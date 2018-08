Resume de l'actualite a 02H00 GMT (20/08)

GÊNES – Les premiers logements temporaires destinés aux quelque 600 habitants qui ont dû évacuer leurs maisons à Gênes, sous le viaduc de Morandi ou à proximité immédiate, sont mis à disposition à partir d'aujourd'hui, selon l'annonce faite hier par le président de la région de Ligurie, Giovanni Toti.

Les opérations de recherche pour retrouver des personnes portées disparues dans l'effondrement du viaduc mardi dernier ont été stoppées hier; le bilan officiel de la catastrophe s'est établit à 43 morts.

Ce bilan a été fourni par la préfecture de Gênes après la découverte dans les décombres d'une voiture contenant les corps de trois personnes. Neuf blessés sont toujours hospitalisés, dont quatre se trouvent dans un état grave.

Les unités de pompiers continuaient en revanche d'intervenir sur le viaduc afin de le sécuriser et d'aider les enquêteurs à établir les causes de la catastrophe.

---

ATHENES - Longtemps bannie du marché obligataire et soumises à des années d'austérité, la Grèce sort officiellement aujourd'hui de son troisième et dernier plan de renflouement financier, d'un montant de 86 milliards d'euros et va de nouveau se financer sur les marchés financiers.

La Grèce a reçu au total 260 milliards d'euros d'aide financière depuis avril 2010. Elle est le dernier des pays membres de l'Union européenne à être sorti d'affaires, après l'Irlande en 2013, l'Espagne et le Portugal en 2014, et Chypre en 2016.

Dans un entretien publié hier par le quotidien Kathimerini, le gouverneur de la banque centrale, Yannis Stournaras, a mis en garde contre tout remise en cause des engagements que le gouvernement d'Athènes a pris auprès de ses créanciers.

"Si nous revenons sur ce que nous avons accepté, maintenant ou dans le futur, les marchés nous abandonneront et nous ne serons plus en mesure de refinancer les prêts arrivant à échéance dans des conditions viables", a-t-il expliqué.

Athènes s'est engagé à dégager un excédent budgétaire primaire - hors service de la dette - de 3,5% du PIB grec jusqu'en 2022 puis de 2,2% jusqu'en 2060.

---

BERLIN - La grave crise monétaire turque constitue un risque supplémentaire pour l'économie allemande, en plus des tensions commerciales avec les Etats-Unis et des risques d'un Brexit sans accord, déclare le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, dans un rapport mensuel publié aujourd'hui.

La devise turque, la lire, a perdu près de 40% de sa valeur face au dollar depuis le début de l'année, déstabilisée par les inquiétudes des investisseurs face à l'influence exercée par le président Recep Tayyip Erdogan sur la politique monétaire du pays et par l'escalade des tensions entre Washington et Ankara.

"Le débat chronique sur les droits de douane et la menace d'une guerre commerciale étouffent les activités commerciales", écrit Olaf Scholz, et "les développements économiques en Turquie présentent un nouveau risque économique externe".

Malgré ces risques, ajoute-t-il, l'économie allemande reste dynamique, soutenue par les dépenses publiques, la consommation privée, les faibles taux d'intérêt, un marché du travail robuste et la hausse des salaires réels.

L'Allemagne est le deuxième plus important investisseur étranger en Turquie.

---

JERUSALEM - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a reçu hier John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, pour un entretien qui devait essentiellement porter sur l'Iran.

"Nous avons de grands défis pour Israël, pour les Etats-Unis, pour le monde entier. Le programme d'armes nucléaires de l'Iran et ses programmes de missiles balistiques sont tout en haut de la liste", a dit Bolton avant leur dîner de travail.

Netanyahu a indiqué pour sa part que cette première rencontre porterait sur les moyens "de continuer à repousser l'agression iranienne dans la région et s'assurer que les Iraniens n'acquerront jamais l'arme nucléaire".

Bolton, qui aura cette semaine à Genève des entretiens avec des responsables russes, a affirmé à la chaîne de télévision ABC que les Etats-Unis, Israël et la Russie partageaient l'objectif commun de faire partir l'Iran et les forces pro-iraniennes de Syrie, où la république islamique soutient Bachar al Assad, et de mettre fin au soutien iranien au Hezbollah libanais.

---

SEOUL - Des réunions temporaires de familles séparées par la guerre de Corée (1950-1953) sont organisées à partir d'aujourd'hui en Corée du Nord, et ce jusqu'en fin de semaine, conformément à la décision prise à la suite du sommet entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en avril dernier.

Ce sont les premières rencontres de ce type depuis trois ans. Quelque 180 familles sont concernées.

---

KABOUL – Un cessez-le-feu pour l'Aïd el Kébir, la fête musulmane du sacrifice, débute aujourd'hui en Afghanistan, malgré les intenses combats de ces derniers jours à Ghazni, dans le centre du pays, et dans la province de Faryab, dans le Nord.

"Le cessez-le-feu conditionnel (…) se poursuivra aussi longtemps que les taliban le respecteront", a annoncé hier le président Ashraf Ghani. Cette trêve sera observée trois mois, ont ensuite précisé ses services.

Selon des sources proches des taliban, les dirigeants de la milice islamiste se sont également prononcés pour une trêve de quatre jours, mais la décision n'a pas encore été approuvée par leur chef suprême, le cheikh Haibatullah Akhunzada.

L'armée afghane appuyée par les forces spéciales et l'aviation américaines ont repoussé la semaine dernière l'assaut des taliban à Ghazni après cinq jours de combats qui ont coûté la vie à 150 militaires et 95 civils.

Ghani avait déjà proclamé une trêve unilatérale de deux semaines en juin. Les taliban ont quant à eux cessé le combat pendant trois jours pour l'Aïd el Fitr, à la fin du ramadan.

---

MATARAM, Indonésie - Un nouveau séisme de 6,9 degrés de magnitude s'est produit hier soir au large de l'île indonésienne de Lombok, où une secousse de 6,3 avait déjà eu lieu la nuit précédente, a annoncé le Centre américain de géophysique (USGS).

L'épicentre a été localisé à 124 km au nord-nord-est de Lombok. Aucune alerte au tsunami n'a été lancée par l'Institut de météorologie et de sismologie indonésien.

Située à l'est de Bali, l'île de Lombok, une destination prisée des touristes, a été touchée par une série de tremblements de terre depuis fin juillet, dont le plus important, le 5 août, d'une magnitude de 6,9, a fait plus de 430 morts et contraint 350.000 personnes à quitter leur foyer.

---

PARIS - Un incendie s'est déclaré hier dans un immeuble de commerce et d'habitations à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, et a fait 22 blessés dont sept ont été grièvement touchés, a-t-on appris auprès d'un porte-parole des pompiers de Paris.

Cinq enfants comptent parmi les blessés graves, ainsi qu'une femme dont "le pronostic vital est engagé", selon ce même porte-parole, joint par Reuters.

Quinze personnes, dont dix policiers et un autre enfant, ont été plus légèrement atteints.

---

PARIS - Europe Ecologie-Les Verts (EELV) dépose aujourd'hui un recours judiciaire en référé pour faire interdire en France les herbicides contenant du glyphosate du groupe Monsanto, récemment condamné par la justice américaine.

Au début du mois, un jury californien a considéré que le désherbant Roundup était à l'origine de la maladie d'un agent d'entretien de 46 ans souffrant d'un cancer en phase terminale, et a condamné Monsanto à lui verser 289 millions de dollars.