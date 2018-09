Resume de l'actualite a 02H00 GMT (04/09)

PARIS - La traversée de la Méditerranée est devenue plus meurtrière malgré une réduction des départs pour l'Europe, sur fond de fermeture des ports italiens et de réduction des opérations de secours, montre un rapport du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Les sept premiers mois de 2018 ont été marqués par une baisse globale de 41% du nombre d'arrivées en Europe par la Grèce, l'Espagne et l'Italie, par rapport à l'année précédente, constate ce rapport intitulé "Desperate Journeys".

L'Italie, qui avait recueilli en 2017 95.200 personnes à fin juillet, en a accueilli cette année 18.500. A l'inverse, la Grèce a vu doubler les arrivées (26.000 contre 13.000 l'an dernier) et l'Espagne a connu une hausse de 130% de leur nombre, pour devenir le premier pays d'entrée en Europe, à 27.600.

La route de Méditerranée centrale, au départ de la Libye, a vu périr 1.100 personnes à fin juillet, soit la majorité des 1.600 migrants décédés en tentant de rejoindre l'Europe, estime l'organe de l'Onu.

---

MOSCOU/BEYROUTH - Les ministres des Affaires étrangères russe et iranien ont réaffirmé chacun de leur côté, hier , la nécessité d'une offensive des forces gouvernementales syriennes contre la province d'Idlib, dernier grand bastion rebelle en Syrie.

A Moscou, Sergueï Lavrov a estimé devant des étudiants que le statu quo dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, ne pouvait pas "durer indéfiniment" et que le président Bachar al Assad avait le droit de "liquider les terroristes" sur son territoire, rapporte l'agence Interfax.

En visite à Damas une semaine après celle de son homologue de la Défense, le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif, a déclaré de son côté que la province d'Idlib devait être "nettoyée".

"Tout le territoire syrien doit être sécurisé ; toutes les communautés et tous les groupes devraient entamer ensemble la reconstruction du pays et les déplacés devraient rentrer chez eux", a dit le ministre, selon des propos rapportés par l'agence iranienne Fars.

A WASHINGTON, le président américain Donald Trump a appelé hier soir la Syrie et ses alliés, l'Iran et la Russie, à ne pas mener d'offensive "imprudente" contre la province d'Idlib, dernier grand bastion rebelle en Syrie.

"Les Russes et la Iraniens feraient une grave erreur humanitaire en prenant part à cette tragédie humaine potentielle. Des centaines de milliers de personnes pourraient être tuées. Ne laissons pas cela arriver", écrit-il sur Twitter.

---

PEKIN - Xi Jinping a promis 60 milliards de dollars (51,7 milliards d'euros) à l'Afrique en assurant que cet argent serait employé à des projets concrets, viables et durables.

Le président chinois a dévoilé cette somme à l'ouverture d'un sommet sino-africain à Pékin.

La dette due à l'Etat chinois sur les prêts sans intérêt remboursables à fin 2018 sera effacée pour les pays africains les plus pauvres et endettés, a-t-il poursuivi.

"La coopération sino-africaine doit apporter aux peuples chinois et africains des bénéfices concrets et des réussites visibles et tangibles", a déclaré le président chinois.

---

RANGOUN - Deux journalistes birmans de l'agence Reuters ont été condamnés à sept ans de prison pour détention de secrets d'Etat alors qu'ils enquêtaient sur le massacre de dix Rohingyas au cours d'une opération de l'armée menée il y a un an dans l'ouest de la Birmanie.

Wa Lone, 32 ans, et Kyaw Soe Oo, 28 ans, ont été reconnus coupables d'avoir enfreint la loi sur les secrets d'Etat, qui date de l'ère coloniale, lorsqu'ils se sont procurés des documents relatifs aux forces de sécurité birmanes.

"Les accusés (...) ont enfreint la loi sur les secrets d'Etat section 3.1.c et sont condamnés à sept ans de prison. Le temps qu'ils ont déjà passé en prison depuis le 12 décembre sera pris en considération", a déclaré le juge du tribunal de Rangoun Ye Lwin dans une salle d'audience bondée, où avaient pris place quelque 80 personnes, parmi lesquelles des diplomates.

La défense peut faire appel de cette décision devant un tribunal régional puis devant la Cour suprême.

---

RIO DE JANEIRO - Un incendie a ravagé dans la nuit de dimanche à lundi le Musée national de Rio de Janeiro, dont la collection de plus de 20 millions d'objets et documents a été en grande partie détruite.

Cette "perte inestimable pour le Brésil", selon les termes employés par le président Michel Temer, a été imputée à des années de négligence.

Les causes de l'incendie, qui n'a pas fait de victimes, n'ont pas encore été déterminées. L'incendie s'est déclaré après les heures de visite du musée vers 17h00 locales (20h00 GMT) et la télévision a diffusé en direct les images du bâtiment totalement englouti par les flammes.

Inauguré il y a 200 ans, le musée ne disposait même pas d'un système basique de protection contre le feu et de nombreux commentateurs déploraient hier matin une "tragédie annoncée".

---

KINSHASA - La Cour constitutionnelle de République démocratique du Congo (RDC) a définitivement invalidé hier la candidature de l'opposant Jean-Pierre Bemba à l'élection présidentielle de décembre, en raison de sa condamnation pour subornation de témoins prononcée par la Cour pénale internationale (CPI).

L'ex-chef rebelle, qui a été vice-président, est arrivée en deuxième position derrière Joseph Kabila lors de la présidentielle de 2006, qui a donné lieu à des violences à Kinshasa.

La CPI l'a condamné en juin 2016 à 18 ans de réclusion pour des crimes commis en République centrafricaine en 2002 et 2003, mais il a finalement été acquitté en appel, le 8 juin dernier. Sa condamnation pour subornation de témoin dans une autre affaire jugée par la CPI a en revanche été confirmée.

La Cour constitutionnelle, dont la décision a été retransmise à la télévision, a considéré comme la commission électorale qu'il s'agissait d'une forme de corruption.

Jean-Pierre Bemba, chef de file du Mouvement de libération du Congo (MLC), était considéré comme l'un des favoris pour la succession de Joseph Kabila, qui a finalement renoncé à se représenter le 23 décembre.

---

PARIS - Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, s'est mis d'accord hier avec les banques françaises pour plafonner les frais d'incident bancaire et mieux informer les clients en difficulté financière, ont annoncé les deux parties.

Bruno le Maire a demandé que le plafond soit fixé à 20 euros par mois et 200 euros par an maximum en ce qui concerne les frais d'incident de paiement sur les comptes spécifiques.

"Pour les personnes les plus fragiles, celles qui ont accès à cette offre spécifique, les frais d'incident bancaire ne pourront plus dépasser 20 euros par mois et 200 euros par an", a dit Bruno Le Maire devant la presse.

"C'est une manière de soutenir les publics les plus fragiles, éviter qu'ils ne soient pénalisés par des frais d'incident bancaire qui sont insupportables", a-t-il expliqué après la réunion à laquelle ont notamment participé le Crédit agricole, la Banque postale, la Société générale, le Crédit mutuel et BNP Paribas.

Les établissements se sont en outre engagés à favoriser les souscriptions "d'offre spécifique" de comptes à destination des clients les plus vulnérables.

Selon le dernier rapport annuel de l'Observatoire de l'inclusion bancaire, 3,6 millions de clients des banques étaient en situation de fragilité financière fin 2017, 1,2 million de plus par rapport à fin 2016.