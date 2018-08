Resume de l'actualite a 02H00 GMT (07/08)

WASHINGTON - Les Etats-Unis ont appelé hier Téhéran à accepter de négocier avec eux sous peine d'en subir les conséquences, quelques heures avant le rétablissement des sanctions américaines contre l'Iran, prévu aujourd'hui à 04h01 GMT.

"Ils pourraient accepter l'offre du président de négocier, d'abandonner complètement et de manière vérifiable leurs programmes balistique et nucléaire", a déclaré à Fox News le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche.

"Si les ayatollahs veulent se soustraire aux pressions, ils doivent venir à la table des négociations", a-t-il ajouté.

Dans le cadre du retrait des Etats-Unis de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien, qui suspendait les sanctions économiques frappant Téhéran en échange d'un encadrement des activités nucléaires iraniennes, une période transitoire de 90 jours avait été fixée début mai. Elle expire aujourd'hui et une première série de sanctions américaines va être rétablie dans la semaine. Elles portent sur l'achat par l'Iran de dollars, sur le commerce de l'or et des métaux précieux, sur le charbon et sur les logiciels industriels.

Une seconde période de transition, de 180 jours, expirera début novembre, avec rétablissement notamment des sanctions contre les importations de pétrole iranien.

"Nous sommes toujours favorables à la diplomatie et aux discussions, mais les discussions nécessitent de l'honnêteté", a déclaré hier le président iranien Hassan Rohani. "L'appel de Trump en faveur de discussions directes ne sont destinées qu'à la politique nationale américaine en amont des élections et qu'à provoquer le chaos en Iran."

A BRUXELLES, l'Union européenne et les trois puissances européennes signataires de l'accord de juillet 2015 sur le nucléaire iranien (France, Grande-Bretagne et Allemagne) ont dit hier "regretter profondément la réimposition de sanctions par les Etats-Unis du fait de leur retrait du Plan d'action global commun (JCPOA)".

---

CARACAS - Des centaines de Vénézuéliens se sont réunis hier dans la capitale Caracas pour exprimer leur soutien au président Nicolas Maduro, visé samedi par une attaque au drone piégé.

Nicolas Maduro, dont la conduite des affaires vénézuélienne n'est plus soutenue que par près d'un quart de la population, a accusé son homologue colombien Juan Manuel Santos d'être à l'origine d'un complot impliquant aussi des personnes résidant en Floride. Juan Manuel Santos réfute ces accusations.

---

ABIDJAN - Simone Gbagbo, jugée et condamnée en 2015 pour "infractions contre la sûreté de l'État", a été graciée hier par le président ivoirien Alassane Ouattara.

L'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo figure sur une liste de 800 personnes qui ont été amnistiées par Alassane Ouattara afin de favoriser la paix et à la réconciliation, comme le chef d'Etat l'a annoncé lors d'une allocution télévisée.

Simone Gbagbo a été acquittée l'année dernière par une juridiction d'Abidjan d'accusations de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre lors de la guerre civile de 2011 qui a fait près de 3.000 morts, une décision de justice critiquée par des organisations de défense des droits de l'homme.

Laurent Gbagbo avait refusé de quitter ses fonctions après l'élection de 2010, ce qui avait plongé le pays dans un bref et violent conflit armé perdu en 2011 par les forces de Gbagbo face à celles de Ouattara, soutenues par la France et l'Onu.

---

BERLIN - Le gouvernement allemand veut pouvoir intervenir si un investisseur extérieur à l'Union européenne prend une participation de 15% au moins dans une entreprise allemande, rapporte aujourd'hui Die Welt, citant un projet de loi qui pourrait se traduire dans un texte officiel dès cette année.

Berlin, qui a renforcé le contrôle des investissements étrangers en 2017 à la suite d'une série d'OPA d'entreprises chinoises, peut à l'heure actuelle intervenir si le seuil de 25% du capital est atteint.

Selon le renseignement intérieur allemand, les acteurs du secteur public chinois à la recherche de secrets commerciaux pourraient manoeuvrer en coulisses les entreprises privées à la source d'OPA, mettant en lumière une corrélation apparente entre la diminution des tentative de piratage en provenance de Chine et une augmentation desdites OPA.

---

PARIS - Emmanuel Macron a félicité hier soir par téléphone le président élu colombien, Ivan Duque, dont l'investiture est prévue aujourd'hui, a annoncé la présidence française.

Emmanuel Macron a "rappelé l'attachement de la France au processus de paix en Colombie et a réaffirmé notre souhait d'accompagner la mise en oeuvre de l'accord signé avec les Farc", a fait savoir l'Elysée dans un communiqué, précisant que les dirigeants avaient prévu de se rencontrer prochainement.

Ivan Duque, 41 ans, représentant du Centre démocratique, a été élu à la présidence de la Colombie en juin dernier et sera officiellement intronisé aujourd'hui. Il a annoncé lors de la campagne qu'il souhaitait modifier l'accord de paix signé en 2016 entre le gouvernement et les rebelles marxistes des Farc.

---

PARIS - Une enquête a été ouverte hier après le survol du fort de Brégançon (Var), où Emmanuel Macron passe ses vacances, par un drone, a-t-on appris auprès de l'Elysée.

La présidence de la République n'a donné aucune précision sur la nature de la procédure, ni sur les circonstances dans lesquelles l'engin a survolé le lieu de villégiature du chef de l'Etat et de son épouse, Brigitte Macron.

En janvier 2015, un drone avait survolé pendant quelques secondes l'Elysée, entraînant l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris pour "conduite d'un aéronef non conforme avec les règles de sécurité".

---

PARIS - Les magistrats de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris rendront le 26 septembre leur décision concernant l'appel déposé par le Rassemblement national (ex-FN) contre la saisie judiciaire de deux millions d'euros d'aide publique, a fait savoir Marine Le Pen hier sur Twitter.

Les magistrats ont examiné hier à huis clos le recours déposé le 9 juillet par le mouvement avant de mettre leur décision en délibéré.

La justice soupçonne le parti d'extrême droite d'avoir mis en place un système frauduleux pour rémunérer ses permanents avec des deniers européens. Le Parlement européen estime le préjudice à 7 millions d'euros sur la période 2009-2017.

"Nous allons serrer les dents, mais l'atteinte démocratique liée à cette décision de saisie est historique et gravissime dans ses conséquences", a estimé Marine Le Pen sur Twitter.

---

PARIS - La "circulation différenciée" est reconduite aujourd'hui à Paris et à ses abords en raison de la pollution persistante à l'ozone enregistrée dans la capitale, a annoncé hier la préfecture dans un communiqué.

Comme hier, seuls les véhicules étiquetés de 0 à 3 selon la classification Crit'air seront autorisés à rouler dans un périmètre délimité par l'A86, ceux classés 4 et 5 étant interdits de circuler, a-t-elle précisé.

Parallèlement, les vitesses maximales sont abaissées sur l'ensemble du réseau routier d'Île-de-France, à 110 km/h sur les portions d'autoroutes normalement limitées à 130 km/h et à 70 km/h sur les portions d'autoroutes, de voies rapides normalement limitées à 90 km/h, ainsi que sur les routes nationales et départementales.

---

LOS ANGELES - L'acteur hollywoodien Robert Redford a annoncé hier dans un entretien accordé au magazine Entertainment Weekly qu'il prenait sa retraite, à 81 ans, après soixante ans d'une carrière marquée par de nombreux films devenus aujourd'hui des classiques et un Oscar en 2002 pour l'ensemble de son oeuvre.

En 1980, pour ses débuts à la réalisation, il a obtenu un Oscar pour "Des gens comme les autres".