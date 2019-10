Résultats groupe QUODAGIS - Belle croissance sur toutes les activités en Q2. Un premier semestre en ligne par rapport aux objectifs 2019

Les différentes activités affichent des bonnes tendances en s’appuyant sur un business de plus en plus solide et diversifié.

Services managés (Eodesk) : Comme attendu, le CA progresse fortement en Q2 (+25,6%) par rapport à Q2/2018 qui avait connu, il est vrai, un point bas. Sur le premier semestre la progression est de +13,3%.

La part des nouveaux clients hors legacy progresse de 36% par rapport à Q2/18, ces clients apportant maintenant 60% du CA. Objectif d’équilibrage atteint et bon ramp-up du centre de Barcelone avec une dizaine d’embauches en S1. La rentabilité continue de s’améliorer sensiblement. Q3 devrait confirmer la progression.

ESN Telecom & Réseaux (Umantic) : le CA croit encore fortement en Q2 (+32,2% / Q218). Sur S1 la croissance est de +26%. La demande des trois principaux clients (Ericsson, Nokia, Cisco) est toujours forte et deux nouveaux logos sont venus enrichir le portefeuille client. Des périodes d’inter-contrats ont impacté la marge du trimestre mais sur la durée la tendance est à la hausse. En ligne avec 2019 avec une progression attendue de 20%.

Intégration ITSM (IT-tude) : retour à la croissance en Q2 avec une progression de +12,5%. Comme en Q1, on enregistre des percées commerciales intéressantes sur de nouveaux grands comptes qui ne sont pas encore visibles sur les revenus du trimestre mais qui permettent d’être confiants sur la tenue des objectifs 2019. L’activité services professionnels devrait continuer sa progression et contribuer de plus en plus à la rentabilité de la société. Les prévisions sont maintenues pour 2019 avec une croissance de 7,5% et une rentabilité en hausse.

Groupe Quodagis : Sur l’ensemble du groupe on constate une belle progression du CA (+23,6% sur le trimestre et +11,4% sur le semestre).

Les perspectives restent bonnes avec des activités solides sur des marchés toujours bien orientés. L’objectif de 10,8M€ de CA en 2019 avec une amélioration de la rentabilité de 1 à 2 points.

Le groupe a embauché une vingtaine de collaborateurs depuis le début de l’année.