Resume de l'actualite a 02H00 GMT (04/08)

PARIS - Emmanuel Macron a reçu hier en fin de journée la Première ministre britannique, Theresa May, au fort de Brégançon, dans le Var, résidence d'Etat surplombant la Méditerranée où il a prévu de séjourner deux semaines.

Les deux dirigeants devaient s'entretenir des obstacles à franchir pour boucler l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et des relations futures entre les deux entités, sans pour autant négocier, selon une source à l'Elysée.

---

ATHENES - Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, a accepté hier la démission du ministre de la Protection civile, Nikos Toskas, dans la foulée des incendies dévastateurs qui ont fait 89 morts et des dizaines de blessés le 23 juillet près d'Athènes, ont annoncé les services du chef du gouvernement.

L'opinion publique grecque a reproché au gouvernement de ne pas avoir réagi assez rapidement et correctement aux incendies, qui ont ravagé un secteur à une trentaine de kilomètres à l'est d'Athènes, le long du littoral.

---

BERLIN - Une chute du gouvernement allemand n'est pas à exclure si de nouvelles dissensions apparaissent au sein de la fragile coalition conduite par Angela Merkel, a estimé hier la chef de file du Parti social-démocrate (SPD).

La récente bataille intestine entre la CDU et son alliée bavaroise la CSU sur la politique migratoire a engendré des frustrations, y compris à l'intérieur de l'alliance conservatrice, car elle a tourné à la querelle de personnes et ne s'est pas concentrée sur les problèmes essentiels, a commenté Andrea Nahles dans un entretien au groupe de presse RND.

Le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer, favorable à une politique migratoire plus restrictive, a annoncé hier qu'il allait commencer à utiliser Twitter pour diffuser directement son message avant des élections régionales en Bavière en octobre où la CSU risque de perdre sa majorité absolue, alors que le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD, extrême droite) grimpe dans les intentions de vote, selon un récent sondage.

---

GAZA - Les forces israéliennes ont tué par balles un Palestinien et en ont blessé au moins 220 autres hier lors de manifestations hebdomadaires à la limite de la bande de Gaza, ont rapporté des médecins palestiniens.

Selon l'armée israélienne, 8.000 Gazaouis ont pris part hier aux manifestations en cinq points de la frontière.

Au moins 156 Palestiniens ont péri dans ces manifestations le long de la frontière entre l'enclave gazaouie et Israël, et un soldat israélien a été tué par un "sniper" qui a ouvert le feu depuis la bande de Gaza.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annulé une visite prévue en Colombie la semaine prochaine du fait des violences à Gaza et doit réunir demain son cabinet de sécurité pour débattre de propositions visant à mettre fin aux tensions, ont rapporté des médias israéliens.

---

WASHINGTON/NATIONS UNIES - Les Etats-Unis ont imposé hier des sanctions contre l'établissement russe Agrosoyouz Commercial Bank en raison d'activités avec la Corée du Nord et ont demandé au comité des sanctions de l'Onu contre la Corée du Nord d'inscrire sur sa liste noire la banque russe.

A New York, la représentante permanente des Etats-Unis à l'Onu, Nikki Haley, a accusé par ailleurs Moscou d'avoir violé les sanctions des Nations unies contre la Corée du Nord, citant des "informations crédibles" d'après lesquelles la Russie continue d'accorder des permis de travail à des Nord-Coréens.

---

LA HAVANE - Les autorités de La Havane ont annoncé hier que les Cubains de la diaspora pourraient prendre part au débat public prévu sur les projets de modification de la Constitution de 1976, une première pour le pays communiste qui, depuis longtemps, excluait les émigrés de toute consultation politique.

Un projet de modification de la Constitution, adopté en juillet par l'Assemblée nationale, maintient le système de parti unique mais prévoit une importante refonte de l'activité gouvernementale. La version amendée ouvre en outre la voie à la reconnaissance des petites entreprises privées ainsi que des droits de la communauté LGBT.

On estime que deux millions de Cubains, dont ceux nés en dehors du pays, vivent à l'étranger, pour une population de 11 millions d'habitants sur l'île.

---

SANTIAGO DU CHILI - Les évêques catholiques chiliens ont demandé pardon hier pour les abus sexuels commis par des ecclésiastiques sur des enfants, et ils ont accepté d'ouvrir leurs dossiers et de renforcer la coordination avec les procureurs enquêtant sur ces affaires.

Au terme d'une semaine de conclave, les évêques ont déclaré dans un communiqué avoir failli dans leur devoir d'aider et d'accompagner les victimes qui ont souffert des "graves péchés et injustices" commis par des prêtres et des membres du clergé.

La justice chilienne enquête sur 38 accusations d'abus sexuels, qui vise 73 évêques, prêtres et salariés laïcs de l'Eglise, et concernent 104 victimes.

---

LOS ANGELES - Un feu de forêt qui fait rage entre les localités des hauteurs du comté de Mendocino est devenu hier l'incendie le plus important de Californie, où il touche désormais 62.000 hectares, soit la moitié de la superficie de Los Angeles, et menace 9.200 habitations.

Le feu de Mendocino a déjà détruit 88 bâtiments et entraîné l'évacuation de 14.000 habitants, notamment dans des localités situées à 150 km au nord de San Francisco.

Depuis le début de l'année, les incendies en Californie ont dévasté près de 190.000 hectares, détruit 1.823 maisons et structures et fait au moins huit morts.

---

PARIS - Les rappeurs ennemis Booba et Kaaris ont été placés dans la nuit en détention provisoire en attendant leur procès en comparution immédiate, renvoyé au 6 septembre, pour la rixe qui a éclaté entre les deux hommes, accompagnés de leur garde rapprochée, à l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne).

Les juges de Créteil, qui ont infligé la même mesure aux neuf autres prévenus qui escortaient les deux artistes mercredi, ont estimé que le risque de pression sur les témoins et de réitération des mêmes faits étaient trop grands pour les laisser en liberté jusqu'à la nouvelle date retenue.

Booba et Kaaris, qui avaient été arrêtés par la police aux frontières et placés en garde à vue, sont poursuivis notamment pour "violences aggravées". Sur des images circulant sur les réseaux sociaux, on peut les voir s'invectiver et en venir aux mains dans une salle d'embarquement d'Orly-Ouest, au milieu des passagers et des boutiques de produits hors taxe.

Air France et ADP ont chacun déposé une plainte en raison des dérangements provoqués par la bagarre - des vols ont été retardés et le hall a été temporairement fermé mercredi.