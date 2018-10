Resume de l'actualite a 02H00 GMT (02/10)

STOCKHOLM - Le prix Nobel de médecine 2018 a été attribué hier à l'Américain James P. Allison et au Japonais Tasuku Honjo pour leurs découvertes ayant permis de faire avancer la connaissance dans le traitement du cancer, a annoncé lundi l'Assemblée Nobel de l'institut Karolinska de Suède.

"Allison et Honjo ont montré comment différentes stratégies d'inhibition des freins du système immunitaire pouvaient être utilisées dans le traitement du cancer", a déclaré l'Académie.

Le Nobel de médecine est le premier des prix Nobel décernés chaque année. Les prix en science, littérature et paix ont été créés à l'initiative de l'inventeur de la dynamite, Alfred Nobel, et sont décernés depuis 1901.

Le prix Nobel de littérature ne sera pas remis cette année en raison d'une affaire d'inconduite sexuelle impliquant l'époux d'une des membres de l'Académie suédoise.

PALU - L'Indonésie a accepté hier l'aide que lui proposent plusieurs pays, dont la France, après le séisme et le tsunami qui ont dévasté l'île des Célèbes.

Le bilan toujours provisoire s'élève à 844 morts. Il devrait s'alourdir au fil de l'arrivée des sauveteurs dans les zones isolées touchées vendredi par le séisme de magnitude 7,5 et le raz-de-marée qui a suivi, dont les vagues ont parfois atteint six mètres.

Sur les 844 décès signalés, 821 se sont produits à Palu, ville de 380.000 habitants située à 1.500 km au nord de Djakarta, où une fosse commune a été creusée pour recevoir les corps après leur identification.

Les bénévoles de la Croix-Rouge indonésienne ont découvert les cadavres de 34 enfants dans les décombres d'une église située au sud de Palu, a annoncé un porte-parole de l'organisation.

BIRMINGHAM, Angleterre - L'Union européenne, priée de répondre "avec pragmatisme" aux "douloureuses concessions" de Londres, était dans la ligne de mire des délégués au congrès annuel du Parti conservateur britannique à Birmingham, à six mois de la date fixée pour le Brexit.

Pour sauver, au moins en apparence, l'unité du parti, ce congrès qui s'est ouvert hier paraît destiné à canaliser la colère contre Bruxelles et ses institutions, et à épargner le Première ministre Theresa May que certains "Brexiters" purs et durs accusent de complaisance envers l'UE.

"Il est inutile de chercher à intimider la Grande-Bretagne", a lancé ainsi à l'adresse de Bruxelles le ministre du Brexit, Dominic Raab, qui a appelé les "Tories" à se rassembler autour de Theresa May et de son plan de Chequers sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE.

Interrogé sur Sky News, il a exclu une prolongation des négociations avec l'UE, aux termes de l'article 50 du traité européen, estimant que faire durer les choses ne servirait à rien. "Ce qu'il nous faut, ce n'est pas plus de temps, mais bien des décisions politiques", a-t-il dit.

OTTAWA/WASHINGTON - Les Etats-Unis et le Canada ont conclu hier un accord à l'arraché visant à sauver l'Accord de libre échange d'Amérique du Nord (Alena) en tant que zone de libre-échange tripartite avec le Mexique, espace qui était sur le point de disparaître après près de 25 ans d'existence.

Donald Trump a obligé le Canada et le Mexique à accepter un certain nombre de contraintes pour commercer avec les Etats-Unis, leur principale zone d'exportation. L'objectif principal du président américain est de réduire le déficit commercial des Etats-Unis, objectif qu'il poursuit également avec la Chine.

Le nouvel Accord Etats-Unis-Mexique-Canada (AEUMC, USMCA en anglais) évite les droits de douane, mais rend plus difficile pour les constructeurs automobiles mondiaux de produire des voitures à moindre coût au Mexique. L'idée est de faire revenir des emplois aux Etats-Unis.

L'accord préserve un mécanisme de règlement des différends commerciaux que le Canada voulait absolument maintenir pour protéger son industrie du bois, ainsi que d'autres secteurs, des droits antidumping américains, ont déclaré des responsables américains et canadiens.

Mais cela a eu un coût: le Canada a dû accepter d'offrir aux Etats-Unis un accès à environ 3,5% de son marché laitier, évalué à 16 milliards de dollars (14 milliards d'euros).

MONTREAL - Coalition Avenir Québec (CAQ), la plateforme de centre droit dirigée par l'ancien homme d'affaires François Legault, va prendre les rênes du pouvoir dans le province du Québec au détriment des libéraux emmenés par le Premier ministre sortant, Philippe Couillard, montrent les projections de Radio Canada.

