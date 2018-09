Resume de l'actualite a 02H00 GMT (14/09)

WILMINGTON, Caroline du Nord - L'ouragan Florence a atteint hier les côtes de la Caroline du Nord, accompagné de précipitations qui ont provoqué des inondations et privé d'électricité plus de 90.000 personnes dans l'Etat américain.

L'ouragan, qui a perdu un peu de sa puissance, repassant dans la nuit de mercredi à hier au niveau 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte cinq, est attendu à la mi-journée à l'intérieur des terres.

Dix millions de personnes vivent sur le chemin que doit emprunter Florence, selon le Centre américain de veille cyclonique (NHC). Les prévisionnistes s'attendent à des précipitations atteignant un mètre de hauteur et à des vagues susceptibles d'atteindre quatre mètres.

Plus d'un million d'habitants des Caroline et de Virginie ont déjà reçu un ordre d'évacuation et des milliers d'entre eux ont été déplacés vers des centres d'accueil.

---

LONDRES - Le ministre britannique chargé du Brexit, Dominic Raab, a estimé hier qu'il fallait que l'Union européenne change radicalement son approche de la question de la frontière irlandaise, principal obstacle sur la voie d'un accord de divorce entre Londres et Bruxelles.

Cette frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord est appelée à devenir, après la sortie britannique de l'UE, la seule frontière terrestre entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Bruxelles comme Londres veulent éviter le rétablissement d'une frontière "dure", susceptible de perturber les échanges économiques et commerciaux entre les deux parties de l'île et de mettre à mal les acquis de l'accord de paix de 1998 en Irlande du Nord. Mais ils n'ont pas encore trouvé une solution commune pour garder cette "frontière ouverte".

La semaine dernière, Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne, s'est dit prêt à rechercher de nouvelles voies pour résoudre ce problème.

---

ROME - Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur et dirigeant de la Ligue d'extrême droite, s'en est pris hier à Pierre Moscovici, qui avait évoqué plus tôt dans la journée sa crainte de voir le retour de "petits Mussolini" en Europe.

Devant la presse hier matin à Paris, le commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires a évoqué un "climat" politique ressemblant aux années 1930 en Europe, avec la montée des forces populistes et de l'extrême droite.

Moscovici n'a nommément mentionné aucun dirigeant européen, mais Salvini l'a pris pour lui.

"Au lieu de censurer sa France qui rejette les immigrés à Vintimille, qui a bombardé la Libye et qui enfreint les critères européens, (il) attaque l'Italie et parle sans réfléchir de nombreux petits Mussolini en Europe. Qu'il se lave la bouche avant d'insulter l'Italie, les Italiens et leur gouvernement légitime", a-t-il réagi dans un communiqué.

---

ROME - Le gouvernement italien a approuvé hier soir un décret-loi visant à accélérer la reconstruction du pont autoroutier qui s'est effondré le 14 août dernier à Gênes, entraînant la mort de 43 personnes.

Ce "Decreto Emergenze" comprend aussi des mesures de soutien aux entreprises et aux habitants affectés par la catastrophe du pont Morandi. Des allègements d'impôts seront accordés aux entreprises tandis que les 250 familles dont les maisons sont aujourd'hui inhabitables disposeront de garanties sur leurs crédits logements.

---

PARIS - Dix députés La République en marche (LaRem), dont quatre femmes, briguent la présidence du groupe à l'Assemblée nationale, laissée vacante par l'élection de Richard Ferrand au "perchoir", a-t-on appris hier auprès du groupe, alors qu'un scrutin interne à bulletins secrets est prévu mardi prochain.

Sont sur les rangs: Brigitte Bourguignon, Roland Lescure, Laetitia Avia, Gabriel Attal, Amélie de Montchalin, Gilles Le Gendre, Bruno Bonnell, Perrine Goulet, Rémy Rebeyrotte et Jean-Charles Colas-Roy.

Le futur président devra travailler à la cohésion du groupe de 310 députés, alors que 58 voix de sa famille politique ont manqué mercredi à Richard Ferrand lors de son élection à la présidence de l'Assemblée en remplacement de François de Rugy, nommé ministre de la Transition écologique.

---

PARIS - Le président du Mouvement démocrate (MoDem), François Bayrou, a estimé que les Français "ne voient plus bien où conduisent les réformes" et conseillé à Emmanuel Macron de donner une "ligne directrice" au pays.

"Il ne s'agit pas de traiter des dossiers les uns après les autres mais de construire une société et de retrouver un pays", a-t-il dit dans un entretien publié hier sur le site du Figaro.

Le dirigeant centriste a réaffirmé toutefois la "parfaite loyauté" de son camp "à l'intérieur de la majorité", dont il est le principal allié à l'Assemblée nationale.

---

PARIS - A huit mois des élections européennes, La République en Marche et le Rassemblement national (RN) sont au coude-à-coude, avec respectivement 21,5% et 21% des intentions de vote, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié hier.

Le parti présidentiel associé au MoDem "subit de plein fouet" la chute de popularité enregistrée par l'exécutif ces dernières semaines, a écrit le président d'Odoxa, Gaël Sliman.

Malgré des difficultés internes, notamment financières, le RN (ex-Front national) de Marine Le Pen "a de sérieuses chances de devancer" LaRem le 26 mai 2019 "si la popularité de l'action du président ne se redresse pas d'ici là", a-t-il ajouté.

La liste du parti Les Républicains est quant à elle créditée de 14% des intentions de vote, suivie par La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon (12,5%).

---

PARIS - L'ancien collaborateur de l'Elysée Alexandre Benalla sera entendu mercredi prochain par la commission d'enquête du Sénat, a-t-on appris hier auprès de la haute assemblée.

Créée cet été après la diffusion d'une vidéo montrant Alexandre Benalla en train de violenter des manifestants le 1er mai dernier, la commission a repris ses travaux mercredi, auditionnant notamment un des policiers mis en examen dans l'affaire, qui a suscité une tempête politique.

---

PARIS - Le ministre français de l'Agriculture a sonné hier la "mobilisation générale" pour protéger les élevages français (PPA) après la découverte de deux cas de peste porcine africaine confirmés en Belgique sur des sangliers.

Stéphane Travert a demandé aux préfets de quatre départements voisins de la Belgique - Ardennes, Meuse, Moselle, Meurthe-et-Moselle - de "mettre en place le plan d'action renforcé spécifique à cette maladie", qui ne présente aucune danger pour l'homme mais est une menace majeure pour les élevages de porcs français.

Les autorités sanitaires belges ont confirmé l'infection de deux sangliers sauvages dans la commune d'Etalle, à une dizaine de kilomètres de la France, par le virus de cette maladie, a écrit le ministère français dans un communiqué.