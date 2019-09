Résultats du premier semestre 2019 de Latécoère marqués par l'amélioration de l'activité historique et les frais de démarrage des nouvelles affaires 0 04/09/2019 | 07:01 Envoyer par e-mail :

Performance opérationnelle de la division Aérostructures soutenue par une croissance dynamique

Les nouveaux contrats remportés par la division Systèmes d’Interconnexion engendrent des frais de démarrage et de nouveaux besoins en fonds de roulement

Objectifs 2019 inchangés, présentation de nos perspectives Regulatory News: Latécoère (Paris:LAT), partenaire de premier rang des grands constructeurs aéronautiques internationaux, annonce ses résultats du premier semestre 2019, clos au 30 juin 2019. Ces résultats ont été arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 3 septembre 2019. (Données auditées – en M€) S1 2019 S1 2018 Chiffre d’affaires 371,7 320,8 Croissance en valeur 15,9 % -8,5 % Croissance à taux de change constants 13,1 % -2,9 % EBITDA courant* 28,1 20,9 Marge d’EBITDA courante sur chiffre d’affaires* 7,6 % 6,5 % Résultat opérationnel courant 10,8 7,1 Marge opérationnelle courante sur chiffre d’affaires 2,9 % 2,2 % Éléments non récurrents -7,9 0,8 dont Cession de Toulouse-Périole - 9,5 Résultat opérationnel 2,9 8,0 Coût de l’endettement financier net -2,7 -1,7 Autres résultats financiers -5,2 -3,3 dont Variation de la juste valeur des instruments financiers -3,9 -4,4 Résultat financier -7,9 -5,0 Impôts sur les bénéfices -1,0 -0,2 Résultat net -5,9 2,8 Free cash-flow des opérations -46,3 -28,3 * L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. Yannick Assouad, Directeur Général du Groupe, commente : « Les résultats du premier semestre 2019 de Latécoère reflètent l’amélioration générale de notre compétitivité et notre capacité à innover. L’activité s’améliore dans la division Aérostructures grâce à notre plan Transformation 2020 qui se poursuit. Parallèlement, les récents contrats remportés par la division Systèmes d’Interconnexion consolident notre position de leader pour gagner de nouveaux marchés dans un futur proche et engendrent des frais de démarrage qui ont impacté la marge opérationnelle de la division. Nous réitérons nos objectifs pour 2019 et nous continuons d’investir dans le plan Transformation 2020. À plus long terme, Latécoère devrait continuer de progresser et générer un free cash-flow opérationnel positif à partir de 20201 à mesure que nous poursuivrons notre stratégie visant à imposer Latécoère comme un fournisseur d’aérostructures de premier rang à même d’accompagner les avionneurs dans leurs programmes futurs. » Faits marquants du S1 2019 et synthèse financière Les résultats semestriels 2019 de Latécoère reflètent le dynamisme de l’activité et démontrent la capacité du Groupe à remporter de nouveaux contrats. Le chiffre d’affaires du S1 2019 progresse de 15,9 % à 371,7 M€, soit 13,1 % à taux de change constants. L’EBITDA courant de Latécoère ressort à 28,1 M€ au S1 2019, d’où une marge de 7,6 %. Le résultat opérationnel courant de Latécoère s’établit à 10,8 M€ au S1 2019, contre 7,1 M€ au S1 2018, grâce à la mise en œuvre du plan Transformation 2020. Le résultat financier ressort à -7,9 M€ au S1 2019 en raison principalement des effets de change, à comparer à une perte financière de 5,0 M€ au S1 2018. Le résultat net du semestre s’élève à -5,9 M€. 1 hors impact de la norme comptable IFRS 16 de l’ordre de 20 M€ lié au nouveau siège du Groupe en construction Aérostructures Par division, Aérostructures affiche une croissance de son chiffre d’affaires de 14,5 % à taux de change constants et de 18,0 % en valeur au S1 2019. Le chiffre d’affaires atteint 215,3 M€, reflétant les derniers effets de rattrapage consécutifs aux perturbations opérationnelles survenues en 2018, effets qui ne se répéteront pas au second semestre 2019. Aérostructures (Données auditées – en M€) H1 2019 H1 2018 Chiffre d’affaires consolidé 215,3 182,5 Croissance à taux de change constants 14,5 % -8,3 % Chiffre d’affaires intersectoriel 8,9 7,1 Chiffre d’affaires 224,2 189,6 EBITDA courant* 16,2 2,6 Marge d’EBITDA courante sur CA* 7,2 % 1,4 % Résultat opérationnel courant 8,7 -3,8 Marge opérationnelle courante sur CA 4,0 % -2,1 % * L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. La rentabilité de la division Aérostructures a continué de s’améliorer au premier semestre 2019 à mesure que sa transformation s’est poursuivie. Systèmes d’Interconnexion Le chiffre d’affaires de la division Systèmes d’Interconnexion progresse de 11,3 % à taux de change constants et de 13,1 % en valeur, pour atteindre 156,4 M€ au S1 2019. Une étape importante a été franchie avec la livraison d’un système complet de câblage électrique (EWIS) pour le Mitsubishi MRJ 90 développé en seulement 1 an et demi (architecture, conception, fabrication et certification). En outre, Latécoère vient de remporter un appel d’offres pour l’industrialisation et la production du système de câblage électrique du cockpit du H160 d’Airbus Helicopters. Ce