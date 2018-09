Resume de l'actualite a 02H00 GMT (02/09)

AMSTERDAM - L'homme blessé par la police à la gare centrale d'Amsterdam vendredi soir après avoir poignardé deux personnes était animé d'intentions "terroristes", ont estimé hier les autorités néerlandaises.

Le suspect, un Afghan de 19 ans doté d'un permis de séjour en Allemagne, a été interrogé hier à l'hôpital, où il se remet de ses blessures, et sera présenté demain à un juge qui décidera de son maintien éventuel en détention.

"Les premières déclarations du suspect vont dans le sens d'un mobile terroriste", a déclaré le conseil municipal d'Amsterdam dans un communiqué.

Les deux personnes blessées par cet Afghan sont des Américains, a déclaré l'ambassadeur des Etats-Unis aux Pays-Bas, Pete Hoekstra, dans un communiqué rendu public hier. La police a précisé qu'elles étaient toujours hospitalisées hier.

---

CHEMNITZ, Allemagne - La police de Chemnitz, dans l'est de l'Allemagne, a interrompu hier soir un rassemblement d'extrême droite après que quelques dizaines de manifestants antifascistes ont tenté de faire irruption dans leur cortège.

Six mille partisans du parti AfD (Alternative pour l'Allemagne) et du groupe anti-islam Pegida ont été bloqués dans leur progression par les forces de police dans le centre-ville.

Des milliers de personnes avaient rejoint une contre-manifestation, organisée à Chemnitz par des formations de gauche qui accusent AfD et Pegida de vouloir tirer parti de la mort d'un Allemand, tué à l'arme blanche par des immigrés.

Le meurtre de Daniel H., un Allemand de 35 ans, a déclenché plusieurs jours de manifestations xénophobes dans l'est de l'Allemagne, fief des mouvements anti-immigrants Pegida et AfD.

---

WASHINGTON - Il n'est pas nécessaire de maintenir le Canada au sein de l'Alena, a déclaré hier le président Donald Trump sur Twitter, un jour après avoir informé le Congrès de son intention de signer un accord commercial bilatéral avec le Mexique.

Les négociations entre Washington et Ottawa pour associer le Canada à l'accord ont pris fin vendredi sans aboutir. Selon le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, les discussions entre négociateurs américains et canadiens reprendront mercredi, avec l'objectif de parvenir à un accord acceptable par Washington, Ottawa et Mexico.

"Il n'y a pas de nécessité politique à ce que le Canada fasse partie du nouvel accord sur l'Alena. Si nous ne parvenons pas à un accord juste pour les Etats-Unis, après des décennies d'abus, le Canada en sera exclu", a écrit Trump.

L'Alena (Accord de libre-échange nord-américain), qui lie les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, était en vigueur depuis 1994. Trump, qui dénonçait un accord "catastrophique" pour l'économie et le commerce des Etats-Unis, a obtenu de ses partenaires une renégociation, entamée depuis plus d'un an.

---

BEYROUTH - Des explosions se sont produites la nuit dernière à la base militaire syrienne de Mezzeh, près de la capitale Damas, ont rapporté une chaîne de télévision libanaise favorable au gouvernement syrien et un habitant de la ville.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), ces explosions ont été causées par des frappes aériennes israéliennes et ont fait plusieurs victimes.

Les médias officiels syriens ont démenti que les explosions ont été provoquées par des raids aériens d'Israël. Citant une source militaire syrienne, ils ont affirmé qu'un problème électrique avait causé une explosion dans un dépôt de munitions.

---

DUBAÏ - Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, s'est entretenu hier avec son homologue français Jean-Yves Le Drian, avec lequel il a évoqué les relations bilatérales, l'accord sur le programme nucléaire et la situation dans la région, ont rapporté les médias iraniens.

Auparavant, Zarif avait rencontré le numéro deux du Foreign Office, ont-ils ajouté, alors que les autorités iraniennes appellent les pays européens à s'engager concrètement pour sauver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien.

Selon Zarif, les discussions avec Alistair Burt ont porté sur "l'accès aux ressources bancaires et la vente de pétrole".

L'Iran cherche à obtenir des signataires européens de l'accord de 2015 l'engagement que Téhéran pourra accéder au système bancaire occidental et continuer de vendre du pétrole, malgré le rétablissement des sanctions américaines.

---

PARIS - L'ancien eurodéputé écologiste Daniel Cohn-Bendit, qui figurerait parmi les candidats pressentis pour succéder à Nicolas Hulot après sa démission du gouvernement, a fait part de ses hésitations hier dans plusieurs médias.

Selon des propos relayés dans un article publié hier soir sur le site internet du Parisien, l'ancienne figure de Mai-68 n'a "pas vraiment envie d'être ministre, mais (dit avoir) envie de soutenir (Emmanuel) Macron".

Au-delà de ces réserves, Daniel Cohn-Bendit a aussi estimé sur Europe 1 qu'il fallait tirer les leçons du départ de Nicolas Hulot et "aider ce gouvernement à reprendre l'initiative sur la transition écologique".

Un argument repris dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche, également signée par trois proches du ministre démissionnaire, le député LREM Matthieu Orphelin, l'eurodéputé et cofondateur d'Europe Ecologie-Les Verts Pascal Durand, ainsi que l'ancien eurodéputé écologiste Jean-Paul Besset.

Le gouvernement, sans ministre de la Transition écologique et solidaire depuis la démission de Nicolas Hulot il y a cinq jours, sera au complet d'ici mardi, a déclaré vendredi Emmanuel Macron lors du conseil des ministres.

PARIS - La majorité des Français souhaitent que l'écologie constitue une priorité de l'action gouvernementale mais ils se montrent plutôt sceptiques sur la politique économique menée, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche.

D'après cette enquête, réalisée quelques jours après la démission de Nicolas Hulot, 78% des Français souhaitent que l'écologie et la protection de l'environnement constituent une priorité dans l'action du gouvernement.

Par ailleurs, le jugement des Français sur la politique économique du gouvernement apparaît mitigé, une semaine après la présentation par Matignon d'arbitrages budgétaires contestés.

S'ils sont 46% à penser que la politique économique du gouvernement respecte plutôt les engagements de campagne d'Emmanuel Macron, seuls 37% jugent qu'elle produira des effets positifs pour les Français d'ici la fin du quinquennat.

---

PARIS - L'économiste Jean Pisani-Ferry, qui a contribué à la rédaction du volet économique du programme présidentiel d'Emmanuel Macron, appelle le chef de l'Etat à changer d'approche pour adopter une "méthode moins jupitérienne".

"Il va falloir préparer les prochaines reformes de manière plus ouverte", prévient l'économiste dans un entretien au Journal du Dimanche, ajoutant qu'il faut "que les Français deviennent les acteurs de la transformation de leur société".

"La réforme des retraites sera un test", dit-il.