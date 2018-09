Resume de l'actualite a 02H00 GMT (09/09)

STOCKHOLM - Les Suédois votent aujourd'hui pour des élections législatives dominées par le débat sur l'immigration et qui pourraient faire des Démocrates de Suède (SD, extrême droite) le premier parti du pays.

L'arrivée en 2015 d'un grand nombre de demandeurs d'asile a polarisé les électeurs suédois et brisé le consensus politique.

Ni le bloc de centre gauche, ni la coalition de centre droit, qui sont au coude-à-coude dans les sondages, ne semblent en mesure d'obtenir une majorité absolue. Le parti des Démocrates de Suède, anti-immigration et eurosceptique, pourrait ainsi se retrouver dans la position d'arbitre pour la composition du prochain gouvernement.

La coalition de centre gauche au pouvoir, qui réunit le Parti social-démocrate, les Verts et le Parti de gauche, est créditée de 40,2% des intentions de vote dans les derniers sondages, soit une très courte avance sur l'Alliance de centre droit (Modérés, Libéraux, Parti du centre et chrétiens-démocrates) qui obtiendrait près de 39% des voix.

Les Démocrates de Suède, qui avaient obtenu 13% des suffrages en 2014, sont crédités d'environ 17% des intentions de vote.

Certains sondages effectués en ligne créditent toutefois le SD de 25% des voix, ce qui ferait de lui le parti le plus important du pays devant les sociaux-démocrates, une première en un siècle.

Les résultats officiels devraient être connus ce soir.

---

THESSALONIQUE, Grèce - Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a promis hier des baisses d'impôts pour les particuliers et les entreprises et dévoilé un vaste plan de dépenses conçu pour clore huit années d'austérité, moins d'un mois après la sortie de la Grèce des plans de sauvetage financés par ses partenaires européens et le FMI.

Athènes est également résolue à respecter les objectifs budgétaires promis à ses créanciers, a-t-il ajouté lors d'un discours prononcé devant des diplomates et des hommes d'affaires à Thessalonique, grande ville du nord du pays.

La Grèce a accepté de maintenir un excédent budgétaire primaire annuel - qui exclut le coût du service de la dette - représentant 3,5% du produit intérieur brut (PIB) jusqu'en 2022. Jusqu'à présent, elle a dépassé les objectifs budgétaires fixés et l'économie a renoué avec la croissance.

A environ un an des élections législatives en Grèce, Alexis Tsipras, dont la cote est en baisse dans les sondages, a également promis d'augmenter le salaire minimum et de réduire les cotisations de sécurité sociale dans certains secteurs d'activité.

---

WASHINGTON - Donald Trump a ordonné que 25 millions de dollars (21,6 millions d'euros) destinés aux soins des Palestiniens dans les hôpitaux de Jérusalem-Est soient réaffectés ailleurs, a annoncé hier un représentant du département d'Etat américain.

Plus tôt cette année, le président américain avait demandé que soit revue l'aide américaine apportée aux Palestiniens afin de s'assurer que ces fonds étaient dépensés conformément aux intérêts nationaux des Etats-Unis et de leurs contribuables.

Washington a déjà annoncé le mois dernier la fin de ses versements à l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, et la suppression de 200 millions de dollars d'aides destinées aux Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza.

Donald Trump a menacé à plusieurs reprises, notamment au forum de Davos en début d'année, de suspendre une grande partie de l'aide américaine aux Palestiniens en leur reprochant de ne pas vouloir négocier avec Israël.

---

WASHINGTON - La société Apple n'a qu'à fabriquer ses produits aux Etats-Unis si elle veut éviter les droits de douane sur les importations américaines de produits chinois, a déclaré hier le président américain Donald Trump.

Apple a déclaré vendredi qu'une partie importante de ses produits, dont l'Apple Watch, serait probablement affectée par les droits de douane voulus par Donald Trump sur certains produits importés de Chine, après que le chef de la Maison blanche a déclaré être prêt à taxer 267 milliards de dollars supplémentaires d'importations chinoises.

"Les prix Apple pourraient augmenter en raison des énormes droits de douane que nous allons peut-être imposer à la Chine - mais il existe une solution simple où il y aurait ZERO impôt et même une incitation fiscale. Fabriquez vos produits aux États-Unis au lieu d'en Chine. Commencez à construire de nouvelles usines maintenant", a écrit Trump hier sur Twitter.

Le secteur de la technologie, qui fait fabriquer un grand un nombre de pièces en Chine, est l'un des plus gros perdants potentiels des droits de douane voulus par Donald Trump.

---

BOGOTA - Le chef des Guérilleros unis du Pacifique (GUP), groupe de rebelles dissidents des Farc ayant refusé la démobilisation dans le cadre de l'accord de paix signé en 2016 en Colombie, a été tué hier matin dans un combat avec l'armée, a annoncé le président Ivan Duque.

Victor David Segura, alias David, dirigeait environ 120 anciens combattants des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) ayant décidé de rester dans la jungle et de continuer la lutte armée.

Quelque 12.000 membres des Farc, dont 6.000 combattants, ont renoncé à la violence dans le cadre de l'accord de 2016 qui a mis fin à cinq décennies de guerre.

---

PARIS - Le président des Républicains (LR), Laurent Wauquiez, figure en dernière position d'une liste de personnalités incarnant le mieux la droite, derrière Alain Juppé, Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche.

Seules 41% des personnes interrogées estiment que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes représente bien la droite, un chiffre qui le place à égalité avec le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan mais derrière tous ses rivaux.

Plus de la moitié des sondés (52%) portent le même avis sur Xavier Bertrand, électron libre depuis son départ de LR en décembre dernier, et 46% sur Valérie Pécresse, qui joue sa propre partition au sein du principal parti de droite.

Alain Juppé et Nicolas Sarkozy recueillent chacun 58% d'avis favorables, le Premier ministre Edouard Philippe, sans affiliation partisane depuis son accession à Matignon, 46% et la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen 42%.

---

VENISE, Italie - Le film "Roma" du réalisateur mexicain Alfonso Cuaron a remporté hier le Lion d'or à la 75e Mostra de Venise, donnant ainsi à Netflix, qui l'a produit, sa première grande victoire dans un festival de cinéma.

La victoire est importante pour le diffuseur en ligne américain, qui cherche à se positionner comme une force majeure dans le cinéma. Netflix avait boycotté le festival de Cannes en mai en raison de la règle française qui interdit la diffusion d'un film en streaming parallèlement à la diffusion en salles.

Un autre film produit par Netflix, "The Ballad of Buster Scruggs", une comédie-western écrite et réalisée par les frères Coen, s'est vu décerner le prix du meilleur scénario.