Resume de l'actualite a 02H00 GMT (13/10)

CINCINNATI - Le pasteur américain Andrew Brunson, au coeur des tensions diplomatiques entre les Etats-Unis et la Turquie ces derniers mois, doit atterrir aujourd'hui sur une base militaire près de Washington, a déclaré hier Donald Trump, précisant que Brunson devrait être reçu dans la journée à la Maison blanche.

Le président américain a assuré qu'aucun accord n'avait été passé avec Ankara sur une levée des sanctions américaines en échange de la libération du pasteur, ordonnée hier par la justice turque.

Andrew Brunson était accusé de liens avec des activistes kurdes et des partisans de Fetullah Gülen, opposant turc réfugié depuis 1999 aux Etats-Unis. Transféré en résidence surveillée en juillet dernier après 21 mois de détention en Turquie, il a été condamné à trois ans et un mois et demi de prison mais le tribunal d'Aliaga, au nord d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie, a considéré hier qu'il avait déjà purgé sa peine.

---

WASHINGTON/ISTANBUL - Donald Trump a déclaré hier qu'il aurait "très bientôt" un entretien téléphonique avec le prince héritier saoudien Mohamed ben Salman à propos de la disparition du journaliste et dissident saoudien Jamal Khashoggi, qui n'a plus donné signe de vie depuis qu'il s'est rendu le 2 octobre dernier au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul.

Une délégation saoudienne est arrivée en Turquie où elle doit prendre part à l'enquête ouverte sur cette disparition, a-t-on appris de sources turques, après qu'il a été convenu que les deux pays formeraient, à l'initiative de Ryad, une mission d'enquête conjointe.

Selon des sources au sein des services turcs de sécurité, Khashoggi aurait été tué à l'intérieur du consulat par une équipe d'une quinzaine de Saoudiens repartis le jour même.

L'Arabie saoudite nie toute implication dans le meurtre de Jamal Khashoggi, a déclaré hier soir le ministre saoudien de l'Intérieur, cité par l'agence officielle de presse SPA.

---

MEXICO BEACH, Floride - Au moins 17 personnes ont perdu la vie dans les Etats américains de Floride, de Géorgie, de Caroline du Nord et de Virginie, lors du passage de l'ouragan Michael, ont déclaré hier les autorités, alors que les équipes de secours poursuivaient les recherches dans les zones de Floride les plus touchées.

Les autorités s'attendent à ce que le bilan s'alourdisse, aucune victime n'ayant encore été rapportée dans plusieurs villes balnéaires de Floride dévastées par l'ouragan.

D'abord classé en ouragan de catégorie 4 - le plus violent à frapper la Floride depuis 80 ans - quand il a touché terre mercredi dans la région de Panhandle, Michael a été rétrogradé en tempête tropicale à mesure de sa progression dans les terres.

---

GAZA - Les forces israéliennes ont tué hier sept Palestiniens et en ont blessé 140 autres lors de manifestations près de la clôture séparant Israël de la bande de Gaza, ont déclaré des responsables palestiniens des services de santé.

L'armée israélienne a dit que les manifestants palestiniens, au nombre de 15.000, avaient "lancé des pierres, des engins explosifs, des cocktails Molotov et des grenades" en direction des soldats israéliens.

---

WASHINGTON - Le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison blanche a promis que Washington allait durcir davantage sa politique à l'égard de la Chine, estimant que l'attitude de Pékin devait être "corrigée" dans plusieurs domaines comme le commerce et les relations internationales.

Dans un entretien radiophonique au Hugh Hewitt Show diffusé hier, John Bolton a déclaré que la Chine n'avait "jamais vu un président américain aussi coriace" et que cela la perturbait.

Ces remarques s'inscrivent dans une série d'accusations portées contre la Chine par des représentants américains, selon qui Pékin mène une campagne sans précédent pour influencer l'opinion publique américaine à l'approche des élections de mi-mandat, le 6 novembre, et représente la plus grande menace à long-terme pour le contre-espionnage américain.

---

MUNICH/BERLIN - La stature politique d'Angela Merkel a été fragilisée ces derniers mois et les mauvais résultats qui sont à attendre lors des élections régionales en Bavière, demain, pourraient déboucher sur des "changements plus grands", a déclaré hier l'allié conservateur de longue date de la chancelière allemande, Wolfgang Schäuble.

Le président de la chambre basse du parlement fédéral a déclaré à la radiotélévision SWR qu'Angela Merkel serait sans doute réélue à la tête de la CDU lors de leur congrès en décembre si elle est candidate - mais il n'a pas exclu la possibilité qu'elle ne se présente pas.

"Nous savons qu'il y a des élections régionales devant nous. Les résultats sont ouverts. Ils peuvent augurer de changements plus importants", a-t-il dit.

La cote de popularité de Merkel a reculé sensiblement depuis qu'elle a décidé en 2015 d'ouvrir les portes de l'Allemagne à plus d'un million de migrants, ce qui a dopé l'AfD (extrême droite). En Bavière, la CSU, alliée bavaroise de la CDU, risque fort de perdre sa majorité absolue au parlement, à en croire les sondages, et d'enregistrer un de ses pires scores depuis des décennies au profit de l'AfD mais aussi des Verts.

---

BARCELONE - Trois migrants ont péri noyés et 354 autres ont été secourus hier dans les eaux territoriales espagnoles, alors qu'ils avaient entrepris la traversée de l'ouest de la Méditerranée à bord de canots pneumatiques, ont fait savoir les secours en mer.

Du début de l'année jusqu'à la fin septembre, environ 35.200 migrants sont arrivés en Espagne par la mer, selon des chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur, alors que l'Espagne est devenue le principal point d'entrée des migrants fuyant l'Afrique à destination de l'Europe.

---

PARIS - Après une visite de deux jours en Arménie, Emmanuel Macron devait rentrer hier soir en France, où les discussions se poursuivent sur la composition du prochain gouvernement.

Aujourd'hui, demain, ou lundi? Aucune date n'a pour l'heure été communiquée pour le jour choisi par le chef de l'Etat et le Premier ministre pour dévoiler la nouvelle architecture qui devrait, selon un conseiller, se traduire par "des entrants", des "sortants" et des changements de périmètres ministériels.

Juste avant de quitter Erevan, où il a assisté au XVIIe sommet de la francophonie, Emmanuel Macron est sorti pour la première fois de son silence en confiant que les "choses avancent" et en expliquant qu'il essayait de procéder "dans le calme" et de "manière professionnelle".

---

PARIS - Une enquête a été ouverte sur des soupçons de trucage du match de Ligue des champions de football qui s'est conclu le 3 octobre dernier par une victoire 6-1 du Paris Saint-Germain face à l'Étoile Rouge de Belgrade, a-t-on appris hier auprès du Parquet national financier (PNF), qui s'est refusé à commenter plus avant cette affaire révélée par l'Equipe.

Selon le journal sportif, l'Union des associations européennes de football (UEFA) a alerté le PNF sur la foi du témoignage d'un informateur "crédible" qui a fait savoir qu'un "très haut dirigeant" du club serbe s'apprêtait à placer, avec des complices, près de cinq millions d'euros sur une défaite de sa propre équipe par cinq buts d'écart, en vue d'encaisser plusieurs dizaines de millions via différents sites de pari.

Le club serbe a démenti ces accusations. Le Paris Saint-Germain a dit dans un communiqué n'avoir pas été sollicité par le PNF.