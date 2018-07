Resume de l'actualite a 02H00 GMT (22/07)

PARIS - Alexandre Benalla, l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron à l'origine des secousses politiques les plus violentes du quinquennat, a été déféré hier soir au tribunal en vue de sa présentation à un juge d'instruction, a fait savoir le Parquet.

Une information judiciaire doit être ouverte ce dimanche pour faire la lumière sur les conditions dans lesquelles l'ancien chef adjoint du cabinet du chef de l'Etat a participé aux opérations des forces de l'ordre, coiffé d'un casque de police, lors des manifestations du 1er-Mai, à Paris.

Dans le cadre de l'enquête préliminaire lancée jeudi, quatre autres personnes ont également été déférées samedi à l'issue de leur garde à vue. Il s'agit de Vincent Crase, un gendarme réserviste présent aux côtés d'Alexandre Benalla le 1er mai sur la place de la Contrescarpe, et de trois policiers, dont deux commissaires, soupçonnés d'avoir extrait illégalement puis communiqué à une tierce personne des images de vidéosurveillance.

Samedi, le domicile d'Alexandre Benalla à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, a été perquisitionné, a-t-on appris également de source proche de l'enquête.

Parallèlement à la justice, les commissions des Lois de l'Assemblée nationale et du Sénat mènent leurs propres travaux, dans le cadre desquels le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, doit être entendu à deux reprises - lundi par les députés et mardi par les sénateurs.

Son audition à l'Assemblée, programmée à 10h00 (08h00 GMT), sera ouverte au public, de même que celle du préfet de police, Michel Delpuech, prévue le même jour, a précisé samedi la présidente de la commission, Yaël Braun-Pivet (LaRem).

---

GAZA - Le calme est revenu hier dans la bande de Gaza au lendemain de l'annonce par le Hamas d'un accord de cessez-le-feu avec l'armée israélienne après une médiation de l'Egypte et des Nations unies.

Israël n'a pas confirmé l'existence d'un tel accord mais une porte-parole de l'armée a indiqué samedi qu'il n'y avait pas d'activité militaire dans la région et que les Israéliens vivant à proximité de l'enclave palestinienne pouvaient reprendre une activité normale.

Aucune violence n'a été signalée non plus côté palestinien.

Vendredi, un soldat israélien a été tué par balles à la frontière de la bande de Gaza. L'armée israélienne a riposté en menant des dizaines de frappes qui ont fait quatre morts dans les rangs palestiniens, dont trois combattants du Hamas, et au moins 120 blessés.

---

AMMAN - L'armée syrienne et ses alliés poursuivent leur progression en direction du plateau du Golan occupé par Israël, dans le sud-ouest de la Syrie, rapportent les médias officiels et les rebelles.

Les forces de Bachar al Assad, appuyées par l'aviation russe, ont tourné leur attention vers la province de Kouneïtra depuis qu'elles ont repris aux insurgés la province voisine de Deraa, frontalière de la Jordanie.

L'armée a annoncé samedi avoir repris une série de villages situés entre les deux provinces, alors qu'un groupe de rebelles et leurs familles s'apprêtent à quitter la région en direction du nord du pays après un accord négocié avec la Russie.

Cet accord prévoit le redéploiement de l'armée syrienne sur les positions qu'elle occupait jusqu'en 2011 près de la zone démilitarisée du plateau du Golan.

---

MADRID - Le Parti populaire (PP) a accentué hier son ancrage à la droite de l'échiquier politique espagnol en choisissant le remplaçant de l'ancien chef du gouvernement Mariano Rajoy contraint de quitter le pouvoir il y a un mois et demi après une motion de défiance.

Le député Pablo Casado, 37 ans, a été élu par 1.701 voix contre 1.250 face à l'ancienne ministre Soraya Saenz de Santamaria, qui occupait la fonction de porte-parole du gouvernement Rajoy renversé le 7 juin dernier.

Avant de céder les rênes au socialiste Pedro Sanchez qui a constitué un gouvernement minoritaire, les conservateurs ont dirigé le pays pendant sept années de 2011 à 2018.

Le nouveau dirigeant conservateur a immédiatement appelé à l'unité pour fermer une séquence politique qui a montré les profondes divisions existant au sein du Parti populaire.

---

WASHINGTON - Michael Cohen, ancien avocat personnel de Donald Trump, a enregistré une conversation avec son client deux mois avant son élection, dans laquelle il était question du rachat du témoignage d'une "playmate" qui prétend avoir eu une relation avec le président, a confirmé vendredi Rudy Giuliani.

L'ancien maire de New York, devenu avocat de Donald Trump, a assuré à Reuters qu'il n'avait pas été question d'utiliser des fonds de campagne, ce qui serait contraire au code électoral.

Avant le scrutin de novembre 2016, l'équipe de campagne du candidat républicain a nié avoir eu connaissance d'une transaction avec l'ancien mannequin Karen McDougal, mais l'enregistrement, que Reuters n'a pu consulter, pourrait démontrer le contraire.

L'existence de ce document sonore a d'abord été signalée par le New York Times. Selon Rudy Giuliani, la conversation, qui a eu lieu en septembre 2016, portait sur le remboursement à l'éditeur du tabloïd National Enquirer des droits versés à Karen McDougal pour son témoignage. Le paiement n'a jamais été effectué, a-t-il précisé, niant par ailleurs toute liaison entre Donald Trump et l'intéressée.

Donald Trump a de son côté jugé "inconcevable" et "peut-être illégal" qu'un avocat ait enregistré son client, ajoutant samedi sur Twitter: "Votre président préféré n'a rien fait de mal."

---

BUENOS AIRES - Le secrétaire américain au Trésor a tenté hier de mettre l'Europe et le Japon de son côté dans le bras de fer commercial avec la Chine, en leur proposant des accords de libre échange, mais s'est heurté à la ferme résistance de la France, lors d'une réunion des ministres des Finances du G20 à Buenos Aires.

"Si l'Europe croit au libre échange, nous sommes prêts à signer un accord en ce sens", a déclaré Steven Mnuchin, ajoutant qu'un tel accord nécessiterait non seulement l'élimination des droits de douane, mais des barrières non tarifaires et des subventions. "Il faut régler les trois problèmes", a-t-il insisté.

"Nous refusons de négocier avec un pistolet sur la tempe", lui a indirectement répondu le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, excluant d'entamer des négociations commerciales avec les Etats-Unis sans une levée des droits de douane sur l'acier et d'aluminium importés de l'Union européenne, du Canada et du Mexique.

---

LA HAVANE - Cuba entrouvre la porte au mariage homosexuel, le projet de nouvelle Constitution actuellement en cours de rédaction définissant le mariage comme l'union de deux individus et non comme l'union d'un homme et d'une femme.

Les homosexuels, transgenres et bisexuels ont été la cible de persécutions après la prise du pouvoir par Fidel Castro en 1959, nombre d'entre eux étant envoyés dans des camps de travail.

Le pays a approuvé le droit à changer de sexe et a interdit la discrimination à l'emploi pour des motifs d'orientation sexuelle mais les propositions de reconnaissance du mariage homosexuel n'ont pour l'instant pas franchi la barrière de la procédure législative.