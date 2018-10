Resume de l'actualite a 02H00 GMT (05/10)

WASHINGTON - L'Iran est le principal soutien du terrorisme, a déclaré hier le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison blanche, John Bolton, en dévoilant un document qui fixe les priorités des Etats-Unis en matière de lutte anti-terroriste.

Téhéran, et les groupes radicaux qu'il soutient, sont au centre des nouvelles préoccupations sécuritaires américaines.

"Les Etats-Unis sont confrontés à des menaces terroristes de la part de l'Iran, (...) le banquier du terrorisme mondial depuis 1979", a dit Bolton aux journalistes.

Washington et Téhéran entretiennent des relations tendues depuis que Donald Trump a annoncé en mai dernier le retrait des Etats-Unis de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien et le rétablissement progressif des sanctions contre l'Iran.

Un nouveau train de sanctions doit entrer en vigueur le 4 novembre et cibler le pétrole iranien.

Selon Bolton, l'objectif de la nouvelle stratégie anti-terroriste des Etats-Unis est de remonter "à la source" du financement des extrémistes et de les en priver, ce qui semble en partie viser le soutien apporté par l'Iran au Hezbollah libanais et aux rebelles houthis au Yémen.

---

WASHINGTON - Mike Pence s'en est pris avec virulence à la Chine hier dans un discours à Washington, dénonçant pêle-mêle les menées "malveillantes" de Pékin pour affaiblir Donald Trump à l'approche des élections américaines de mi-mandat ou les actions dangereuses de la marine chinoise en mer de Chine méridionale.

"La Chine s'immisce dans la démocratie américaine", a martelé le vice-président américain, parlant d'une "campagne exhaustive et coordonnée pour affaiblir le président, notre programme et les idéaux les plus chers à notre nation", en représailles à la politique commerciale de Donald Trump.

Aucune preuve à l'appui de ces accusations d'ingérence n'a été apportée par Washington, au point que les commentateurs soupçonnent la Maison blanche de vouloir faire oublier l'enquête sur l'influence présumée de la Russie sur l'élection présidentielle de 2016 et imputer à la Chine un éventuel mauvais résultat du Parti républicain aux "mid-terms".

---

ISTANBUL - Les forces turques ne se retireront pas du nord de la Syrie tant qu'il n'y aura pas eu d'élections dans ce pays, a déclaré hier le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

"Lorsque le peuple syrien se prononcera par voie d'élections, nous rendrons la Syrie à ses propriétaires", a-t-il dit lors d'un forum à Istanbul.

Recep Tayyip Erdogan, dont les troupes sont intervenues en appui à des rebelles syriens pro-turcs dans le nord de la Syrie face à des milices kurdes et face aux djihadistes du groupe Etat islamique, a convenu en septembre avec son homologue russe, Vladimir Poutine, de créer une zone démilitarisée entre les lignes gouvernementales et les lignes rebelles dans le Nord syrien dans la province d'Idlib (nord-ouest).

---

ROME - Le gouvernement italien s'est employé hier à apaiser les inquiétudes de ceux qui estiment que la Commission européenne rejettera son projet de budget visant à augmenter le déficit budgétaire l'an prochain et a annoncé qu'il ne ferait pas machine arrière, même sous la pression du marché.

La coalition au pouvoir vise toujours un déficit à 2,4% du produit intérieur brut (PIB) pour l'an prochain mais prévoit ensuite de réduire son déficit à 2,1% du PIB en 2020 et 1,8% en 2021.

Ces chiffres ont été transmis hier soir par courrier à la Commission européenne, qui doit formellement donner son avis sur le projet de budget d'ici la fin du mois. Rome prône un "dialogue ouvert et constructif" avec l'exécutif de l'UE.

---

BERLIN - Les alliés conservateurs d'Angela Merkel devraient perdre leur majorité absolue au parlement de Bavière lors des élections du 14 octobre, montre un sondage de l'institut Infratest dimap pour la chaîne de télévision ARD publié hier.

L'Union chrétienne-sociale (CSU), qui a gouverné la Bavière de façon quasi-ininterrompue depuis l'après-guerre, est créditée de seulement 33% des intentions de vote, loin de ses résultats traditionnels, et serait donc contrainte de former une coalition pour gouverner.

Les Verts se hisseraient au deuxième rang du scrutin avec 18% des voix, le SPD (Parti social-démocrate) gagnerait 11% des suffrages et le parti d'extrême droite AfD (Alternative pour l'Allemagne) récolterait 10% des voix, entrant ainsi pour la première fois au parlement de Bavière, selon ce sondage.

---

PARIS - Soixante ans après l'entrée en vigueur de la Constitution de la Ve République, Emmanuel Macron a défendu hier sa réforme de la loi fondamentale, source de crispations avec la droite qui y voit un affaiblissement du Parlement au profit de l'exécutif.

"Il nous faut raisonner à partir des besoins de la Nation et non à partir des institutions existantes", a déclaré le chef de l'Etat lors d'un discours au Conseil constitutionnel devant 200 personnalités françaises et internationales.

Entrée en vigueur le 4 octobre 1958, la Constitution de la Ve République a été révisée 24 fois. Elle fait régulièrement l'objet de critiques, notamment à gauche où La France insoumise (LFI) réclame depuis plusieurs années un changement de régime.

Promise pendant la campagne présidentielle, la réforme voulue par Emmanuel Macron prévoit de retoucher le texte notamment via la suppression de la Cour de justice de la République, l'inscription de la lutte contre le changement climatique et de la spécificité Corse dans la Constitution.

L'examen parlementaire de cette réforme a été interrompu en juillet par l'affaire Benalla et doit reprendre en janvier.

---

PARIS, 4 octobre (Reuters) - L'ex-ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, dont la démission précipitée a provoqué un choc au sommet de l'Etat, s'est installé hier dans un rôle de commentateur de l'action d'Emmanuel Macron et s'est promis de "beaucoup lui apporter".

"Je suis quelqu'un qui peut lui dire quelle est la situation, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut corriger, comment il faut avancer", a-t-il déclaré à BFM TV.

"Je le ferai mieux en étant ici qu'en étant au ministère de l'Intérieur, peut-être parce que j'aurai une parole plus libre vis-à-vis de lui, mais aussi de mes collègues élus", a-t-il ajouté dans cet entretien depuis Lyon.

Par ailleurs, Gérard Collomb a dit hier sur LCI qu'il ne porterait pas l'étiquette La République en marche (LaRem) pour les élections municipales de 2020, mais qu'il se présenterait sous une étiquette locale "autour d'un projet" pour "rassembler", comme le font "en général" les autres maires.

---

PARIS - Un hommage national à Charles Aznavour est organisé ce matin aux Invalides, à Paris, en présence du chef de l'Etat Emmanuel Macron, quatre jours après le décès de l'auteur-compositeur-interprète à l'âge de 94 ans, dans sa maison des Alpilles, d'un oedème pulmonaire ayant provoqué une défaillance cardio-respiratoire.