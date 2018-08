Resume de l'actualite a 02H00 GMT (06/08)

DENPASAR, Indonésie - Un tremblement de terre de magnitude 7 a frappé hier soir l'île indonésienne de Lombok, faisant 82 morts, selon le dernier bilan communiqué par les autorités.

Le séisme, qui a aussi été ressenti sur l'île voisine de Bali, a également semé la panique parmi les touristes et les populations locales, et des milliers de personnes ont dû être évacuées vers des abris en plein air.

Lombok, qui abrite le Mont Rinjani, le deuxième volcan actif le plus haut du pays, avait déjà été touchée le 29 juillet par un séisme de magnitude 6,4 qui a fait 14 morts et 162 blessés.

Les aéroports de Lombok et de Bali fonctionnaient normalement après le séisme, a déclaré le secrétaire général de l'opérateur aéroportuaire Angkasa Pura 1, qui dirige les deux aéroports.

---

CARACAS - Le gouvernement vénézuélien a annoncé hier l'arrestation de six suspects, dont l'identité n'a pas été divulguée, après l'attaque au drone piégé lors d'une cérémonie militaire à laquelle participait le président Nicolas Maduro.

L'un des six "terroristes" arrêtés faisait l'objet d'un mandat d'arrêt depuis une attaque menée en 2017 contre une base militaire, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Un autre avait été arrêté lors des manifestations antigouvernementales de 2014 mais remis en liberté pour des raisons de procédures.

Nestor Revol a déclaré que les suspects ont lancé deux drones piégés à l'explosif contre la cérémonie en plein air durant laquelle Nicolas Maduro s'exprimait. Un des deux drones a été "détourné" par les forces de sécurité, a-t-il précisé, le second a chuté et heurté un immeuble.

Plus tôt, l'opposition vénézuélienne avait prévenu que le régime du président Nicolas Maduro pourrait profiter de l'attaque au drone survenue samedi à Caracas, que le chef d'Etat considère comme une "tentative d'assassinat", pour mener une vague de répression contre ses opposants politiques.

Maduro, 55 ans, qui se présente comme le "fils" du charismatique Hugo Chavez décédé en 2013, a été réélu à la présidence du pays en mai à l'issue d'un scrutin que l'opposition considère comme truqué.

---

WASHINGTON - La Maison blanche va détailler aujourd'hui le rétablissement des sanctions contre l'Iran qui doit avoir lieu dans la semaine, conformément au souhait du président Donald Trump, a déclaré hier soir le secrétaire d'Etat Mike Pompeo.

Selon un représentant du département du Trésor, le rétablissement des sanctions sera effectif demain à 16h01 GMT.

Dans le cadre du retrait des Etats-Unis de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien, début mai, une période transitoire de 90 jours avait été fixée. Une première série de sanctions américaines doit ainsi être rétablie dans la semaine.

Ces sanctions portent notamment sur l'achat par l'Iran de dollars, sur le commerce de l'or et des métaux précieux.

Une seconde période de transition, de 180 jours, expirera début novembre, avec rétablissement notamment des sanctions contre les importations de pétrole iranien.

ANKARA - L'Iran va assouplir les règles de contrôle des changes afin de tenter d'endiguer le plongeon du rial, la devise nationale, a rapporté hier la télévision publique iranienne.

Pour se prémunir d'un retour des sanctions américaines, dont un premier train de mesures est attendu aujourd'hui, entreprises et épargnants iraniens se sont procurés des devises fortes, alimentant la chute du rial qui a perdu la moitié de sa valeur depuis avril.

Afin de tenter de stopper la spirale, le gouvernement du président Hassan Rohani avait imposé en avril un taux de change fixe à 42.000 rials environ pour un dollar.

---

SHANGHAI - Le président américain Donald Trump a transformé le commerce international en un "jeu où personne n'est gagnant", écrit aujourd'hui le Quotidien du peuple, l'organe officiel du Parti communiste chinois (PCC).

Dans un commentaire particulièrement critique à l'encontre de Donald Trump, le journal accuse le président américain d'avoir "soigneusement" mis en scène un feuilleton malhonnête aux allures de "combat de rue".

C'est un "voeux pieux" de Trump de penser que d'autres vont prendre part à ce jeu, ajoute-t-il, estimant que les agissements de Trump mettent en péril la crédibilité des Etats-Unis.

---

ATHENES - Les directeurs de la police et des pompiers grecs ont été démis de leurs fonctions hier par le gouvernement tandis que la polémique sur l'incendie meurtrier qui a fait au moins 88 morts le mois dernier dans la station balnéaire de Mati ne faiblit pas.

L'opinion publique reproche au gouvernement de ne pas avoir réagi assez rapidement et correctement aux incendies qui ont ravagé un secteur à une trentaine de kilomètres à l'est d'Athènes, le long du littoral.

Vendredi, le ministre de la Protection civile, Nikos Toskas, avait remis sa démission.

---

WASHINGTON - Donald Trump a reconnu hier que son fils Donald Trump Jr avait rencontré des ressortissants russes en juin 2016 à New York pour tenter d'obtenir des informations compromettantes sur son adversaire démocrate Hillary Clinton.

Cette rencontre à la Trump Tower, a écrit le président américain sur Twitter, était "totalement légale" et cela se fait "tout le temps en politique".

Il a réaffirmé qu'il ignorait tout de cette réunion avant qu'elle ait lieu, après avoir précédemment soutenu qu'il s'agissait d'une rencontre concernant l'adoption d'enfants russes par des Américains.

Trump a précisé que cette réunion n'avait rien donné.

Cette rencontre du 9 juin 2016 est l'une des pistes qu'explore le procureur spécial Robert Mueller, chargé d'enquêter sur une éventuelle ingérence russe dans la campagne présidentielle de novembre 2016 et une possible collusion entre des membres de l'équipe Trump et Moscou.

---

LE CAIRE - Le gouvernement du Soudan du Sud et le principal groupe rebelle du pays ont signé hier à Khartoum, au Soudan voisin, sous la médiation des autorités soudanaises et d'autres entités, un accord de paix qui prévoit un partage du pouvoir.

Le Soudan du Sud est devenu indépendant du Soudan en 2011, mais une guerre civile a éclaté deux ans plus tard entre le gouvernement de Salva Kiir et les rebelles de l'ancien vice-président Riek Machar.

Nourri par des rivalités personnelles et ethniques, le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé plusieurs millions de personnes et ruiné l'économie du pays.

De précédents accords de paix ont été négociés, mais n'ont duré que quelques mois avant une reprise des combats.

---

PARIS - L'épisode de canicule qui sévit en France, où 67 départements étaient toujours classés en alerte orange hier, va persister jusqu'en milieu de semaine, a annoncé Météo France.

Le pic de canicule devrait se situer aujourd'hui sur les régions du Sud-Ouest et demain sur celles du Nord-Est, du Centre-Est et du bassin parisien.

La canicule a aussi des conséquences sur la qualité de l'air. Une "circulation différenciée" est mise en œuvre aujourd'hui à Paris et ses abords pour faire face à un pic de pollution à l'ozone.

Seuls les véhicules étiquetés de 0 à 3 selon la classification Crit'air seront autorisés à rouler dans un périmètre délimité par l'A86.

Parallèlement, les vitesses maximales sont abaissées sur l'ensemble du réseau routier d'Île-de-France.