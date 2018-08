Resume de l'actualite a 02H00 GMT (01/08)

PARIS - Le gouvernement d'Edouard Philippe a aisément surmonté hier les motions de censure de l'opposition dans l'"affaire Benalla", justifiant les sanctions prises et accusant des "oppositions de rencontre" de viser les réformes d'Emmanuel Macron.

Pour la première fois du quinquennat, le gouvernement faisait face à deux motions de censure - l'une portée par Les Républicains, l'autre par La France insoumise, le Parti socialiste et le Parti communiste -, 15 jours après le début d'une crise sans précédent liée aux agissements de l'ex-chargé de mission de l'Elysée Alexandre Benalla durant la manifestation du 1er-Mai à Paris, révélés le 18 juillet par Le Monde.

La première motion, votée par 143 députés, a été rejetée. La seconde, votée par 74 élus, a subi le même sort.

L'"affaire" aux ramifications administratives, judiciaires et politiques a fragilisé le chef de l'Etat, coupable selon l'opposition d'une gestion erratique et opaque, déstabilisé une majorité jusqu'ici omnipotente et ragaillardi une opposition atone qui est parvenue à provoquer le report d'un des chantiers phares d'Emmanuel Macron - la réforme de la Constitution.

---

WASHINGTON - L'administration Trump s'apprête à proposer d'imposer des droits de douane de 25% à 200 milliards de dollars de produits chinois importés, et non 10% comme évoqué jusqu'à présent, a-t-on appris cette nuit de source proche du dossier.

Le projet de tarifs douaniers pourrait être rendu public dès mercredi matin à Washington, a-t-on ajouté de même source.

Le gouvernement américain a publié le mois dernier une liste des produits qui vont être assujettis à ces taxes, dont des centaines de produits alimentaires, ainsi que le tabac, le charbon, les produits chimiques ou encore les composants électroniques. Le délégué américain au Commerce, Robert Lighthizer, avait annoncé à cette occasion que les droits de douane seraient de 10%.

Entre temps, les Etats-Unis ont conclu une trêve commerciale avec l'Union européenne lors d'un entretien entre Donald Trump et Jean-Claude Juncker, et Washington a fait savoir que les Européens s'étaient engagés à cette occasion à l'aider à faire pression sur la Chine.

---

LONDRES - La proposition de Donald Trump de renouer un dialogue entre les Etats-Unis et l'Iran s'est heurtée hier à plusieurs fins de non-recevoir de la part de dirigeants iraniens qui ont mis en doute le sérieux du président américain après sa décision de se retirer de l'accord sur le nucléaire de 2015.

Les différents dirigeants de la république islamique qui se sont exprimés sur ce sujet ont insisté sur la contradiction qui existait entre les propos et les actes de Donald Trump.

Outre le rétablissement de sanctions américaines contre l'Iran, l'administration Trump poursuit ses pressions sur les autres pays afin de les dissuader de maintenir leurs relations commerciales avec l'Iran. "Les sanctions et les pressions sont l'exact contraire du dialogue", a déclaré Bahram Qasemi, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, cité par l'agence de presse Fars.

---

NEW YORK - Facebook a annoncé hier avoir commencé à supprimer plusieurs dizaines de comptes créés dans le cadre d'une campagne politique coordonnée visant à influencer les résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis.

Facebook a précisé avoir supprimé 32 pages et comptes ouverts sur le réseau social mais également sur la plateforme Instagram parce qu'ils participaient à "une entreprise coordonnée".

L'un des comptes au moins était suivi par plus de 290.000 abonnés, indique le réseau social, ajoutant que 11.000 dollars avaient été dépensés pour acheter environ 150 publicités.

"Nous sommes dans les toutes premières phases de notre enquête et nous n'avons pas toutes les données, y compris qui est derrière cela", indique Facebook.

---

ALEXANDRIA, Virginie - Le procès de Paul Manafort, ancien directeur de campagne de Donald Trump pour l'élection présidentielle de 2016, poursuivi pour fraude bancaire et fraude fiscale, s'est ouvert hier devant le tribunal fédéral d'Alexandria, en Virginie.

