Resume de l'actualite a 02H00 GMT (19/09)

PARIS - Theresa May et les 27 autres dirigeants européens feront le point sur leurs positions respectives sur le Brexit aujourd'hui et demain à Salzbourg en Autriche, un mois avant le Conseil européen des 18 et 19 octobre censé aboutir à un accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

La question de la frontière irlandaise reste l'obstacle principal à cet accord qui devra être ratifié par les parlements britannique et européen avant le 29 mars, date du Brexit.

Pour les Européens, la solution du "backstop" agréée en décembre avec les Britanniques, qui maintient l'Irlande du Nord dans l'union douanière européenne, doit absolument figurer dans l'accord, ce que refuse Londres car elle couperait le Royaume-Uni en deux : l'Irlande du Nord d'un côté, le reste de l'autre.

Le négociateur européen, Michel Barnier, tente de surmonter cette opposition en travaillant sur des solutions adoucissant les contrôles que cette future frontière douanière engendrerait.

L'Union européenne est prête à répondre aux principales inquiétudes du gouvernement britannique sur le statut de l'Irlande du Nord après le Brexit, a déclaré mardi Michel Barnier, à la veille de la réunion de Salzbourg.

---

WILMINGTON/FAYETTEVILLE, Caroline du Nord - Donald Trump, critiqué l'an dernier pour la gestion du passage de l'ouragan Maria à Porto Rico, est attendu aujourd'hui en Caroline du Nord encore sous les eaux après le passage de l'ouragan Florence.

Rétrogradée en dépression tropicale, la tempête a fait au moins 33 morts, dont 26 en Caroline du Nord et six en Caroline du Sud. Une personne enfin a été tuée en Virginie.

Plus de 1.100 routes restent fermées en Caroline du Nord, a déclaré mardi le gouverneur Roy Cooper, tandis que seize cours d'eau ont atteint le stade de crue majeure, et trois autres devraient encore monter ces deux prochains jours.

---

SEOUL - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in poursuivent leurs entretiens mercredi dans la capitale nord-coréenne Pyongyang. Ils espèrent pouvoir annoncer des mesures permettant de dénucléariser la péninsule coréenne et de renforcer leurs relations bilatérales.

Un communiqué commun de clôture de leur sommet de deux jours est espéré.

---

AMSTERDAM - La procureure de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, a annoncé hier l'ouverture d'un examen préliminaire pour déterminer si les déportations de musulmans Rohingyas de la Birmanie vers le Bangladesh pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

La CPI a décidé le 6 septembre que les accusations de déportation des Rohingyas de la Birmanie vers le Bangladesh relevaient de sa compétence car même si la Birmanie ne reconnaît pas la CPI, le Bangladesh, lui, en fait partie.

L'examen préliminaire est la première étape d'un processus pouvant conduire à une enquête voire à des poursuites.

---

MOSCOU - La destruction d'un avion de reconnaissance russe lundi soir au large des côtes syriennes a été la conséquence d'un tragique concours de circonstances, a déclaré mardi le président russe Vladimir Poutine.

L'appareil, un Iliouchine Il-20 qui transportait 15 militaires, a été abattu de façon accidentelle par une batterie antiaérienne syrienne alors que des avions israéliens venaient de mener des frappes dans la province côtière de Lattaquié.

Le ministère russe de la Défense avait dans un premier temps imputant la responsabilité de cet incident à des frappes françaises et israéliennes.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine dans l'après-midi. Il a déploré la mort des militaires russes et affirmé que seule la Syrie était à blâmer dans cette affaire, ont précisé ses services.

La FRANCE a démenti toute implication dans la disparition de l'avion russe, soulignant n'avoir procédé à aucun tir de missile comme l'en a accusé Moscou dans un premier temps.

La ministre française des Armées, Florence Parly, a appelé son homologue russe, Sergueï Choïgou, dans l'après-midi pour "lui redire que la France n'était pas impliquée".

