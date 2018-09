Resume de l'actualite a 02H00 GMT (17/09)

SHANGHAI - Après avoir fait des dizaines de morts aux Philippines et s'être abattu sur la province de Canton, la plus peuplée de Chine, le typhon Mangkhut se dirigeait vers l'ouest lundi, provoquant la suspension des services de transport et l'évacuation de millions d'habitants.

Les précipitations apportées par le typhon, surnommé le "roi des tempêtes", devraient atteindre 100 à 160 millimètres, indique l'administration météorologique chinoise.

Selon l'administration météorologique, Mangkhut est l'une des dix plus fortes tempêtes à frapper le sud-est de la Chine depuis 1949, avec des vents soufflant à 162 km/h.

La mort de deux personnes a été signalée dans la province de Canton. Plus de 2,45 millions d'habitants ont été déplacés, ont rapporté les médias d'Etat.

---

WILSON/WILMINGTON, Caroline du Nord - La tempête Florence a continue à déverser des trombes d'eaux sur la Caroline du Nord, endommageant des milliers de maisons tandis que les cours d'eau menaçaient de déborder.

Le dernier bilan est d'au moins 16 morts.

Florence, ouragan devenu dépression tropicale dimanche, a déversé jusqu'à un mètre de pluie sur certaines parties de la Caroline du Nord depuis jeudi.

La tempête a tué pas moins de dix personnes en Caroline du Nord, y compris une mère et son bébé tués par la chute d'un arbre. Six personnes sont mortes en Caroline du Sud, dont quatre dans un accident de voiture et deux à cause du monoxyde de carbone.

En Caroline du Nord, plus de 900 personnes ont été sauvées de la montée des eaux et 15.000 ont dû se réfugier dans des abris, a déclaré le gouverneur Cooper.

---

WASHINGTON - Donald Trump devrait annoncer aujourd'hui l'instauration de nouveaux droits de douane pour 200 milliards de dollars (123 milliards d'euros) d'importations chinoises.

Les produits concernés seront taxés à environ 10%, selon le Wall Street Journal qui a révélé l'information, alors que l'administration américaine avait parlé de 25% à l'origine.

Selon un observateur, l'administration a peut-être réduit le niveau du droit de douane prévu après avoir entendu les commentaires du public. Plusieurs personnes ont dit espérer que les entreprises américaines ne répercutent pas tout de suite l'augmentation de leurs coûts issue de la hausse du prix des produits qu'elles font venir de Chine.

---

GOUSH ETZION, Cisjordanie - Un Palestinien a poignardé mortellement un Israélien connu pour ses positions en faveur des colonies devant un centre commercial de Cisjordanie occupée, avant d'être blessé par balle par un civil et interpellé, ont annoncé la police israélienne et les services médicaux.

L'agression s'est déroulée dans les colonies de peuplement juives de Goush Etzion, dans le sud de la Cisjordanie.

La victime, âgée de 45 ans, était connue pour son activité sur les réseaux sociaux. D'origine américaine, il avait annoncé sur Twitter une prochaine série de conférences aux Etats-Unis.

---

BUDAPEST - Un millier de Hongrois ont manifesté hier contre le Premier ministre Viktor Orban lors d'un rassemblement pro-européen organisé par des partis de gauche.

Le Parlement européen a invité mardi les Etats membres à sanctionner la Hongrie pour atteinte aux règles démocratiques européennes, violations des droits civiques et corruption, une mesure sans précédent.

Le gouvernement hongrois a l'intention de contester cette décision, qu'il a qualifiée de "vengeance mesquine", mais il est peu probable qu'elle aboutisse, la Pologne et la République tchèque ayant annoncé qu'elles opposeraient leur veto à toute sanction contre Budapest.

---

SKOPJE - Plusieurs milliers de Macédoniens ont manifesté hier à Skopje en faveur de l'adhésion à l'Otan et à l'Union européenne, ainsi qu'au changement de nom de leur pays.

Le Premier ministre Zoran Zaev a invité la population à prendre une décision "historique" le 30 septembre, date du référendum sur les candidatures à l'Otan et à l'UE, et sur l'accord conclu avec la Grèce pour renommer le pays République de Macédoine du Nord.

---

SAINT-PETERSBOURG, Russie - Quelque 500 personnes ont à nouveau manifesté hier à Saint-Pétersbourg contre le projet de relèvement de l'âge de la retraite.

Les modifications proposées du régime des retraites, annoncées par le Premier ministre Dmitri Medvedev le jour de l'ouverture de la Coupe du monde de football le 14 juin et examinées par le Parlement, ont fait chuter de 15 points de pourcentage la cote de popularité du président Vladimir Poutine.

Elles constituent la mesure la plus impopulaire du gouvernement depuis la décision prise en 2005 de supprimer les avantages de l'ère soviétique, ce qui avait entraîné des manifestations de retraités dans tout le pays.

---

FREJUS (Var) - Marine Le Pen a mis le cap sur les élections européennes de mai 2019, un scrutin traditionnellement favorable à son parti que la présidente du Rassemblement national (RN) ne se donne pas le "droit de manquer".

Marine Le Pen a fixé à ses troupes le "double objectif" de "sortir en tête de l'élection" et "dépasser la liste mondialiste d'Emmanuel Macron".

Le Front national a terminé en tête du scrutin européen de 2014, avec 24,8% des voix. Le Rassemblement national aspire à faire de même. Un sondage Odoxa-Dentsu-Consulting le donne au coude à coude avec La République en Marche (LaRem), avec respectivement 21,5% et 21% des intentions de vote.

---

PARIS - La députée des Hauts-de-Seine Frédérique Dumas annonce sa démission du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale, deuxième départ du groupe après celui de l'élu de la Vienne Jean-Michel Clément en avril.

La productrice de cinéma et vice-présidente de la commission des affaires culturelles explique dans le Parisien ce départ par des "désaccords profonds, sur le fond et sur la méthode". Elle annonce rejoindre le groupe UDI, sa "famille d'origine".

"Travailler dans l'espoir d’être écouté, voire entendu, faire bouger les lignes (...) est tout simplement impossible avec l’exécutif et compliqué avec le groupe. Même donner un avis est vu comme une fronde s’il n’est pas conforme", dit-elle.

Elle regrette en outre un manque de concertation sur la réforme de l'audiovisuel public.

---

PARIS - Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer annonce la suppression de 1.800 postes l'an prochain, dans le cadre de la réduction du nombre de fonctionnaires voulue par le gouvernement.

Le Premier ministre Edouard Philippe avait annoncé fin août la suppression d'environ 4.500 postes dans la fonction publique en 2019 et de plus de 10.000 en 2020. L'Education nationale, qui représente près de la moitié des effectifs publics, contribuera donc largement à cet effort.

---

PARIS - Le gouvernement prévoit de faire émerger des établissements hospitaliers de proximité ouverts aux médecins de ville dans le cadre du plan hôpital, qui sera dévoilé mardi, rapporte dimanche le journal les Echos.

Emmanuel Macron présentera sa stratégie de transformation du système de santé, à l'heure où les professionnels du secteur dénoncent un système au bord de l'explosion, tant pour les soignants que pour leurs patients.

Le rapprochement de la médecine de ville et de l'hôpital figurait en première ligne des pistes de réforme avancées aussi bien par les experts du Comité Action publique 2022 (CAP 22) chargés d'identifier des pistes d'économies que par le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.