la variation est principalement liée au lancement d’une émission d’Obligation Senior assorties de Sûretés portant intérêt au taux de 2.375% d’un montant de 150 millions d’euros venant à échéance en 2022. (8) En 2018, paiement des coûts de transaction dont (4,2m€) liés aux SARF,(0,2) m€ de frais initiaux liés à la facilité de crédit renouvelable, (1,3) m€ liés au crédit-relai, (0,6m€) lié à la nouvelle émission obligataire de 150m€ et (2,6) m€ liés aux autres prêts. Annexe 6 - Endettement en millions d'euros Intérêts Maturité Sept. 30, 2018 Dec. 31, 2017 Obligations (a) 4.125% 2024 600 600 Obligations (a) 5.75% 2022 600 600 Facilité de crédit renouvelable (500m€) E+250bps (b) 2022 179 160 Obligations FCT junior, intérêts courus non échus, coûts capitalisés des contrats de financement et autres (303) (270) Dette brute Corporate enregistrée au bilan 1 076 1 090 Trésorerie détenue par les entités opérationnelles et investissements à court terme (286) (263) Dette nette Corporate enregistrée au bilan (A) 791 827 en millions d'euros Intérêts Maturité Sept. 30, 2018 Dec. 31, 2017 EC Finance Obligations (a) 2.375% 2022 500 350 Facilité de crédit destinée au financement de la flotte (SARF 1,7md €) (c) E+130bps 2022 767 739 Obligations FCT junior, coûts capitalisés des contrats de financement et autres 306 260 Financement de la flotte au Royaume-Uni, en Australie et autres facilités de financement de la flotte Various (d) 1 462 1 081 Dette brute flotte enregistrée au bilan 3 035 2 430 Trésorerie détenue par les entités détenant la flotte et investissements à court terme de la flotte (96) (143) Dette nette flotte enregistrée au bilan 2 939 2 287 Valeur estimée de l’encours lié aux véhicules financés au moyen de contrats de location simple, hors bilan (e) 2 506 1 774 Dette nette flotte totale incluant les engagements hors bilan liés à la flotte (B) 5 445 4 061 Dette nette totale incluant les engagements hors bilan liés à la flotte (A)+(B) 6 236 4 888 Remarque : le présent communiqué de presse comprend des résultats financiers consolidés non audités, établis selon les normes IFRS, arrêté par le Directoire d’Europcar Mobility Group et examinées par le Conseil de Surveillance. 