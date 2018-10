Resume de l'actualite a 02H00 GMT (10/10)

PARIS - La composition du nouveau gouvernement, présentée comme imminente et censée donner un nouvel élan au quinquennat d'Emmanuel Macron, n'avait toujours pas été dévoilée hier soir.

Le remaniement, provoqué par le départ de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur, se fera sans démission du Premier ministre ni du gouvernement, a précisé hier l'entourage du chef de l'Etat.

L'Elysée, qui n'a donné aucune indication sur la date à laquelle la nouvelle équipe gouvernementale serait annoncée, a confirmé la tenue du conseil des ministres à 10h00, avant le départ dans l'après-midi d'Emmanuel Macron pour l'Arménie.

"Il n'y a dans cette majorité et dans ce gouvernement aucune fébrilité, aucune impatience", a assuré hier le Premier ministre, Edouard Philippe, en réponse aux attaques de l'opposition de droite lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

Le chef du gouvernement avait été pris par surprise la semaine dernière pendant cette même séance par l'annonce par le ministre de l'Intérieur de sa volonté de maintenir sa demande de démission malgré un refus du chef de l'Etat.

---

PARIS - La mobilisation contre la politique sociale d'Emmanuel Macron a connu hier un léger rebond par rapport aux maigres manifestations d'avant l'été, signe, selon les syndicats, que le mécontentement grandit dans la population.

CGT, FO, Solidaires, les étudiants de l'Unef et les lycéens de l'Unl, mais pas la CFDT qui critiquait une mobilisation "politique", protestaient contre une politique planifiant selon eux "la destruction de notre modèle social".

Entre 190 et 200 rassemblements se sont tenus en France, avec 300.000 manifestants à l'échelle nationale (Paris compris) selon la CGT, 160.000 selon le ministère de l'Intérieur.

---

LONDRES - L'Union européenne et le Royaume-Uni ont progressé sur la voie d'un accord en vue du Brexit et pourraient régler les termes du divorce d'ici lundi prochain, a rapporté hier l'agence Dow Jones, citant des diplomates.

Dow Jones a précisé que Londres et Bruxelles ont réduit leurs divergences sur la question cruciale de la frontière irlandaise, mais qu'il restait des différences.

Le ministre britannique du Brexit, Dominic Raab, qui s'exprimait devant le Parlement, a évoqué hier une intensification des discussions entre Londres et Bruxelles, avant le sommet européen des 17 et 18 octobre à Bruxelles. Des réunions sont programmées pratiquement tous les jours.

Au moins 40 députés du Parti conservateur de la Première ministre britannique Theresa May sont prêts à rejeter son plan sur le Brexit s'il laisse le Royaume-Uni encore à moitié dans l'UE, a déclaré un député tory frondeur, Steve Baker.

A GLASGOW, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a déclaré que la seule solution pour l'Ecosse de régler le problème du Brexit était de quitter le Royaume-Uni.

Le "mépris" que Londres a jusqu'ici manifesté à l'égard d'Edimbourg dans les négociations sur la sortie de l'UE montre que les nations membres du Royaume-Uni ne sont pas traitées équitablement, a-t-elle déploré devant les délégués du Parti nationaliste écossais (SNP), réunis en congrès.

Nicola Sturgeon a ajouté qu'elle se prononcerait sur la tenue d'un nouveau référendum d'autodétermination une fois que les conditions de sortie de l'UE auront été précisées.

---

LUXEMBOURG - Les ministres de l'Environnement de l'Union européenne, réunis à Luxembourg, ont convenu hier soir de fixer comme objectif une réduction de 35% des émissions de CO2 des voitures et utilitaires d'ici à 2030.

L'Allemagne, place forte de l'industrie automobile, a prévenu ses partenaires que des objectifs trop ambitieux nuiraient aux constructeurs européens et à l'emploi.

Le compromis, proposé par l'Autriche - qui assure la présidence tournante de l'UE -, a obtenu 20 voix pour et quatre contre, tandis que quatre Etats membres se sont abstenus.

Des discussions sur le texte final débutent aujourd'hui avec le Parlement européen, favorable à un objectif plus ambitieux de 40%, et la Commission européenne, qui a proposé un seuil plus bas de 30% d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2021.

Un rapport, publié lundi, du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), panel dépendant des Nations unies, prévient que les températures moyennes progresseront probablement de 1,5°C entre 2030 et 2052 si le monde échoue à entreprendre des mesures rapides et sans précédent pour enrayer le réchauffement climatique.

---

RIO DE JANEIRO - Le Parti socialiste brésilien (PSB) a annoncé hier soir qu'il apporterait son soutien à Fernando Haddad, candidat du Parti des travailleurs (PT), lors du second tour de l'élection présidentielle au Brésil le 28 octobre.

Le premier tour de cette élection a été marqué par une percée spectaculaire et d'une ampleur inattendue du candidat de l'extrême droite Jair Bolsonaro, qui a rassemblé un peu plus de 46% des suffrages, contre un peu plus de 29% pour Haddad.

Bolsonaro a exclu hier de recentrer sa ligne politique dans l'optique du second tour.

---

WASHINGTON - Donald Trump a déclaré hier soir qu'il songeait à l'ancienne dirigeante de Goldman Sachs et conseillère de la Maison blanche, Dina Powell, pour succéder à Nikki Haley comme ambassadrice des Etats-Unis à l'Onu.

Le président américain a expliqué qu'il demanderait à Haley, dont il a annoncé hier avoir accepté la démission, de l'aider à choisir sa remplaçante. Haley a prévu de quitter ses fonctions à la fin de l'année.

Trump a précisé que sa fille Ivanka, conseillère de la présidence, ferait une formidable représentante à l'Onu mais qu'il ne pouvait pas lui confier ce poste car on l'accuserait de népotisme.

---

WASHINGTON - Donald Trump a déclaré hier qu'il participerait bien à un second sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et que leurs équipes travaillaient à son organisation.

Le président américain a précisé que trois ou quatre sites différents étaient examinés pour accueillir cette nouvelle rencontre qui, a-t-il ajouté depuis la Maison blanche, n'aurait probablement pas lieu à Singapour où s'est tenu en juin dernier le sommet historique entre les deux dirigeants.

Trump a ensuite précisé, avant un meeting de campagne républicain dans la soirée, que ce deuxième sommet aurait lieu après les élections de mi-mandat prévues le 6 novembre.

---

ALLAHASSEE, Floride - L'ouragan Michael est passé hier de la deuxième à la troisième catégorie sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte cinq, avant son arrivée sur les côtes de Floride prévue aujourd'hui à la mi-journée.

Plusieurs dizaines de milliers d'habitants de neufs comtés du nord-ouest de l'Etat ont été invités à quitter le littoral à l'approche de la dépression, dont les vents atteignent 195 km/h.

---

PARIS - Les sénateurs socialistes ont demandé hier l'ouverture d'une commission d'enquête au Sénat sur les crimes pédophiles au sein de l'Église catholique, confrontée à de multiples scandales dans le monde, conformément au souhait de certains catholiques engagés.

Le lancement de la commission est désormais conditionné à deux feux verts, celui de la ministre de la Justice Nicole Belloubet et de la commission des Lois du Sénat.

Interrogée sur RTL, la Garde des Sceaux a confirmé hier être favorable à l'ouverture d'une commission pour faire la lumière sur "un vrai scandale à la fois social et intime".