Resume de l'actualite a 02H00 GMT (10/09)

STOCKHOLM - La coalition de centre gauche devance très légèrement l'alliance de droite aux élections organisées hier en Suède et marquées par une nouvelle progression de l'extrême droite, selon les résultats partiels annoncés cette nuit.

Après la quasi-totalité des bulletins dépouillés, le bloc de gauche recueille 40,6% des voix contre 40,3% pour l'alliance de droite. Cela donne au bloc de gauche 144 sièges sur les 349 que compte le parlement. L'alliance de droite en obtient 142.

Le parti des Démocrates de Suède (SD), anti-immigration et eurosceptique, obtient 17,6% des voix et réalise le gain le plus important, avec 63 sièges au parlement contre 49 auparavant.

Si le score du SD est en deçà des attentes de ses dirigeants, il devrait permettre au parti d'avoir un rôle d'arbitre dans la composition du prochain gouvernement.

Le Premier ministre social-démocrate Stefan Lofven a exclu hier soir de démissionner et a appelé à une coopération entre les partis afin de surmonter l'impasse politique.

L'arrivée en 2015, au plus fort de la crise migratoire en Europe, de 163.000 demandeurs d'asile a polarisé les électeurs et brisé le consensus politique. Certains Suédois estiment aussi que leur système social traverse une crise.

Bruxelles, qui suit de près l'issue du scrutin en Suède, craint que l'euroscepticisme soit renforcé au sein de l'Union européenne avant les élections européennes de mai prochain.

---

AMMAN - L'armée russe a accusé hier l'aviation américaine d'avoir largué des bombes au phosphore dans la province de Daïr az Zour, à l'est de la Syrie, a rapporté l'agence Tass, alors que les armées de l'air russe et syrienne ont repris leurs bombardements intensifs sur les secteurs d'Idlib et de Hama.

Le Pentagone a démenti ces accusations.

Damas, soutenu par ses deux grands alliés, la Russie et l'Iran, a repris samedi les bombardements contre le dernier bastion des rebelles, au lendemain de l'échec d'un sommet tripartite entre les présidents turc, iranien et russe pour tenter d'organiser un cessez-le-feu.

Jusqu'à présent, les frappes aériennes n'ont pas touché de grande ville de la province d'Idlib où plus de trois millions de civils ont trouvé refuge au cours du conflit.

---

GENEVE - La Haut-Commissaire des droits de l'homme des Nations unies, Michelle Bachelet, a demandé hier que les condamnations à mort prononcées en série samedi par la justice égyptienne soient annulées en appel.

Soixante-quinze personnes, dont plusieurs dirigeants islamistes, ont été condamnées samedi à la peine capitale pour avoir participé en 2013 à un rassemblement de soutien aux Frères musulmans qui s'était achevé dans un bain de sang.

Les accusés n'ont pas eu droit à un avocat individuel ni de présenter des preuves et l'accusation n'a pas fourni de preuves suffisantes pour prouver la culpabilité individuelle, a déclaré Bachelet, qui a pris ses fonctions lundi dernier.

Depuis juillet 2013 et le renversement par l'armée du président islamiste démocratiquement élu Mohamed Morsi, des centaines de personnes ont été condamnées à mort en Egypte. Peu d'exécutions ont eu lieu.

---

KABOUL - Sept personnes ont été tuées et 25 blessées hier à Kaboul dans un attentat suicide perpétré par un kamikaze à moto, qui s'est fait exploser près d'un défilé organisé pour commémorer la mort du commandant Massoud, a annoncé un porte-parole du gouvernement afghan.

Un autre kamikaze présumé avait auparavant été abattu par la police à Kaboul avant qu'il ne se fasse exploser.

Via l'agence Amaq, son organe de propagande, le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué l'attaque.

Ahmed Chah Massoud, connu pour avoir résisté à l'occupation soviétique puis aux taliban, a été assassiné par des kamikazes dans le nord-est de l'Afghanistan le 9 septembre 2001.

---

BRUXELLES - La commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, s'entretient aujourd'hui à Bruxelles avec le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, afin de déterminer comment l'Union européenne et les Etats-Unis peuvent supprimer les barrières douanières sur les produits industriels.

Donald Trump a annoncé fin juillet avoir accepté de s'abstenir d'imposer des tarifs douaniers sur les exportations d'automobiles européennes pendant que Washington et Bruxelles négociaient un abaissement de leurs barrières commerciales.

---

PARIS - La police a arrêté hier soir un homme soupçonné d'avoir blessé sept personnes, dont quatre grièvement, dans le XIXe arrondissement de Paris.

"A ce stade", rien n'indique qu'il pourrait s'agir d'une attaque terroriste, a-t-on ajouté de source judiciaire.

L'assaillant, qui serait d'origine afghane, a agressé dans la rue des passants qui lui étaient inconnus, a-t-on précisé.

Selon Le Parisien, il était armé d'un couteau et d'une barre de fer.

L'enquête, ouverte du chef de tentatives d'homicides volontaires, a été confiée à la police judiciaire de Paris.

---

PARIS - Le président du groupe libéral et démocrate au Parlement européen, Guy Verhofstadt, a annoncé hier dans un entretien à Ouest-France sa volonté de faire campagne au côté d'Emmanuel Macron aux élections européennes de mai prochain en vue de former un seul groupe politique à l'issue du scrutin.

Interrogé sur une hypothétique alliance entre LaRem et le groupe ADLE de l'ancien Premier ministre belge, Christophe Castaner, le délégué général de La République en Marche (LaRem), a répondu à Reuters : "Pas du tout, nous ne sommes pas dans une logique d'alliance."

L'ADLE réunit 68 députés sur les 751 que compte le Parlement européen.

Christophe Castaner a entamé cet été une tournée européenne à la recherche d'alliés dans d'autres pays de l'UE et il s'est notamment entretenu mardi dernier avec Guy Verhofstadt.

---

PARIS - La couverture maladie universelle complémentaire dont bénéficient les plus modestes pourrait être élargie dans le cadre du plan pauvreté du gouvernement, a rapporté hier le quotidien les Echos.

La stratégie gouvernementale de lutte contre la pauvreté sera présentée jeudi par Emmanuel Macron pour une mise en oeuvre "au 1er janvier 2019", a annoncé Edouard Philippe.

Une source gouvernementale interrogée par les Echos a défendu un "système plus simple" et assuré que l'intention du gouvernement n'était aucunement de nationaliser la couverture complémentaire.

---

NEW YORK – Le groupe américain de télévision CBS a annoncé hier soir le départ de son directeur général, Lee Moonves, et être parvenu à un accord qui va permettre de résoudre les difficultés entourant le contrôle du groupe de médias.

L'avenir de CBS faisait l'objet de négociations entre le groupe lui-même et son actionnaire principal, National Amusements, propriété de Shari Redstone et de son père Sumner qui contrôlent aussi Viacom.

Lee Moonves, 68 ans, est mis en cause dans plusieurs affaires de harcèlement sexuel.

Dans un communiqué, CBS a précisé que son directeur des opérations, Joe Ianiello, assurerait l'intérim.