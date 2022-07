Résultats record et ambitions relevées pour Nexans, porté par l'électrification

Paris (awp/afp) - Le groupe français de câbles industriels Nexans a enregistré au premier semestre des résultats record et relève ses ambitions pour 2022, porté par sa stratégie de recentrage sur l'électrification.

Le groupe affiche sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net inédit de 199 millions d'euros, en hausse de 145%.

Son chiffre d'affaires "métaux courants" s'élève à 4,34 milliards d'euros (+16,25%). Hors effets de la hausse des cours des métaux, c'est-à-dire en tenant compte d'un prix standard à 5.000 euros la tonne de cuivre, l'activité a crû de 9,3%, à 3,4 milliards d'euros.

Nexans, qui avait annoncé début 2021 un recentrage sur ses activités d'électrification, revoit à la hausse ses objectifs pour 2022, avec une fourchette d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) entre 560 et 590 millions d'euros (précédemment entre 500 et 540 millions).

Son carnet de commandes "Production d'énergie et transmission" s'établit d'ores et déjà à 2,2 milliards d'euros, en hausse de 51% par rapport à juin 2021.

Son site de Charleston, l'unique usine de fabrication de haute tension sous-marine aux États-Unis, et ses deux navires câbliers Nexans Aurora et Skagerrak ont largement contribué aux résultats des six premiers mois.

Et depuis fin juin, Nexans a remporté les contrats de plusieurs parcs éoliens offshore, et le groupe a été sélectionné pour la liaison sous-marine Chypre-Grèce dans le cadre du projet EuroAsia d'interconnexion entre les réseaux d'Israël, de Chypre et de la Grèce.

Le directeur général Christopher Guérin s'est félicité des résultats de "la transformation engagée par le groupe", lors d'un point avec la presse.

Le groupe affiche une certaine sérénité face aux menaces de récession.

"La récession peut toucher quelques métiers, par exemple la construction, mais la demande est si forte qu'on est confiant sur le deuxième semestre, mais aussi 2023", a-t-il dit, relevant que Nexans profite d'"un +momentum+ de marché (une dynamique, NDLR) qui n'arrive que deux fois par siècle".

Pour lui, "la troisième révolution énergétique a commencé à travers l'accélération du développement des énergies renouvelables, le renouvellement primordial du réseau électrique ainsi que l'électrification des usages quotidiens. Cette tendance séculaire à la décarbonation et à la digitalisation profitera pleinement à Nexans, en tant que pure player de l'électrification".

afp/rq