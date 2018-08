Resume de l'actualite a 02H00 GMT (03/08)

HARARE - Emmerson Mnangagwa, à la tête du Zimbabwe depuis qu'il a écarté son dirigeant historique Robert Mugabe en novembre dernier, a été proclamé dans la nuit vainqueur de l'élection présidentielle de lundi, un résultat contesté par l'opposition.

Le "Crocodile", candidat de la Zanu-PF au pouvoir depuis l'indépendance, a obtenu 50,8% des voix contre 44,3% pour son principal adversaire, Nelson Chamisa, candidat du Mouvement pour le changement démocratique (MDC), a annoncé le président de la commission électorale.

Selon les décomptes effectués par Reuters à partir des chiffres communiqués jeudi soir par la commission électorale, Emmerson Mnangagwa, 75 ans, a totalisé 2,46 millions de voix et Nelson Chamisa 2,15 millions.

Le président du MDC, Morgen Komichi, avait annoncé avant même la proclamation des résultats officiels que l'opposition les rejetait. Il a expliqué sa décision à la télévision par le fait que les délégués de l'opposition avaient, selon lui, été évacués de la commission électorale par la police avant de pouvoir vérifier les résultats.

L'opposition est convaincue que Nelson Chamisa l'a emporté et six de ses partisans ont été tués mercredi lorsque l'armée a dispersé des manifestants qui accusaient le parti au pouvoir de chercher à truquer les résultats de la présidentielle - sans toutefois en apporter de preuve.

Il s'agissait du premier scrutin depuis que Robert Mugabe, 94 ans, seul dirigeant qu'ait connu le Zimbabwe depuis son indépendance en 1980, a été écarté du pouvoir par l'armée en novembre dernier après de grandes manifestations contre son règne.

---

BAMAKO - Le second tour de l'élection présidentielle au Mali opposera le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) et l'opposant Soumaïla Cissé, a annoncé le ministère malien de l'Administration territoriale dans un communiqué diffusé tard hier soir.

Keïta a obtenu 41% des suffrages tandis que Cissé est crédité de 17,8% des voix.

Le second tour aura lieu le dimanche 12 août.

Des actes de violence ont perturbé le premier tour de cette élection dimanche dans 20% environ des bureaux de vote du pays, avait annoncé lundi le gouvernement. Dans 3% des bureaux, aucun vote n'a pu être enregistré, a précisé le ministère de l'Administration territoriale.

---

NATIONS UNIES - Le médiateur des Nations unies pour le Yémen a annoncé hier qu'il prévoyait d'inviter les parties en conflit dans ce pays à se réunir le 6 septembre à Genève pour discuter d'un cadre aux négociations de paix.

La guerre qui dure depuis plus de trois ans est le théâtre d'un affrontement indirect entre les deux puissances régionales, l'Iran et l'Arabie saoudite.

Hier, des frappes aériennes de la coalition saoudienne ont fait 26 morts et 50 blessés à Hodeïda, un port de l'ouest du Yémen, sur la mer Rouge, a-t-on appris hier de sources médicales et humanitaires.

La coalition a nié être à l'origine de cette attaque, qu'elle a attribuée aux rebelles. Les raids ont visé le port de pêche de Hodeïda, tenue par les Houthis.

---

WASHINGTON - La Russie continue de s'ingérer dans les élections américaines, a déclaré hier Dan Coats, directeur du Renseignement national américain, notant que ces initiatives qualifiées d'"omniprésentes" étaient d'une ampleur moindre que celles de 2016.

Dan Coats participait à une réunion d'information à la Maison blanche avec les autres dirigeants de la communauté américaine du renseignement et avec le conseiller à la sécurité national John Bolton pour discuter de la protection des élections de mi-mandat et de celles de 2020.

"Nous continuons d'observer une campagne omniprésente de messages menée par la Russie pour affaiblir et diviser les Etats-Unis", a dit Coats, réfutant explicitement le démenti apporté par Vladimir Poutine lors de son sommet avec Donald Trump à Helsinki le 16 juillet.

---

GENEVE - Les propos véhéments que Donald Trump profère régulièrement contre la presse menacent la liberté de l'information et alimentent le risque de violences réelles contre les journalistes, estime le rapporteur de l'Onu pour la liberté d'expression.

"Ces attaques vont à l'encontre de l'obligation d'un pays de respecter la liberté de la presse et les droits de l'homme internationaux", affirme David Kaye dans un communiqué commun avec Edison Lanza qui occupe un poste similaire à la Commission interaméricaine des droits de l'homme.

"Nous nous inquiétons particulièrement du fait que ces attaques accroissent le risque que des journalistes soient pris pour cible de violences", ajoute le communiqué.

Sur son compte Twitter, le président américain se livre régulièrement à des attaques verbales contre une partie de la presse américaine qu'il accuse de mensonges et de fausses informations quand elle critique son action ou publient des informations embarrassantes pour lui.

---

SAN FRANCISCO - Apple est devenue hier la première entreprise américaine cotée a franchir le seuil des 1.000 milliards de dollars de capitalisation, couronnant une décennie de hausse de l'action portée par le succès de ses iPhones à travers le monde qui l'ont transformé de fabricant d'ordinateurs personnels de niche en acteur de la révolution mondiale de la téléphonie mobile.

Le titre a fini en hausse de 2,92% à 207,39 dollars, un cours qui lui confère une capitalisation de 1.002 milliards de dollars (865 millions d'euros).

---

PARIS - Emmanuel Macron et Theresa May s'entretiendront aujourd'hui des obstacles à franchir pour boucler l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et des relations futures entre les deux entités, sans pour autant négocier, a déclaré hier une source à l'Elysée.

Seul le négociateur européen, Michel Barnier, a cette capacité, il a toute la confiance de la France et il s'est exprimé très clairement sur les récentes propositions britanniques, a ajouté la source.

L'ancien commissaire européen français a rejeté le 26 juillet des éléments clés des propositions britanniques concernant les relations qu'entretiendront le Royaume-Uni et l'Union européenne après la période transitoire qui suivra la sortie du pays de l'UE fin mars 2019. "Toutes ces questions seront explicitées par Mme May mais il ne s'agit pas demain de conclure un accord politique", a dit la source. Theresa May et son époux seront reçus en fin d'après-midi au fort de Brégançon (Var).

---

PARIS - La canicule qui touche un tiers de la France métropolitaine et devrait s'étendre pendant plusieurs jours va entraîner une "sursaturation" des services d'urgence, a prévenu hier le président de l'Association des médecins urgentistes de France (Amuf), Patrick Pelloux.

La ministre de la Santé et des Solidarités Agnès Buzyn a estimé pour sa part sur France Inter que le pays était "bien mieux armé" que lors de la canicule de 2003, qui avait entraîné une surmortalité de l'ordre de 20.000 décès.

---

PARIS - Les salariés de la Tour Eiffel ont voté hier en faveur de la fin de la grève qui a conduit pendant deux jours à la fermeture du monument le plus emblématique de Paris, a-t-on appris de source syndicale.

Le conflit portait sur le système de prévente de billets "sur rendez-vous" mis en place le mois dernier, qui génère selon les syndicats des "files d'attentes parfois monstrueuses" épuisant les salariés.

Le monument accueille près de sept millions de visiteurs par an, dont environ trois quarts d'étrangers.