nouveau contrat témoigne de la forte capacité du Groupe à pénétrer de nouveaux marchés. Systèmes d’Interconnexion (Données auditées – en M€) S1 2019 S1 2018 Chiffre d’affaires consolidé 156,4 138,2 Croissance à taux de change constants 11,3 % 5,2 % Chiffre d’affaires intersectoriel 1,0 0,9 Chiffre d’affaires 157,4 139,1 EBITDA courant* 11,9 18,2 Marge d’EBITDA courante sur CA* 7,5 % 13,1 % Résultat opérationnel courant 2,1 10,9 Marge opérationnelle courante sur CA 1,4 % 7,9 % * L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. L’EBITDA courant de la branche Systèmes d’Interconnexion de Latécoère ressort à 11,9 M€ contre 18,2 M€ au S1 2018, reflétant les frais de démarrage liés aux nouveaux contrats à long terme. En outre, la division a renforcé ses coûts de structure pour répondre aux besoins provenant de plateformes multi-clients et internationales. Ces investissements de démarrage devraient se poursuivre au second semestre 2019. Transformation 2020 Latécoère continue de se transformer avec le chantier d’agrandissement du site de Montredon et l’extension des capacités d’usinage. Les nouveaux locaux devraient être livrés le 6 septembre 2019 et les nouvelles capacités de traitement de surface devraient être opérationnelles au T1 2020. Par ailleurs, le site a été certifié ISO14001 dans le courant de l’été. En outre, la surface du site de Plovdiv, en Bulgarie, a été agrandie de 80 % à 9 000 m2, portant la capacité attendue à plus de 200 000 heures de production annuelle à partir de la fin de 2019. Le transfert de production de la structure primaire des portes des A320 depuis notre site en République tchèque a été finalisé, de même que le transfert de fabrication des structures de racks. Enfin, Latécoère s’apprête aussi à inaugurer le 10 septembre 2019 son nouveau site indien de Belagavi où seront fabriqués le harnais principal du Falcon 2000 et, à terme, une bonne partie du contrat Thales IFE. Ces nouvelles installations « best cost » viendront compléter notre appareil de production des harnais. Technologie LiFi Le Groupe présentera sa technologie LiFi à l’occasion de l’APEX EXPO qui se tiendra à Los Angeles du 9 au12 septembre 2019 dans le sillage du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris où Latécoère a dévoilé sa stratégie pionnière en juin 2019. Latécoère a été sélectionné parmi les finalistes pour le Crystal Cabin Award, le prix international qui récompense l’innovation dans les cabines d’avion. Un premier vol commercial Air France comptant 12 sièges équipés en technologie LiFi aura lieu au troisième trimestre 2019. À la suite du salon du Bourget, le Groupe a reçu de nombreuses marques d’intérêt pour cette nouvelle technologie de la part de constructeurs aéronautiques, compagnies aériennes et fournisseurs de divertissement à bord. Dette nette et free cash-flow Le free cash-flow des opérations ressort à -46,3 M€ au S1 2019, du fait principalement des besoins en fonds de roulement (créances principalement et stocks), des frais de démarrage des nouveaux contrats de la division Systèmes d’Interconnexion et des investissements consentis dans le cadre du plan Transformation 2020. L’adoption de la norme IFRS 16 a induit une augmentation de l’actif et du passif de l’ordre de 20 M€. Confirmation des projections pour 2019 Latécoère confirme ses perspectives. En 2019, le Groupe devrait délivrer une croissance organique significative de son chiffre d’affaires hors effets de change et mettre en œuvre des investissements importants pour finaliser le plan de Transformation 2020. En raison de coûts de démarrage de la branche Systèmes d’Interconnexion et de l’avancée du plan de Transformation 2020 dans la branche Aérostructures, le Groupe générera une marge opérationnelle récurrente positive et un free cash-flow des opérations négatif après capex. Perspectives A ce stade, le Groupe anticipe au-delà de 2019, une légère diminution du chiffre d’affaires de la division Aérostructures au cours des deux prochaines années en raison d’effets de mix de plateformes. Le déploiement du plan Transformation 2020 devrait compenser les pressions sur les prix et les effets de change négatifs. En outre, la montée en puissance des nouveaux contrats devrait se poursuivre au sein de la division Systèmes d’Interconnexion dont la marge devrait continuer de subir en 2020 l’impact des frais de démarrage liés aux nouveaux contrats. La marge opérationnelle de la division devrait commencer à s’améliorer dès 2021. Dans l’ensemble, Latécoère anticipe un free cash-flow des opérations consolidé positif à partir de 20202. 2 hors impact de la norme comptable IFRS 16 de l’ordre de 20 M€ lié au nouveau siège du Groupe en construction Prochaine publication Chiffre d’affaires T3 2019 : 23 octobre 2019 ______________________________________________________________________________ À propos de Latécoère Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing, Bombardier), Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires), dans deux domaines d’activités : • Aérostructure Industrie (58 % du CA) : tronçons de fuselage et portes,

