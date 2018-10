Resume de l'actualite a 02H00 GMT (04/10)

WASHINGTON – Les Etats-Unis se sont retirés du protocole facultatif de résolution des conflits diplomatiques contenu dans la convention de Vienne, a annoncé hier le conseiller de la Maison blanche à la Sécurité nationale, John Bolton.

Le président américain Donald Trump a justifié ce retrait par la décision des Palestiniens de saisir la Cour internationale de justice (CIJ), instance compétente selon la convention signée en 1961, pour contester le transfert de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem.

John Bolton a décrit hier la CIJ comme "politisée et inefficace", après que l'organe judiciaire des Nations unies a ordonné plus tôt aux Etats-Unis de s'assurer que le rétablissement de leurs sanctions contre Téhéran, consécutif au retrait des Etats-Unis de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien, n'affectaient pas la situation humanitaire en Iran et ne mettaient pas en péril l'aviation civile iranienne.

---

LONDRES - Les services du renseignement militaire russe (GRU) ont mené une série de cyberattaques, touchant un large éventail d'événements et secteurs, afin de déstabiliser les démocraties occidentales, écrit le gouvernement britannique dans un rapport basé sur les travaux de son Centre national de sécurité informatique (NCSC) et rendu public aujourd’hui.

"Les actions du GRU sont irresponsables et systématiques: ils essaient de nuire et d'interférer dans les élections d'autres pays", a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt.

"Notre message est clair: avec nos alliés, nous exposerons aux tentatives du GRU de nuire à la stabilité internationale et nous y répondrons", a-t-il ajouté.

Moins connu que le KGB, le GRU a joué un rôle majeur dans plusieurs conflits, notamment l'annexion de la Crimée en 2014, et est accusé par Londres d'avoir mené la tentative d'assassinat contre l'ex-agent double russe Sergueï Skripal en mars dernier.

---

DUBLIN - La Commission irlandaise de protection des données (DPC), le principal régulateur européen en la matière, a ouvert hier une enquête sur la faille de sécurité révélée la semaine dernière par Facebook, qui a affecté près de 50 millions de comptes d'utilisateurs du premier réseau social mondial.

Le groupe de Mark Zuckerberg a annoncé vendredi que des pirates informatiques avaient dérobé des codes de connexion leur permettant d'accéder à ces millions de comptes.

Dans un communiqué, la DPC a dit vouloir étudier en particulier le respect de Facebook au nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles, entré en vigueur en mai et qui prévoit des amendes pouvant atteindre 4% du chiffre d'affaires global ou 20 millions d'euros en cas d'infraction aux lois relatives à la protection de la vie privée.

---

NEW YORK - La police américaine est intervenue hier dans une résidence de Pennsylvanie qu'occupe le prédicateur turc en exil Fethullah Gülen que les autorités d'Ankara accusent d'être l'artisan du coup d'Etat manqué en Turquie en juillet 2016.

Un vigile a ouvert le feu avec son arme de service sur un individu qui tentait de franchir la grille de la résidence et l'intrus a pris la fuite, a déclaré un porte-parole du prédicateur.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé à plusieurs reprises aux Etats-Unis de prononcer une extradition contre Gülen qui vit en exil après avoir fui son pays où il avait été un allié politique de l'actuel chef de l'Etat.

---

ROME - Un militant de la Ligue (parti d'extrême droite) a été condamné hier par une cour d'assises à 12 années de prison pour avoir tiré à l'aide d'une arme à feu sur des migrants à Macerata, dans le centre de l'Italie, en février dernier.

Luca Traini, 29 ans, qui travaillait comme agent de sécurité, avait pourchassé pendant deux heures des ressortissants africains dans le centre de la ville et avait blessé six personnes.

Il avait justifié son geste en affirmant vouloir venger le meurtre d'une adolescente de 18 ans qu'il ne connaissait pas et donc le corps avait été retrouvé coupé en morceaux.

---

ROME - L'Italie réduira son déficit budgétaire à partir de 2020 et le poids de sa dette diminuera sur les trois prochaines années, a déclaré hier le président du Conseil, Giuseppe Conte, apaisant ainsi en partie les craintes d'une nouvelle dégradation des finances publiques de la troisième économie de la zone euro.

Le chef du gouvernement a confirmé prévoir un déficit de 2,4% du produit intérieur brut (PIB) l'année prochaine mais il a précisé que ce ratio serait ramené à 2,1% en 2020 et 1,8% en 2021.

Le gouvernement n'a pas publié ses prévisions de croissance hier mais le ministre de l'Economie, Giovanni Tria, a dit que l'écart entre la croissance italienne et celle du reste de la zone euro serait réduit de moitié l'année prochaine.

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit de son côté une croissance de 1,0% en Italie en 2019, contre 1,9% pour la zone euro dans son ensemble.

---

PARIS - Le braqueur multirécidiviste Redoine Faïd, repris la nuit dernière à Creil (Oise), sa ville natale, trois mois après son évasion en hélicoptère de la prison de Réau (Seine-et-Marne), a été mis en examen, de même que son frère Rachid, notamment pour "évasion en bande organisée" et "association de malfaiteurs en vue de la commission d'autres crimes", a-t-on appris hier soir de source judiciaire.

Redoine et Rachid Faïd ont été placés en détention provisoire conformément aux réquisition du parquet, a-t-on ajouté de même source.

Braqueur médiatisé, Redoine Faïd, 46 ans, a été arrêté sans heurts hier à 4h20 (02h20 GMT) dans un appartement en même temps que son frère Rachid, un neveu et l'occupante de ce logement, une jeune femme.

---

PARIS - La Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a proposé le nom de l'actuel directeur des affaires criminelles et des grâces, Rémy Heitz, pour le poste de procureur de la République à Paris en remplacement de François Molins, a annoncé hier le porte-parole de la chancellerie, Yousse Badr, sur Twitter.

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) va devoir maintenant rendre un avis consultatif.

La nomination d'un nouveau procureur de la République de Paris, poste hautement sensible, a donné lieu ces dernières semaines à une polémique sur fond de soupçons d'intervention du chef de l'Etat.

---

PARIS - Le PDG de la SNCF, Guillaume Pépy, évoque dans un entretien paru hier soir dans Les Echos un "pacte social" pour les cheminots, qui passera par un programme de développement de compétence et une meilleure rémunération des jeunes.

Dans le cadre de la réforme promulguée en juin par Emmanuel Macron, la SNCF cessera au 1er janvier 2020 le recrutement de nouveaux salariés au statut de cheminot.

"Il ne peut y avoir de SNCF à deux vitesses, avec les statutaires, d'un côté, et les nouveaux salariés, de l'autre. Le nouveau pacte social concernera donc tous les cheminots", explique Guillaume Pépy. "Il sera différent d'aujourd'hui, mais pas moins attractif, car sinon, nous aurions un problème de fidélisation et les meilleurs partiraient".