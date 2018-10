Resume de l'actualite a 02H00 GMT (07/10)

WASHINGTON - Le juge Brett Kavanaugh a été nommé hier à la Cour suprême des Etats-Unis après une procédure à rebondissements, qui a vu un Sénat divisé offrir à Donald Trump une victoire politique majeure à un mois des élections de mi-mandat, en dépit des accusations d'inconduite sexuelle portées contre Kavanaugh.

Le magistrat, âgé de 53 ans et choisi par Trump pour remplacer dans la plus haute juridiction américaine le juge Anthony Kennedy parti à la retraite, a obtenu 50 voix contre 48 lors du vote en séance plénière du Sénat.

Il a prêté serment et a été intronisé à vie à la Cour suprême dès hier soir par le juge en chef John Roberts.

La Cour suprême des Etats-Unis n'est pas par tradition une instance partisane mais une institution de régulation sur les grandes questions qui traversent la société américaine.

Avec la nomination de Kavanaugh, elle prend une coloration très conservatrice, conformément au souhait de Donald Trump. Les conservateurs, qui disposent désormais d'une majorité de 5 voix contre 4 à la Cour suprême, devraient être assurés pour plusieurs décennies de ne pas voir les grands sujets de société aller dans une direction opposée à leurs convictions.

---

BRASILIA/SAO PAULO - Le député d'extrême droite Jair Bolsonaro est donné favori de l'élection présidentielle au Brésil organisée aujourd'hui.

D'après les derniers sondages publiés hier soir, Jair Bolsonaro a accru son avance sur son principal adversaire, le candidat du Parti des travailleurs (PT, gauche) Fernando Haddad.

Ancien officier âgé de 63 ans, Jair Bolsonaro a convaincu de nombreux Brésiliens de voter pour lui en raison de positions très dures contre l'insécurité et une carrière exempte d'accusations de corruption. Mais il fait aussi office de repoussoir pour une grande partie de l'électorat en raison de propos jugés homophobes ou misogynes.

Le pays a rarement été aussi divisé à l'approche d'une élection, durant laquelle les Brésiliens vont aussi désigner les députés de la chambre basse du Congrès et voter pour renouveler les deux tiers des 81 sièges du Sénat.

---

ANKARA - Les autorités turques pensent que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, porté disparu depuis qu'il s'est rendu mardi au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, a été victime d'un meurtre prémédité à l'intérieur du consulat, a-t-on appris hier auprès de deux sources turques.

Une source au consulat général d'Arabie saoudite a, elle, réfuté que le journaliste a été tué au consulat.

Jamal Khashoggi, qui s'est exilé aux Etats-Unis il y a un an, craignant que ses opinions ne lui valent des représailles, s'est rendu mardi au consulat d'Arabie à Istanbul.

A en croire Ankara, rien ne dit que le journaliste est bel et bien ressorti du consulat, tandis que pour Ryad, il est ressorti après le rendez-vous qu'il y avait eu.

Le consulat général d'Arabie saoudite a déclaré à Reuters que les autorités saoudiennes participaient à la recherche de Khashoggi et a écarté l'idée d'un enlèvement du journaliste.

---

SARAJEVO - Les Bosniens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour des élections qui pourraient raviver les tensions ethniques et éloigner le pays d'une adhésion à l'Union européenne, après une campagne marquée par des frictions entre les représentants des trois communautés du pays - Serbes, Croates et Bosniaques.

Plus de deux décennies après la guerre civile (1992-1995) durant laquelle plus de 100.000 personnes ont été tuées et plus de deux millions déplacées, les différents partis ont fait campagne sur des programmes nationalistes.

Les électeurs doivent désigner les membres de la présidence tripartite du pays (un Serbe, un Croate, un Bosniaque), les membres de la chambre basse du Parlement et les représentants des deux régions autonomes du pays, la République serbe et la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui regroupe les communautés bosniaque (musulmane) et croate.

---

RIGA - La coalition au pouvoir en Lettonie, constituée de l'Union des Verts et des paysans, de l'Alliance nationale et du parti Unité, a perdu sa majorité lors des élections législatives organisées hier, montrent les résultats partiels après 80% des bulletins dépouillés.

Le parti pro-russe Harmonie, crédité de 20% des voix, devrait rester le parti le plus important du pays. Il pourrait ainsi jouer un rôle de pivot dans le prochain paysage politique letton et influencer la ligne du gouvernement à la fois à l'égard de l'Union européenne mais également de l'Otan dont le pays est membre.

La Lettonie, ancienne république soviétique, entretient 276 km de frontière avec la Russie et constitue un pays stratégique au moment où les relations entre Moscou et les Occidentaux sont très tendues.

---

BUCAREST - Les Roumains se prononcent depuis hier et jusqu'à ce soir par référendum sur la nécessité de restreindre la définition du mariage dans la Constitution de leur pays, afin que celle-ci précise que le mariage doit lier un homme et une femme, et non plus des "époux" comme c'est le cas actuellement.

Le pays d'Europe de l'Est n'autorise ni le mariage ni un pacte civil entre personnes de même sexe, et ne reconnaît pas les mariages homosexuels réalisés à l'étranger.

Une organisation civile appelée "Coalition pour la famille" a proposé de restreindre la définition du mariage, estimant que la définition actuelle, sans aucune distinction de sexe ("union entre époux"), laissait la possibilité aux couples homosexuels d'obtenir à l'avenir le droit de se marier.

---

MARSEILLE/PARIS - Des milliers de personnes ont participé hier, en France et en Europe, à une "mobilisation citoyenne" pour demander que le navire humanitaire Aquarius puisse poursuivre sa mission de sauvetage au large des côtes libyennes.

A l'appel de SOS Méditerranée et Médecins sans Frontières, des manifestations ont eu lieu dans une trentaine de villes françaises dont Marseille et Paris, mais aussi à Berlin, Bruxelles et Palerme.

A Marseille, plusieurs milliers de personnes - 3.500 selon la police - ont formé une "vague orange" rappelant la couleur des gilets de sauvetage et du navire, entre le Vieux-Port et le quai de la Joliette où le bateau est amarré depuis jeudi.

L'Aquarius ne pourra quitter son port d'attache s'il est privé de son pavillon panaméen, comme l'a annoncé le Panama.