Selon la radiotélévision canadienne, la CAQ est majoritaire à l'issue du scrutin et elle pourra donc former un gouvernement sans former d'alliance.

Ces élections se déroulaient au lendemain de la conclusion par les Etats-Unis et le Canada, après bien des péripéties, d'un accord qui vise à sauver l'Aléna en tant que zone de libre-échange tripartite avec le Mexique.

WASHINGTON - Donald Trump a annoncé lundi qu'il avait autorisé le FBI à élargir son enquête sur les accusations d'agressions sexuelles portées contre le juge Brett Kavanaugh, son candidat à un siège de magistrat à la Cour suprême des Etats-Unis, tout en mettant en garde contre une "chasse aux sorcières".

Le New York Times, qui cite deux personnes informées de la situation, rapporte que le bureau fédéral d'investigation a déjà bouclé les auditions des quatre témoins qui avaient été désignés vendredi par le Sénat.

Après les auditions de Brett Kavanaugh et de Christine Blasey Ford, une enseignante californienne qui accuse le magistrat de l'avoir agressée sexuellement lorsqu'ils étaient lycéens dans le Maryland en 1982, un sénateur républicain, Jeff Flake, siégeant la commission judiciaire du Sénat, avait souhaité une enquête complémentaire du FBI pour une durée limitée d'une semaine.

Le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré qu'un vote sur la candidature de Brett Kavanaugh aurait lieu cette semaine. McConnell n'a pas précisé s'il parlait du vote de la commission judiciaire ou de celui de l'ensemble du Sénat.

PARIS - Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a présenté lundi sa démission que le chef de l'Etat Emmanuel Macron a refusée, lui demandant de rester "pleinement mobilisé" dans sa mission, a-t-on appris auprès de l'Elysée, confirmant une information du Figaro.

"Face aux attaques dont le ministre fait l'objet depuis qu'il a confirmé qu'il serait candidat, le moment venu, à la mairie de Lyon, le président de la République lui a renouvelé sa confiance et lui a demandé de rester pleinement mobilisé pour sa mission pour la sécurité des Français", dit-on à l'Elysée.

PARIS - Le chanteur et comédien français d'origine arménienne Charles Aznavour est décédé à l'âge de 94 ans, a-t-on appris auprès de son attachée de presse.

L'interprète de "La Bohême" et de "Comme ils disent", qui avait dû interrompre une tournée à la suite d'une fracture du bras, s'est éteint dans la nuit "dans sa maison des Alpilles", dans les Bouches-du-Rhône, a-t-elle précisé.

Né de parents arméniens à Paris en 1924 sous le nom de Shahnourh Varinag Aznavourian, il avait commencé sa carrière sous l'égide d'Edith Piaf, Maurice Chevalier et Charles Trénet, avant de devenir l'un des auteurs-compositeur-interprète français les plus connus à l'étranger, notamment pour "For me, formidable" (1964).

PARIS - Le gouvernement français lance un débat public sur la dépendance, grand chantier social du gouvernement en 2019 avec celui des retraites, qui vise à mieux accompagner les personnes âgées en perte d'autonomie.

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé l'entrée en fonction d'une plate-forme en ligne visant à recueillir les avis et idées de citoyens sur la prise en charge des personnes âgées. Cette plate-forme, intitulée "Comment mieux prendre soin de nos aînés?", sera accessible jusqu'au 1er décembre.

En parallèle, dix ateliers regroupant des représentants de l'Etat, des experts ainsi que des acteurs du milieu auront lieu d'octobre 2018 à janvier 2019 pour élaborer le diagnostic, approfondir les pistes retenues, et valider les conclusions.

A cela s'ajoutent des "groupes d'expression" visant à donner la parole aux personnes prises en charge et à leurs familles, ainsi que "des forums" de professionnels en région pour faire remonter les bonnes pratiques.

PARIS - Les juges ont décidé de renvoyer le vice-président du Rassemblement national (RN, ex-Front national), Jean-François Jalkh, ainsi que Frédéric Chatillon, un proche de Marine Le Pen, devant le tribunal correctionnel, a-t-on appris hier de source proche du dossier.

Les deux hommes sont mis en cause dans le dossier "Riwal 2", du nom de la société de communication dirigée par Frédéric Chatillon, qui vise le système de financement mis en place par le FN pour les campagnes électorales de 2014 et 2015.

Frédéric Chatillon est poursuivi pour abus de biens sociaux, Jean-François Jalkh pour escroqueries et tentatives d'escroqueries.