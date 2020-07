Résultats estimés du 1er semestre 2020 conformes aux anticipations du Groupe

• Chiffre d'affaires (CA) à 1 240 millions d'euros en baisse de 12,5%1

• Résultat Opérationnel Courant (ROC) anticipé autour de 43 millions d'euros contre 38,5 millions d'euros1 au 1er semestre 2019

• Dette nette comptable2 (DNC) en nette réduction aux alentours de 322 millions d'euros (vs. 405 millions d'euros au 30 juin 2019)

Un 1er semestre 2020 qui illustre la forte résilience du groupe dans une conjoncture économique très dégradée

Le Conseil d'Administration d'Econocom a pris connaissance lors de sa dernière réunion des résultats estimés du 1er semestre 2020 avec un CA de 1 240 millions d'euros environ en baisse de 12,5%1, un ROC en progression autour de 43 millions d'euros et une forte diminution de la DNC2 à 322 millions d'euros. Ces indicateurs financiers sont en ligne avec les perspectives d'atterrissage indiquées dans le communiqué de presse du 30 juin 2020.

Avec une amélioration confirmée de sa profitabilité opérationnelle et une décroissance sensible de sa Dette Nette Comptable, Econocom témoigne de la forte résilience de son modèle économique et de sa capacité à s'adapter dans un environnement économique très chahuté.

La diminution du chiffre d'affaires, liée aux effets de la crise sanitaire et entamée à partir de mars 2020 ne s'est pas amplifiée au cours du 2ème trimestre. En parallèle, le Groupe a accéléré son plan de réduction de coûts démarré début 2019, ce qui lui a permis d'amortir les effets négatifs de la décroissance d'activité et de réduire ses charges de structure. En conséquence, le ROC affiche une hausse par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Par ailleurs, le résultat net semestriel est attendu largement bénéficiaire.

Sur le plan bilanciel, le Groupe a poursuivi sa stratégie volontariste de réduction de sa dette structurelle, ce qui lui permis de diminuer son endettement financier net de plus de 80 millions d'euros par rapport à la situation du 30 juin de l'exercice précédent. Enfin les différentes cessions finalisées au cours des derniers trimestres ont conduit à baisser significativement le montant des goodwills par rapport à la clôture du 30 juin 2019.

Prochaines publications

Le Groupe présentera ses comptes semestriels définitifs et complets le 29 juillet prochain après bourse. La mise à jour de la stratégie et les guidances de ROC 2020 et 2021 seront plus amplement développées lors de la réunion d'information du 10 Septembre prochain.

1A normes et périmètre constants

2Avant prise en compte de la dette induite par l'application d'IFRS16 aux contrats de location (immobilier, véhicules…) dont Econocom est preneur.

À PROPOS D'ECONOCOM

Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 40 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 10 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 927 millions d'euros. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Suivez-nous sur Twitter

Contact relations investisseurs et relations actionnaires :

Etienne.jacquet@econocom.com

Contact Relations Presse :

info@capvalue.fr

Tél. +33 1 80 81 50 00

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xpydaZ1uYWuZyJpxksdrmJJjaW9jl2Sam5KWlZWblJaXamxol25imJWXZm9ll2tm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64260-cp_econocom_s1-2020-estimes-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews