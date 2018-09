Resume de l'actualite a 02H00 GMT (16/09)

WASHINGTON - Donald Trump devrait annoncer lundi l'imposition de nouveaux droits de douane sur 200 milliards de dollars (123 milliards d'euros) d'importations chinoises.

Les produits concernés seront taxés à environ 10%, selon le Wall Street Journal qui a révélé l'information, alors que l'administration américaine avait parlé de 25% à l'origine.

Selon un observateur, l'administration a peut-être réduit le niveau du droit de douane prévu après avoir entendu les commentaires du public. Plusieurs personnes ont dit espérer que les entreprises américaines ne répercutent pas tout de suite l'augmentation de leurs coûts issue de la hausse du prix des produits qu'elles font venir de Chine.

Les nouveaux droits de douane seront imposés les produits de technologie internet et autres appareils électroniques, les cartes de circuits imprimés et sur les biens de consommation comme les fruits de mer, les meubles et luminaires, les pneus, les produits chimiques, les plastiques, les vélos et les sièges auto pour bébés.

---

WILSON, Caroline du Nord - L'ouragan Florence et ses pluies "phénoménales" qui s'abattent sur la côte est des Etats-Unis depuis vendredi, ont causé la mort de huit personnes.

L'énorme dépression de près de 500 km de diamètre est repassée dans la catégorie des tempêtes tropicales, mais elle ne se déplace qu'à 3 km/h, ce qui risque de provoquer d'importants cumuls de précipitations et des inondations dévastatrices.

Environ 752.000 foyers et entreprises sont privés d'électricité en Caroline du Nord et 119.000 en Caroline du Sud.

Les hélicoptères ont effectué des dizaines de missions sur la côte de la Caroline du Nord et ont contribué à sauver 50 personnes, a déclaré Michael Himes, des garde-côtes américains.

---

HONG KONG - Le typhon Mangkhut s'approchait de Hong Kong et des côtes chinoises dimanche après avoir déferlé sur les Philippines où il a fait sept morts selon un nouveau bilan.

Ce "super typhon" est considéré comme le cyclone tropical le plus puissant de la région cette année, avec des vents soufflant à plus de 200 km/h.

Des dizaines de milliers de passagers se sont retrouvés bloqués dimanche à l'aéroport international de Hong Kong. Les compagnies aériennes ont déjà annulé de nombreux vols.

A Macao, les autorités ont annoncé la fermeture des casinos samedi soir. Les autorités chinoises ont ordonné le retour au port d'environ 6.000 bateaux et ont évacué plusieurs milliers de personnes travaillant sur des plates-formes pétrolières en mer.

---

LONDRES - Sadiq Khan, maire travailliste de Londres, se prononce pour un nouveau référendum sur le maintien ou non de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne, dans une tribune à paraître dimanche dans l'Observer.

La Première ministre Theresa May, dont le plan de sortie de l'UE n'a toujours pas été accepté, a exclu la tenue d'une nouvelle consultation, mais elle a promis de soumettre l'accord en cours de négociation avec Bruxelles aux députés.

La menace qui pèse sur le niveau de vie, l'emploi et l'économie en général justifie un retour aux urnes, écrit Sadiq Khan, réclamant "un vote public sur tout accord de Brexit obtenu par le gouvernement ou sur l'absence d'accord s'il n'y en a pas, avec à la possibilité de voter pour le maintien dans l'UE".

---

BERLIN - Le renseignement intérieur allemand, le BfV, est resté sans réaction pendant plusieurs mois face à des rapports mettant en garde à propos de certaines sections locales du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), rapporte le Bild am Sonntag.

Cet article est susceptible de fournir un nouvel argument à ceux qui appellent à la destitution du président du BfV, Hans-Georg Maassen, accusé d'avoir minimisé les violences contre les migrants à Chemnitz, une ville de la partie est de l'Allemagne. Certains se sont même interrogés sur ses relations avec les membres de l'extrême droite.

La chancelière conservatrice Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur Horst Seehofer, doivent se réunir mardi pour discuter du sort de Hans-Georg Maassen avec Andrea Nahles, la présidente du Parti social-démocrate, membre de la coalition au pouvoir.

---

BERLIN - Piotr Verzilov, l'un des quatre membres des Pussy Riot qui ont interrompu la finale de la Coupe du monde de football le 15 juillet à Moscou, est arrivé à Berlin à bord d'un avion médicalisé en provenance de Moscou où il était hospitalisé, rapporte le quotidien Bild.

Selon des membres de ce groupe de rock opposé au Kremlin, Piotr Verzilov a peut-être été empoisonné.

Le militant doit être transféré dans une clinique de Berlin,. Il a perdu la vue et la parole et ne peut plus marcher, selon des membres de sa famille cité par le quotidien.

---

PARIS - Le gouvernement français a décidé de modifier les modalités de "l'exit tax", un impôt institué en 2011 en vue de lutter contre l'évasion fiscale, pour le remplacer par "un dispositif anti-abus recentré sur les cas d'optimisation", a fait savoir samedi le ministère de l'Economie et des Finances.

Le nouveau dispositif, qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain, concernera les cessions de patrimoine jusqu'à deux ans après un départ de France, contre un délai de 15 ans à l'heure actuelle, a précisé un porte-parole de Bercy.

Emmanuel Macron avait annoncé sa décision de supprimer cette mesure en mai dernier dans le magazine américain "Forbes".

---

MARSEILLE - Marine Le Pen, qui effectue sa rentrée politique à Fréjus (Var), entend mettre le Rassemblement national en ordre de marche pour les élections européennes de mai 2019, un scrutin traditionnellement favorable à son parti qui pourrait lui offrir une bouffée d'oxygène face aux difficultés.

A Fréjus dimanche, Marine Le Pen devrait donner le coup d'envoi de sa campagne avec l'espoir de surfer sur les victoires des nationalistes dans une Europe divisée par la crise migratoire, notamment.

---

PARIS - A l'heure où les ambitions s'aiguisent au sein de La République en Marche pour les municipales à Paris, un sondage Ifop publié par Le Journal du Dimanche montre que le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux serait le mieux placé en 2020 au premier tour face à la maire socialiste sortante Anne Hidalgo.

L'institut de sondages a testé trois hypothèses pour LaRem : Benjamin Griveaux, qui est également député de la 5e circonscription de Paris, Hugues Renson, député de la 13e circonscription, et Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat au Numérique. Tous trois ont exprimé leur intérêt pour une candidature à l'élection municipale de 2020.

---

PARIS - ATMB, le concessionnaire de l'autoroute A40 entre Mâcon et la Haute-Savoie, va lancer une initiative inédite pour encourager le covoiturage et tenter de remédier aux bouchons quotidiens entre la France et la Suisse.

La société, détenue à 91,3% par l'Etat, les départements de Haute-Savoie et de l'Ain et le Canton et la ville de Genève, réservera à partir du mois prochain un kilomètre de voie, au niveau de la douane franco-suisse de Vallard, aux voitures transportant au moins deux personnes.

Cette première en France devrait permettre aux covoitureurs et covoitureuses de court-circuiter l'habituelle file d'attente des frontaliers partant travailler en Suisse le matin, et revenant chez eux en France le soir.

---

PALERME - "On ne peut pas croire en Dieu et être mafieux", a déclaré le pape François, lors d’une messe célébrée samedi à Palerme devant 80.000 personnes à la mémoire du père Giuseppe "Pino" Puglisi, assassiné par la mafia en 1993.

Le père Pino Puglisi, qui dénonçait la mainmise du crime organisé dans l'un des quartiers les plus difficiles de Palerme, a été assassiné le jour de son 56e anniversaire en pleine offensive de la Mafia contre l'Etat, la justice et tous ceux qui la combattaient, comme les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, tués dans deux attentats à Palerme en 1992.