---

BERLIN - Après onze jours de polémique, le gouvernement allemand a annoncé mardi le limogeage du chef des services de renseignement intérieur allemands, Hans-Georg Maassen, accusé de sympathies pour l'extrême droite.

Hans-Georg Maassen, qui a douté de l'existence de "chasse aux migrants" en marge de manifestations d'extrême droite à Chemnitz à la fin août, contredisant la chancelière Angela Merkel, va être nommé à un haut poste de responsabilité au sein du ministère de l'Intérieur, a déclaré le gouvernement.

Le Parti social-démocrate réclamait le limogeage de Maassen, qui bénéficiait du soutien du ministre de l'Intérieur Horst Seehofer, de l'Union sociale-chrétienne (CSU).

---

BERLIN - Piotr Verzilov, l'un des quatre membres des Pussy Riot ayant interrompu la finale de la Coupe du monde de football en juillet à Moscou a probablement été empoisonné à l'aide d'une substance neurotoxique, ont annoncé ses médecins.

Il a perdu temporairement la vue, la parole et l'usage de ses jambes, mais son état s'améliore depuis son arrivée à Berlin, samedi, après avoir passé quatre jours ans un hôpital de Moscou.

---

PARIS - Alexandre Benalla sera entendu aujourd'hui à partir de 08h30 par la commission d'enquête du Sénat créée cet été après la diffusion d'une vidéo montrant l'ancien collaborateur de l'Elysée en train de violenter des manifestants le 1er mai dernier.

---

PARIS - Gérard Collomb a lancé hier la mise en place des "quartiers de reconquête républicaine" (QRR) au lendemain d'un réglement de comptes entre bandes qui a coûté la vie à un adolescent à Saint-Denis, près de Paris.

Le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé dans une interview à l'Express son probable départ après les élections européennes pour reconquérir sa mairie de Lyon, s'est rendu pour l'occasion dans un autre quartier sensible, celui des Tarterêts à Corbeil-Essonnes (Essonne).

Les QRR découlent de la mise en place de la "police de sécurité du quotidien" (PSQ), nouvel avatar de la police de proximité instaurée par le Premier ministre socialiste Lionel Jospin en 1998 et supprimée par le président Nicolas Sarkozy.

Les 60 quartiers de reconquête républicaine cumulent délinquance, trafic de drogue, incivilités diverses, pauvreté, chômage, habitat dégradé, repli communautaire et radicalisation.

Les 30 premiers doivent être instaurés d'ici l'été 2019 et les 30 autres d'ici fin 2020.

---

PARIS - Le député de Paris Gilles Le Gendre, proche du président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, a été élu à la tête du groupe La République en marche au Palais-Bourbon.

L'élu de 60 ans au profil consensuel l'a emporté au second tour de scrutin avec 157 voix contre 107 pour le député des Français de l'étranger Roland Lescure.

Elu de Paris, Gilles le Gendre a été journaliste économique puis entrepreneur avant d'entrer en politique.

---

TOULOUSE - Soixante nouvelles plaintes vont être déposées devant le tribunal de Foix (Ariège) contre différents fabricants du glyphosate, principale substance du Roundup de Monsanto, et les décideurs qui l'ont autorisé, a-t-on appris auprès de l'association Campagne glyphosate.

Ces plaintes nominatives pour "mise en danger de la vie d'autrui" et "atteinte à l'environnement" seront déposées d'ici le milieu du mois d'octobre. Elles s'ajouteront aux huit déjà enregistrées, les premières en France, le 15 juin dernier, devant la même juridiction.

---

PARIS - La reprise de la commercialisation de lait infantile produit par Celia–Lactalis à Craon (Mayenne), à l'origine d'une intoxication à la salmonelle de 204 bébés, a été autorisée, a annoncé le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.

La production du site de Craon avait été arrêtée le 8 décembre 2017 et les produits avaient été rappelés.

L'organisation non gouvernementale Foodwatch a dénoncé une reprise de la commercialisation "précipitée et inacceptable".