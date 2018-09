Resume de l'actualite a 02H00 GMT (01/09)

WASHINGTON - Les Etats-Unis ont annoncé hier la fin de leurs versements à l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, qui est financé presque entièrement par des contributions volontaires d'Etats.

Dans un communiqué, le département d'Etat américain a estimé que le modèle économique et les pratiques budgétaires de l'agence présentaient des "défauts irrémédiables".

Un porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé la décision de Washington, qu'il a qualifiée "d'attaque contre le peuple palestinien".

L'UNRWA aide environ 5 millions de réfugiés palestiniens. La plupart sont les descendants des Palestiniens ayant fui la Palestine lors de la création de l'Etat d'Israël en 1948.

Les Etats-Unis avaient versé 60 millions de dollars à l'UNRWA en janvier dernier mais suspendu le versement de 65 autres millions en attendant d'examiner les comptes de l'agence.

---

WASHINGTON - Donald Trump a informé hier le Congrès de son intention de signer un accord commercial avec le Mexique après l'échec de discussions avec le Canada pour la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena).

Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, a déclaré hier que les discussions "constructives" entre négociateurs américains et canadiens reprendraient mercredi, avec l'objectif de parvenir à un accord acceptable par Washington, Ottawa et Mexico.

L'Alena lie les Etats-Unis, le Canada et le Mexique depuis 1994. Trump, qui dénonçait un accord "catastrophique" pour l'économie et le commerce des Etats-Unis, a obtenu de ses partenaires une renégociation, entamée depuis plus d'un an.

Washington et Mexico étaient parvenus à un accord lundi et une délégation canadienne se trouvait à Washington depuis mardi pour tenter de conclure un accord trilatéral.

---

WASHINGTON/MOSCOU – Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a déclaré hier soir sur Twitter que les Etats-Unis considéraient qu'une offensive du gouvernement syrien contre la région rebelle d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, constituerait une "escalade d'un conflit déjà dangereux".

Plus tôt hier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a dit que le gouvernement syrien avait parfaitement le droit de chasser les "terroristes" de son territoire, alors que Damas se prépare à une offensive contre Idlib, dernier grand bastion des insurgés.

Mercredi, Sergueï Lavrov avait déclaré que cette région d'Idlib était un "abcès purulent" qui devait disparaître.

Pour éviter des pertes civiles, a-t-il assuré hier aux agences de presse Ria et Interfax, des discussions sont en cours au niveau international pour mettre en place des corridors humanitaires afin de permettre l'évacuation de la population.

---

BRASILIA - Le Tribunal supérieur électoral brésilien se réunissait hier pour statuer sur l'éligibilité de l'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, qui veut se présenter comme candidat à l'élection présidentielle d'octobre malgré une condamnation pour corruption.

Lula, en tête des intentions de vote, purge une peine de 12 ans de prison pour corruption et est incarcéré depuis avril.

Son parti, le Parti des travailleurs, l'a tout de même présenté comme candidat, estimant qu'il est innocent.

Lula est théoriquement inéligible en vertu d'une loi interdisant à un candidat de se présenter s'il a été condamné en appel, comme c'est le cas de l'ancien chef de l'Etat.

---

MANAGUA - Le Nicaragua a ordonné l'expulsion d'une délégation du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme après la publication d'un rapport du HCDH dénonçant les abus commis par le gouvernement du président Daniel Ortega.

Plus de 300 personnes ont été tuées et au moins 2.000 autres blessées dans la répression par la police et des milices paramilitaires des manifestations qui ont débuté en avril dernier contre le gouvernement du président Ortega.

Le Nicaragua a estimé mercredi que le rapport de l'Onu, qui dénonce des violations des droits de l'homme et l'usage disproportionné de la force, ignorait la vraie nature des intentions des manifestants qui veulent selon lui renverser un gouvernement démocratiquement élu.

---

PARIS - L'ancien président français François Hollande a égratigné hier Emmanuel Macron et son "accumulation de réformes" qui ne saurait, à ses yeux, constituer une "conviction".

En visite à Cherbourg (Manche), fief de son ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, pour une séance de dédicace de son livre de souvenirs "Les leçons du pouvoir" (Editions Stock), François Hollande s'est adressé, sans jamais le nommer, à son ancien protégé et successeur à l'Elysée.

"Ce qui doit animer le président c'est une vision de l'avenir de son pays, une stratégie - qui va durer d'ailleurs bien au-delà du temps de son mandat - pour que s'inscrivent des changements, pour que se portent des avancées et des progrès."

---

PARIS - La cote de popularité d'Emmanuel Macron a perdu six points en août pour s'établir à 36% de bonnes opinions, un plus bas depuis son accession à l'Elysée, selon le baromètre mensuel Harris Interactive pour Délits d'Opinion paru hier.

Depuis le mois de janvier, le niveau de popularité du chef de l'Etat a reculé de 16 points dans cet institut de sondages.

"Le Président pâtit d'une rentrée sur laquelle il ne semble pas 'avoir la main'. Car c'est bien la maîtrise qui faisait sa force jusqu'à présent pour les Français", a commenté Jean-Daniel Lévy, politologue de Harris Interactive.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, recule aussi nettement, cédant huit points pour s'établir à 34%.

---

PARIS - La CPME a demandé au gouvernement de pouvoir mener une négociation large sur l'assurance chômage, sans être cantonnée à des sujets "anecdotiques" comme les contrats courts.

Son président François Asselin s'est aussi prononcé hier pour une plus grande responsabilisation des travailleurs, des entreprises et des médecins pour enrayer la hausse des arrêts de travail, après une rencontre avec le Premier ministre, Edouard Philippe, et les ministres Muriel Pénicaud (Travail) et Agnès Buzyn (Solidarités et Santé).

Les autres dirigeants syndicaux et patronaux reçus à Matignon depuis mercredi ont également pressé l'exécutif de les laisser négocier librement les règles de l'assurance chômage.

Plusieurs engagements d'Emmanuel Macron sur l'assurance chômage ont déjà été décidés, avec l'intégration sous conditions de certains démissionnaires et indépendants, assortie d'un renforcement des contrôles des bénéficiaires.

---

PARIS - Le gouvernement français a confirmé hier l'interdiction, à partir d'aujourd'hui, de cinq molécules néonicotinoïdes jugées responsables de la surmortalité d'insectes pollinisateurs comme les abeilles.

Les substances désormais interdites sont l'acétamipride, l'imidaclopride, le clothianidine, le thiaclopride et le thiaméthoxame.

L'Union européenne a imposé en avril des restrictions à l'utilisation de trois de ces substances (l'imidaclopride, le clothianidine et le thiaméthoxame), qui seront interdites pour les cultures en plein champ mais autorisés dans les serres.

---

PARIS - Les immatriculations de voitures neuves en France ont progressé de 39,97% en août, a annoncé cette nuit le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA), dernier mois avant les perturbations redoutées dans les concessions du fait des nouvelles normes d'homologation.

Il s'est immatriculé 150.393 voitures particulières neuves le mois dernier dans l'Hexagone. En juillet, le marché avait bondi de 18,9%, toujours en données brutes, donnant une hausse cumulée de 6,3% depuis le début de l'année.

---

DETROIT, Michigan - Les funérailles d'Aretha Franklin, morte le 16 août des suites d'un cancer du pancréas à l'âge de 76 ans, ont eu lieu hier au Greater Grace Temple de Detroit.

De nombreuses personnalités étaient rassemblées pour ces obsèques non ouvertes au public, au cours desquelles Chaka Khan, Stevie Wonder et Ariana Grande ont rendu un hommage musical à la "Reine de la Soul". Les militants des droits civiques Jesse Jackson et Al Sharpton ont salué la contribution de la chanteuse à la lutte contre la ségrégation dans les années 1960.