• Systèmes d’Interconnexion (42 % du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués. Le Groupe employait au 31 décembre 2018, 4 958 personnes dans 13 pays différents, Latécoère, société anonyme au capital de 190 337 036 € divisé en 95 168 518 actions d’un nominal de 2 €, est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B, Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP Annexe – Table des matières Glossaire Compte de résultat simplifié Bilan simplifié Tableau des flux de trésorerie simplifié Glossaire Croissance à taux de change constants

Le Groupe mesure la croissance de son chiffre d’affaires sans tenir compte de l’incidence du taux de change EUR/USD pour faciliter la compréhension de l’évolution du chiffre d’affaires de ses activités.

L’incidence de change est neutralisée en appliquant un taux de change EUR/USD constant sur les périodes concernées. Croissance organique

La croissance organique est obtenue en neutralisant l’incidence du taux de change EUR/USD (utilisation d’un taux de change constant sur les périodes concernées) et en appliquant un périmètre d’activité constant. Le périmètre constant est obtenu : En éliminant le chiffre d’affaires des sociétés acquises au cours de la période,

En intégrant sur la période précédente le chiffre d’affaires en année pleine des sociétés acquises au cours de la période précédente,

En éliminant le chiffre d’affaires des sociétés cédées lors des périodes concernées. Résultat opérationnel courant

Afin de mieux refléter les performances opérationnelles récurrentes, le Groupe utilise un sous-total nommé « résultat opérationnel courant » qui exclut du résultat opérationnel les éléments (charges ou produits) non courants qui, par nature, ont un degré de prévisibilité insuffisant, compte tenu de leur caractère inhabituel, anormal ou peu fréquent et qui sont présentés en autres produits et autres charges. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. EBITDA

L’EBITDA correspond au résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles. EBITDA courant

L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. Free cash-flow des opérations

Le free cash-flow des opérations correspond au flux net de trésorerie provenant des activités opérationnelles et des activités d’investissement après neutralisation de l’impôt payé. Free cash-flow courant des opérations

Le free cash-flow courant des opérations correspond au cash-flow des opérations en excluant les éléments non courants liés aux activités opérationnelles et aux activités d’investissement. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. Dette nette

La dette nette comprend les emprunts et dettes financières long terme, les emprunts et concours bancaires (part à moins d’un an) qui incluent la dette d’affacturage, les découverts bancaires sous déduction de la trésorerie et équivalents de trésorerie. La dette nette inclut également la dette financière des contrats de location financement. Carnet de commandes

