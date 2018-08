Resume de l'actualite a 02H00 GMT (18/08)

GÊNES, Italie - Les secouristes continuaient la nuit dernière de fouiller les décombres du viaduc autoroutier qui s'est effondré mardi à Gênes, alors que des funérailles nationales ont lieu aujourd'hui pour les victimes de la catastrophe.

Le bilan de l'effondrement du pont sur l'autoroute A10, précipitant dans le vide les véhicules d'une hauteur de 50 mètres, reste à 38 morts, mais cinq personnes sont toujours portées disparues, a annoncé hier l'agence de Protection civile.

Les funérailles de la plupart des victimes doivent avoir lieu aujourd'hui à 11h30 (09h30 GMT) au Centre des expositions de Gênes en présence du président de la République Sergio Mattarella et du président du Conseil Giuseppe Conte.

Mais certaines familles ont dit qu'elles boycotteraient l'événement et organiseraient elles-mêmes les funérailles de leurs proches, en signe de protestation contre les négligences à l'origine selon elles de l'accident.

Giuseppe Conte a annoncé hier soir que le gouvernement avait envoyé une lettre au groupe Autostrade per l'Italia pour l'informer qu'il avait engagé formellement le processus de révocation de sa concession autoroutière.

Autostrade, qui gère 3.000 km d'autoroutes en Italie, doit tenir une réunion extraordinaire de son conseil d'administration mardi prochain, a-t-on appris hier.

---

BERLIN - La chancelière allemande Angela Merkel a prévenu hier qu'il ne fallait pas s'attendre à des avancées particulières lors de sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine aujourd'hui sur les dossiers de la Syrie et de l'Ukraine, points de désaccords persistants avec Moscou.

"Mais le nombre de problèmes qui nous préoccupent (...) est si important que cela justifie un dialogue permanent", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse à Berlin aux côtés du Premier ministre du Monténégro.

En amont de cette rencontre prévue au château de Meseberg, au nord de Berlin, Angela Merkel s'est entretenue au téléphone avec Emmanuel Macron, qui lui-même avait eu Vladimir Poutine au téléphone le 10 août dernier, a indiqué hier l'Elysée.

La chancelière et le président français "ont insisté sur les efforts nécessaires pour soutenir un processus politique inclusif permettant une paix durable dans la région", a-t-elle précisé, et ont également "échangé sur la situation en Ukraine".

---

PARIS - Le ministre français de l'Economie a déclaré vendredi vouloir renforcer les liens économiques entre Paris et la Turquie à l'heure où Washington menace Ankara d'imposer de nouvelles sanctions.

"Entretien constructif avec mon homologue turc Berat Albayrak, à la suite de l'entretien entre Emmanuel Macron et (le président turc) Recep Tayyip Erdogan. Nous voulons renforcer les liens économiques entre la France et la Turquie", a écrit Bruno Le Maire sur Twitter.

Berat Albayrak a fait savoir par communiqué que les deux ministres avaient discuté des sanctions américaines contre la Turquie et accepté d'agir ensemble pour y répondre. Ils ont également décidé de se rencontrer à Paris le 27 août.

Jeudi, Emmanuel Macron a rappelé lors d'un entretien avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan "les liens économiques et commerciaux forts entre l'Union européenne et la Turquie et souligné son attachement à une Turquie stable et prospère".

Le refus d'Ankara de libérer un pasteur évangélique américain, qu'il accuse de terrorisme, a provoqué une crise diplomatique entre la Turquie et les Etats-Unis.

Donald Trump a annoncé la semaine dernière un doublement des droits de douane sur l'acier et l'aluminium turcs importés aux Etats-Unis, ce à quoi Ankara a répliqué mercredi en relevant les tarifs douaniers de certains produits américains.

---

BANGALORE - La Chine va poursuivre sa coopération avec l'Iran, avec laquelle elle a cultivé des liens commerciaux étroits, a déclaré le conseiller d'Etat chinois Wang Li, cité hier par l'agence officielle de presse Chine nouvelle.

Le Plan d'action global commun (JCPOA) - nom officiel de l'accord de Vienne de 2015 qui a suspendu les sanctions économiques frappant Téhéran en échange d'un encadrement des activités nucléaires iraniennes- est conforme à "l'intérêt commun" de la communauté internationale, a dit Wang Yi lors d'un entretien téléphonique avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a rapporté Chine nouvelle.

Le président américain Donald Trump a déclaré ce mois-ci que les entités qui ne réduiraient pas leurs activités économiques avec Téhéran s'exposeraient à de "graves conséquences".

En dépit des avertissements de ses alliés européens, Donald Trump a annoncé en mai le retrait des Etats-Unis du JCPOA et le rétablissement des sanctions américaines contre l'Iran.

---

GAZA - L'armée israélienne a tué deux manifestants palestiniens et en a blessé près de 300 hier le long de la frontière avec la bande de Gaza, alors que l'Egypte négocie un accord de cessez-le-feu durable entre belligérants.

Quelque 20.000 personnes ont de nouveau manifesté hier aux abords de la frontière. Depuis les premières manifestations pour le droit au retour des réfugiés palestiniens, le 30 mars, 170 Gazaouis ont été tués par des soldats israéliens.

Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, a estimé dans un rapport publié hier que la protection des civils palestiniens pourrait être améliorée par le déploiement de casques bleus ou de forces armées sous mandat onusien.

Ce rapport fait suite à la résolution adoptée en juin par l'Assemblée générale des Nations unies pour condamner l'usage excessif de la force par Israël contre les civils palestiniens.

---

ALEXANDRIA, Virginie - Le juge du procès de Paul Manafort, ancien directeur de campagne de Donald Trump, a annoncé hier avoir reçu des menaces alors que les jurés poursuivaient leurs délibérations pour déterminer si le consultant politique s'est rendu coupable ou non de fraudes bancaires et fiscales.

Ce procès, même s'il ne porte pas sur des faits directement liés à une possible collusion entre des membres de l'équipe de campagne du président américain et des responsables russes, est le premier à découler des investigations menées depuis mai 2017 par le procureur spécial Robert Mueller.

Les jurés n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur un verdict, hier en fin d'après-midi, après deux jours de délibérations. Les délibérations reprendront lundi matin.

Donald Trump, qui qualifie l'enquête russe de "chasse aux sorcières", a estimé hier que ce procès qui se tient devant le tribunal fédéral d'Alexandria, en Virginie, était "triste" et a réaffirmé que Manafort était une "très bonne personne".

Paul Manafort, poursuivi pour fraudes bancaires et fiscales, est passible d'une lourde peine de prison. Le dossier porte sur les millions de dollars gagnés par Manafort pour son travail de consultant politique auprès de politiciens pro-russes en Ukraine, dont l'ex-président Viktor Ianoukovitch.

---

LOS ANGELES - Les funérailles de la chanteuse Aretha Franklin auront lieu le 31 août au Greater Grace Temple de Detroit, a annoncé hier sa famille par l'intermédiaire d'un agent. Le cercueil de la "reine de la soul" sera exposé pendant les deux jours précédents pour que ses nombreux admirateurs puissent lui rendre un dernier hommage, a-t-il ajouté.

Aretha Franklin, icône de la musique et de la communauté afro-américaine, s'est éteinte jeudi des suites d'un cancer à l'âge de 76 ans.