Resume de l'actualite a 02H00 GMT (16/08)

GÊNES – Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a décrété hier l'état d'urgence dans la région de Ligurie au lendemain de l'effondrement d'un viaduc autoroutier de Gênes qui a fait au moins 39 morts et 16 blessés.

Plus tôt dans la journée, le gouvernement avait réclamé la démission des dirigeants de l'entreprise gestionnaire de l'autoroute A10 et lancé une procédure de révocation du contrat de concession.

Le pont Morandi, construit à la fin des années 1960, s'est rompu sur une longueur de 80 mètres mardi en fin de matinée alors qu'un violent orage s'abattait sur la capitale de la Ligurie. Plus d'une trentaine de véhicules ont basculé dans le vide et des blocs de béton se sont abattus sur une voie ferrée, des entrepôts et une rivière à cinquante mètres en contrebas.

Le dernier bilan en date, communiqué hier midi par la police italienne, faisait état d'au moins 39 morts et 16 blessés. Quatre ressortissants français ont perdu la vie dans l'accident, a annoncé hier le Quai d'Orsay.

En raison de la présence de victimes françaises, une enquête a été ouverte pour blessures involontaires et homicides involontaires, confiée à la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), a-t-on appris hier auprès du parquet de Paris.

---

BRASILIA - Le Parti des travailleurs (PT) a déposé hier soir la candidature de l'ancien président Luiz Inacio "Lula" da Silva à l'élection présidentielle au Brésil, prévue en octobre, malgré la condamnation en appel de Lula à 12 ans d'emprisonnement pour corruption et son incarcération depuis début avril.

Le tribunal électoral devrait invalider la candidature de Lula, en vertu d'une loi baptisée "Ficha Limpa" (casier vierge) qui exclut du scrutin présidentiel les candidats ayant été condamnés en appel pour corruption. Ainsi le bureau du procureur a immédiatement déposé une requête devant le tribunal électoral pour que la candidature de Lula soit invalidée.

Lula, qui figure en tête des intentions de vote pour le scrutin, a officiellement été désigné candidat du PT au début du mois. Selon des sources au sein du parti, l'ancien maire de Sao Paulo, Fernando Haddad, a été choisi comme alternative si la candidature de Lula venait à être invalidée.

---

WASHINGTON - Les droits de douane imposés par les Etats-Unis sur les importations américaines d'acier sont en train de sauver l'industrie américaine, a déclaré Donald Trump dans un entretien donné hier au Wall Street Journal.

Certaines personnes pourraient se plaindre que les prix de l'acier "augmentent un peu" à court terme à cause de ces taxes douanières, mais les prix finiront par baisser, a dit le président américain.

Les droits de douane de 25% imposés sur les importations américaines d'acier en provenance notamment du Canada et de l'Union européenne vont sauver une industrie importante pour la sécurité nationale des Etats-Unis, a-t-il ajouté.

---

ISTANBUL/WASHINGTON - La Maison blanche a condamné hier la décision du gouvernement turc de doubler les droits de douane que la Turquie exige pour l'importation de plusieurs catégories de produits américains, voitures, alcool et tabac, notamment.

Ce décret signé par le président turc Recep Tayyip Erdogan relève les droits de douane à 120% sur les véhicules de tourisme, à 140% sur les boissons alcoolisées et à 60% sur les feuilles de tabac. Des hausses sont également prévues pour d'autres produits tels que les cosmétiques ou le charbon.

Le vice-président Fuat Oktay a justifié sur Twitter ces mesures au nom du "principe de réciprocité, en réponse aux attaques délibérées commises par le gouvernement américain contre l'économie turque".

Washington a instauré des sanctions financières contre les ministres turcs de la Justice et de l'Intérieur en raison de leur implication dans l'arrestation et l'emprisonnement du pasteur Andrew Brunson, accusé de terrorisme par Ankara et placé en résidence surveillée en juillet.

La Maison blanche a qualifié de "regrettable et de pas dans la mauvaise direction" la décision prise hier par la Turquie.

"Les droits de douane sur l'acier ne seront pas levés avec la libération du pasteur Brunson. Ces droits sont spécifiques à la sécurité nationale", a expliqué la porte-parole de la présidence américaine, Sarah Sanders.

"En revanche, les sanctions qui ont été prises contre la Turquie sont particulières au pasteur Brunson et à d'autres que nous considérons détenus injustement", a-t-elle ajouté.

---

WASHINGTON - Donald Trump a supprimé les autorisations d'accès aux données confidentielles dont bénéficiait l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, affirmant que ce dernier se servait de ce privilège pour "semer la discorde et le chaos" au sein de l'administration américaine.

Trump a fait connaître sa décision dans un communiqué lu hier par la porte-parole de la Maison blanche, Sarah Sanders.

Le président américain examine également la possibilité de révoquer les accréditations de plusieurs autres ex-responsables gouvernementaux qui ont en commun de l'avoir critiqué.

Brennan, qui dirigeait la CIA sous l'administration Obama, se montre régulièrement critique à l'égard de Donald Trump et est intervenu dans plusieurs émissions télévisées d'information pour dénoncer la politique étrangère du président américain.

---

LE CAIRE - Le ministre égyptien du Pétrole a annoncé hier que l'Egypte allait commencer à exporter du gaz naturel à partir de janvier et cesser ses importations de gaz à partir d'octobre.

"Cela va être le début de notre auto-suffisance en gaz et nous allons commencer à exporter le surplus à partir de janvier 2019", a déclaré Tarek El Molla au journal El Watan, sans fournir de détails.

L'Egypte cherche à devenir un noeud régional pour le commerce du gaz naturel liquifié après la découverte de gisements dont celui de Zohr, en mer Méditerranée, qui contiendrait 850 milliards de mètres cubes.

---

PARIS – Le conseil d'administration d'Air France-KLM doit se réunir aujourd'hui pour approuver la nomination du numéro deux d'Air Canada, Benjamin Smith, à la tête du groupe, ont rapporté hier Les Echos et La Tribune, faisant écho à une information de Libération la veille.

Alors qu'un porte-parole d'Air France-KLM s'est refusé à tout commentaire, les syndicats d'Air France ont eux fait part de leur irritation à l'égard de cette possible nomination.

"Le conseil d'administration d'AF-KLM joue toujours la politique du pire (...) là, il livrerait les clefs d'AF aux Américains ?", a déclaré sur Twitter Philippe Evain, le président du Syndical national des pilotes de ligne (SNPL), principal syndicat de pilotes d'Air France.

Le syndicat Force ouvrière des personnels au sol d'Air France s'est agacé de son côté de la rémunération que percevrait Benjamin Smith, qui pourrait atteindre selon Libération 3,3 millions d'euros par an, plus que son prédécesseur Jean-Marc Janaillac.