Le carnet de commandes correspond à l’en-cours de commandes fermes communiquées par les donneurs d’ordres et non encore constaté en chiffre d’affaires. Compte de résultat simplifié (Données auditées – en M€) S1 2019 S1 2018 Chiffre d’affaires 371,7 320,8 dont Aérostructures 224,2 189,6 dont Systèmes d’Interconnexion 157,4 139,1 dont Élimination des ventes intersectorielles -9,9 -8,0 EBITDA courant* 28,1 20,9 dont Aérostructures 16,2 2,6 dont Systèmes d’Interconnexion 11,9 18,2 Résultat opérationnel courant 10,8 7,1 dont Aérostructures 8,7 -3,8 dont Systèmes d’Interconnexion 2,1 10,9 Éléments non récurrents -7,9 0,8 dont impact de la fin du programme A380 - - dont cession de la première tranche de Toulouse-Périole - 9,5 dont autres éléments non récurrents -7,9 -10,3 Résultat opérationnel 2,9 8,0 Coût de l’endettement financier net -2,7 -1,7 Autres produits financiers/(charges) -5,2 -3,3 dont variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés -3,9 -4,4 dont impact de la fin du programme A380 - - Résultat financier -7,9 -5,0 Impôts sur les bénéfices -1,0 -0,2 Résultat net -5,9 2,8 * L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. Bilan simplifié ACTIF (Données auditées – en milliers d’€) 30 juin 2019 31 déc. 2018 Immobilisations incorporelles 85 475 91 525 Immobilisations corporelles 127 275 100 610 Autres actifs financiers 3 802 3 695 Actifs d’impôts différés 26 163 20 433 Instruments financiers dérivés 471 3 332 Autres immobilisations 346 157 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 243 531 219 752 Stocks 191 329 180 142 Comptes clients 225 141 193 308 Créances fiscales 21 620 19 659 Instruments financiers dérivés 2 773 5 261 Autres actifs courants 4 063 1 550 Trésorerie et équivalents de trésorerie 78 658 112 216 TOTAL ACTIFS COURANTS 523 584 512 136 TOTAL ACTIF 767 115 731 889 BILAN (Données auditées – en milliers d’€) 30 juin 2019 31 déc. 2018 Capital social 190 337 189 490 Primes d’émission 214 161 215 008 Actions propres -3 089 1 587 Autres réserves - 132 479 - 140 108 Couvertures de flux de trésorerie futurs par produits dérivés -19 256 -9 424 Résultat net du groupe -5 913 6 013 FONDS PROPRES PART DU GROUPE 243 760 262 565 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 0 0 TOTAL FONDS PROPRES 243 760 262 565 Emprunts et dettes financières 82 105 55 510 Avances remboursables 23 496 24 332 Avantages du personnel 19 883 17 495 Provisions non courantes 8 884 9 488 Passifs d’impôts différés 2 30 Instruments financiers dérivés 15 394 21 035 Autres passifs non courants 3 528 4 602 TOTAL PASSIFS NON COURANTS 153 292 132 492 Emprunts et concours bancaires (part à moins d’un an) 100 636 81 153 Avances remboursables 2 607 2 575 Provisions courantes 2 170 3 267 Fournisseurs et autres créditeurs 181 829 180 291 Passifs d’impôts exigibles 2 030 3 132 Passifs sur contrats 49 332 54 137 Autres passifs courants 3 607 2 690 Instruments financiers dérivés 27 853 9 588 TOTAL PASSIFS COURANTS 370 063 336 832 TOTAL PASSIF 523 355 469 323 TOTAL DU BILAN 767 115 731 889 Tableau des flux de trésorerie simplifié (Données auditées – en milliers d’€) 30 juin 2019 30 juin 2018 Résultat net de la période -5 913 2 758 Ajustements au titre des activités non monétaires : Amortissements et provisions 16 362 4 183 Accroissements/amoindrissements de valeur 3 876 4 421 Plus-/(moins-) values nettes sur cessions d’actifs -81 -10 174 Autres éléments non monétaires 667 2 390 FLUX DE TRÉSORERIE APRÈS COÛT DES CAPITAUX EMPRUNTÉS ET IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 14 911 3 578 Impôt sur les bénéfices 968 162 Charges d’intérêts 2 669 1 737 FLUX DE TRÉSORERIE AVANT COÛT DES CAPITAUX EMPRUNTÉS ET IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 18 548 5 477 Variation des stocks nets des provisions -10 150 -8 893 Variations des Clients et autres débiteurs et créances rattachées nets des provisions -35 642 -37 897 Variations des comptes fournisseurs et dettes rattachées -2 939 20 707 Impôt sur les bénéfices payé -4 025 -3 640 FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION -34 208 -24 246 Incidence des variations de périmètre 113 0 Achats d’immobilisations corporelles et incorporelles -y compris variations des dettes envers les fournisseurs d’immobilisations) -16 251 -20 877 Achats d’actifs financiers 0 0 Augmentation (diminution) des prêts et avances accordés -91 155 Produits de cession sur immobilisations corporelles et incorporelles 84 12 987 Dividendes reçus 3 3 FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT -16 142 -7 733 Produit de l’émission d’actions 0 732 Achats ou cessions d’actions propres -4 676 -72 Produits d’emprunts 10 000 0 Remboursements d’emprunts 0 0 Remboursement de la dette liée aux contrats de location -1 503 0 Intérêts payés sur dette financière -2 605 -1 772 Dividendes payés 0 -700 Flux de trésorerie provenant d’avances remboursables -803 -576 Autres flux de trésorerie provenant des activités de financement -72 12 617 FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 341 10 229 Incidence des variations de change 103 -81 AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE -49 906 -21 830 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190903005894/fr/