Ce procès porte uniquement sur des délits et crimes financiers reprochés à Manafort mais il découle de l'enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016.

---

NEW YORK - Un juge fédéral américain a bloqué cette nuit la diffusion sur internet des fichiers d'impression de pistolets en 3D en réponse à une plainte déposée par plusieurs Etats qui contestaient un accord conclu entre l'administration Trump et une organisation pro-armes.

Le juge de district Robert Lasnik du tribunal de Seattle, dans l'Etat de Washington, a estimé dans son injonction que la diffusion en ligne des fichiers permettant d'imprimer des armes intraçables porterait atteinte à la sécurité des Américains.

---

MEXICO - Un Embraer 190 de la compagnie Aeromexico avec 101 personnes à bord s'est écrasé mardi peu après le décollage au Mexique, faisant 85 blessés, dont deux dans un état critique, ont annoncé les autorités locales.

Le vol 2431 assurait la liaison entre Durango, dans le nord du pays, et la capitale Mexico, a précisé la compagnie mexicaine sur son compte Twitter.

L'opérateur de l'aéroport de Durango, Grupo Aeroportuario Centro Norte, a indiqué que les premiers éléments de l'enquête laissaient penser que le crash était dû aux mauvaises conditions climatiques.

Le gouverneur de l'Etat de Durango, José Rosas Aispuro, avait déclaré un peu plus tôt que des témoins avaient entendu une détonation avant que l'avion chute soudainement peu après avoir décollé. Le biréacteur a effectué un atterrissage d'urgence à une dizaine de kilomètres de l'aéroport.

---

TUNIS - La Tunisie a accepté d'ouvrir le port de Zarzis pour accueillir un navire humanitaire transportant 40 migrants africains bloqué en Méditerranée depuis deux semaines, a annoncé hier le Croissant-Rouge. Le navire doit arriver ce matin dans cette localité portuaire du sud de la Tunisie.

---

BANGUI - Trois journalistes russes ont été tués hier soir en République centrafricaine par des assaillants non identifiés qui ont, selon les autorités locales, tendu une embuscade au véhicule dans lequel ils circulaient.

Le site d'informations en ligne russe Investigation Control Centre (TsUR) a indiqué dans un message publié sur Facebook que les trois journalistes avaient été envoyés en Centrafrique pour enquêter sur les activités du groupe Wagner, une organisation de sécurité privée russe connue pour avoir envoyé des mercenaires combattre en Ukraine et en Syrie pour le compte du Kremlin.

TsUR, qui a publié de nombreuses enquêtes sur la corruption dans l'entourage de Vladimir Poutine, est financé par Mikhaïl Khodorkovski, un ancien magnat du pétrole devenu l'un des plus principaux détracteurs président russe.

---

BAMAKO - L'Alliance démocratique pour la paix (ADP) a affirmé hier que son candidat à l'élection présidentielle malienne, Aliou Boubacar Diallo, était arrivé en deuxième position lors du scrutin de dimanche et devrait donc participer au second tour le 12 août.

Les résultats officiels ne sont toujours pas connus.

Lundi, les partis du président sortant, Ibrahim Boubacar Keita, et de son principal rival, Soumaïla Cissé, ont annoncé que leurs candidats étaient en tête mais qu'un second tour serait probablement nécessaire.

---

PARIS - EDF a annoncé hier avoir programmé des arrêts de la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin) en 2019, le groupe se préparant ainsi à prolonger l'exploitation des deux réacteurs nucléaires du site alsacien.

La fermeture de la centrale de Fessenheim devait coïncider avec le démarrage de l'EPR de Flamanville (Manche), précédemment prévu fin 2018 mais que le groupe a dû reporter d'un an.

EDF, qui s'était déjà mis en situation d'exploiter Fessenheim jusqu'à l'été prochain, a précisé aujourd'hui sur son site internet que les réacteurs n°1 et n°2 de la centrale seraient en arrêts programmés du 19 janvier au 20 mars 2019 et du 18 mai au 17 juillet respectivement.