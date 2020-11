COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 17 novembre 2020

Résultats du sondage : « Les Français et l'économie »

La Banque de France est partenaire actif des Journées de l'économie, qui se tiennent exceptionnellement en ligne depuis Lyon, du 17 au 19 novembre 2020. Comme chaque année le sondage de la Banque de France sur « les Français et l'économie », réalisé par Kantar Media1, est présenté en ouverture de l'évènement.

Si cette année encore, le sondage reflète les marques d'intérêt des Français plutôt pour les sujets économiques qui les touchent directement que pour l'économie en général, il traduit également une évolution de leurs comportements à la suite de la crise sanitaire.

Les Français placent en tête de leurs besoins d'information l'emploi (pour 30 % d'entre eux, mais pour 43 % des moins de 25 ans), l'évolution des prix (26%), la situation des finances publiques (23 %) et l'activité économique (23 %). Leur intérêt pour l'économie en général fléchit de sept points, réunissant 47 % des sondés, au niveau le plus bas observé. Par ailleurs 47 % des Français surestiment l'inflation, et 46 % anticipent la hausse des prix à un niveau supérieur à 2 %, sur un an.

63% des Français estiment que la situation économique de la France va se dégrader dans les douze prochains mois et 33 % en jugent de même pour la situation de leur ménage, les plus pessimistes étant les titulaires des revenus les plus faibles (39%).

31 % des actifs ont eu recours au télétravail (mais 57 % des cadres et professions libérales et 46 % des Franciliens) ; parmi eux, seulement 35 % ont dû faire un effort d'adaptation important. 53 % pensent que le recours au télétravail marque un changement durable.

24 % ont mis davantage d'argent de côté avec le confinement (mais 39% des personnes disposant de revenus supérieurs à 3 700 € par mois) et parmi eux 34 % veulent consacrer cette épargne supplémentaire à des achats au cours des six prochains mois.

67 % ont davantage utilisé les moyens de paiement électroniques pendant la crise sanitaire, en raison de leur

1 Sondage Kantar Public réalisé par téléphone auprès de 1005 individus âgés de 18 ans et plus, représentatifs de la population française, du 9 au 27 octobre 2020 (méthode des quotas après stratification par région et catégorie d'agglomération)

Contact Presse :

Service de la Communication externe et digitale : presse@banque-france.fr