Resume de l'actualite a 02H00 GMT (06/10)

WASHINGTON - Le juge Brett Kavanaugh, choisi par Donald Trump pour siéger à la Cour suprême des Etats-Unis, devrait être nommé aujourd'hui par le Sénat qui a majoritairement approuvé hier la clôture du processus de nomination, en dépit des accusations d'inconduite sexuelle dont Kavanaugh fait l'objet.

La nomination de Kavanaugh offrirait une précieuse victoire à Trump, dont la volonté est de consolider une prédominance conservatrice au sein de la plus haute juridiction américaine.

Les chances de Kavanaugh d'être confirmé comme nouveau juge à vie de la Cour suprême se sont sensiblement accrues hier avec l'annonce de la sénatrice républicaine Susan Collins et du sénateur démocrate Joe Manchin qu'ils voteraient pour lui, deux voix considérées comme cruciales alors que les républicains disposent d'une courte majorité au Sénat - 51 sièges contre 49.

---

LYON - Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte en France concernant le président d'Interpol, Meng Hongwei, qui n'a pas donné signe de vie depuis son départ en Chine fin septembre.

Le South China Morning Post a écrit hier que Hongwei a été pris en charge à son arrivée par les autorités pour être interrogé, mais le quotidien de Hong Kong dit ignorer le lieu de sa détention et les raisons des investigations à son endroit.

"La France s'interroge sur la situation du président d'Interpol et est préoccupée par les menaces dont son épouse a fait l'objet", a-t-on déclaré au ministère de l'Intérieur.

"Interrogées par le bureau de liaison d'Interpol à Pékin, les autorités chinoises n'ont pour l'heure pas apporté de précisions" mais les échanges "se poursuivent", a-t-on ajouté.

Le parquet de Lyon, ville où siège Interpol, a annoncé hier l'ouverture de l'enquête pour disparition, des sources policières précisant quant à elles que Meng Hongwei n'avait donné aucun signe de vie depuis son départ fin septembre.

---

PARIS - Un avion de fret humanitaire doit quitter aujourd'hui la France pour l'Indonésie avec notamment 18 générateurs électriques et une unité de traitement d'eau à même de fournir de l'eau potable à 80.000 personnes par jour, a annoncé hier le ministère des Affaires étrangères.

Le bilan du séisme et du tsunami qui ont frappé il y a huit jours l'île indonésienne des Célèbes dépasse les 1.550 morts.

---

GAZA - Les troupes israéliennes ont tué hier trois Palestiniens, dont un enfant, qui manifestaient le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, et en ont blessé au moins 126 autres, ont rapporté des responsables palestiniens.

Tsahal a déclaré avoir ouvert le feu pour se défendre face à des manifestants qui lançaient des grenades et autres explosifs contre ses soldats.

---

STRBSKE PLESO, Slovaquie - La Slovaquie pourrait accepter d'accueillir quelques dizaines d'enfants syriens orphelins, a déclaré hier le Premier ministre slovaque, Peter Pellegrini, qui s'est démarqué légèrement des autres pays d'Europe centrale, lesquels refusent d'héberger des réfugiés sur leur sol.

Il a estimé que la Slovaquie était suffisamment riche pour prendre en charge "dix, vingt ou trente enfants" actuellement dans un camp de réfugiés en Grèce.

La crise migratoire de 2015 a fait apparaître de profondes divisions au sein de l'Union européenne entre les Etats prêts à accueillir les migrants et ceux, notamment dans la frange est du bloc (Pologne, République tchèque, Hongrie et Slovaquie), qui ne veulent pas en entendre parler.

---

BUCAREST - Les Roumains se prononcent aujourd'hui et demain par référendum sur la nécessité de restreindre la définition du mariage dans la Constitution de leur pays, afin que celle-ci précise que le mariage doit lier un homme et une femme, et non plus des "époux" comme c'est le cas actuellement.

Très conservateur, le pays d'Europe de l'Est n'autorise ni le mariage ni un pacte civil entre personnes de même sexe, et ne reconnaît pas les mariages homosexuels réalisés à l'étranger.

Une organisation civile appelée "Coalition pour la famille" a proposé de restreindre la définition du mariage, estimant que la définition actuelle, sans aucune distinction de sexe ("union entre époux"), laissait la possibilité aux couples homosexuels d'obtenir à l'avenir le droit de se marier.

---

LONDRES - La Première ministre britannique, Theresa May, a préparé une offensive de charme secrète en direction du Labour afin de persuader plusieurs dizaines de députés travaillistes de soutenir son plan pour le Brexit, a écrit hier le Guardian.

Selon le journal, des conservateurs ont d'ores et déjà eu des contacts privés avec un certain nombre de députés du Labour au cours des derniers mois, ce dans le but d'éviter une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord.

Le chef de file du Labour, Jeremy Corbyn, a réaffirmé lors du congrès annuel de sa formation, fin septembre, que les travaillistes voteraient contre un accord de Brexit qui ne respecterait pas plusieurs de leurs critères.

---

ROME - L'objectif de déficit budgétaire de l'Italie pour 2019 est une "source de vive inquiétude", estime la Commission européenne dans une lettre dont le quotidien italien la Repubblica a publié un extrait hier soir.

"Nous invitons les autorités italiennes à faire en sorte que le (budget) se conforme aux règles budgétaires communes et attendons de voir les détails des mesures", lit-on dans cette lettre, signée par le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, et par Pierre Moscovici, commissaire européen aux Affaires économiques.

La coalition au pouvoir en Italie depuis juin prévoit pour 2019 un déficit budgétaire qui devrait atteindre 2,4% du PIB, soit sensiblement plus que cette année.

Une porte-parole de la Commission européenne a déclaré hier que Bruxelles ne réagirait formellement que lorsque le projet lui aurait été officiellement présenté d'ici au 15 octobre.

---

MARSEILLE - SOS Méditerranée, qui, avec Médecins sans Frontières, a affrété le navire humanitaire Aquarius, appelle à une "mobilisation citoyenne" aujourd'hui dans une trentaine de villes françaises, mais aussi à Berlin, Bruxelles et Palerme, pour permettre au navire de pouvoir poursuivre sa mission de sauvetage au large des côtes libyennes.

L'Aquarius est arrivé jeudi à Marseille, son port d'attache, qu'il ne pourra quitter s'il est privé de son pavillon panaméen, comme l'a annoncé le Panama le 23 septembre.

---

PARIS - Benjamin Smith, directeur général exécutif d'Air France-KLM depuis mi-septembre, doit rencontrer ce matin tous les syndicats d'Air France, a-t-on appris de source syndicale.

"Ben Smith a demandé à recevoir les syndicats tous ensemble", a dit la source, ajoutant que les négociations avec les syndicats représentatifs ne pourraient démarrer que dans un deuxième temps.

L'intersyndicale, qui regroupe neuf organisations, réclame une hausse de 5,1% des salaires chez Air France en 2018, tandis que les pilotes veulent une augmentation supplémentaire pour tenir compte de leurs conditions spécifiques de travail.