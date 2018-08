Resume de l'actualite a 02H00 GMT (22/08)

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump s'est retrouvé mardi soir aux prises avec deux affaires embarrassantes concernant d'anciens collaborateurs :

A ALEXANDRIA, en Virginie, son ancien directeur de campagne Paul Manafort a été reconnu coupable de diverses malversations financières à l'issue du premier procès lié à l'enquête sur le rôle de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016 aux Etats-Unis.

Donald Trump a réagi au verdict concernant Paul Manafort, en déclarant que cette affaire n'avait rien à voir avec lui ni avec les soupçons d'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016.

A NEW YORK, son ancien avocat Michael Cohen a déclaré mardi avoir organisé des paiements à sa demande avant l'élection présidentielle de 2016 pour réduire au silence deux femmes qui disaient avoir eu une liaison avec le candidat républicain.

L'un, d'un montant de 130.000 dollars, était destiné à l'actrice et réalisatrice de films pornographiques Stormy Daniels. L'autre, de 150.000 dollars, a été fait à l'ancienne mannequin de Playboy, Karen McDougal.

---

BRUXELLES - Michel Barnier, le négociateur de l'Union européenne sur le Brexit, a déclaré mardi à l'issue de sa rencontre avec le nouveau ministre britannique chargé du dossier, Dominic Raab, qu'il était nécessaire de parvenir à un accord "au plus tard" début novembre.

Selon des diplomates en poste à Bruxelles, il faudra sans doute organiser un sommet extraordinaire des dirigeants européens en novembre pour progresser sur la voie d'un accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

La sortie britannique de l'UE est programmée pour le 29 mars à 23h00 GMT.

---

ATHENES - Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a salué la fin de "l'Odyssée des temps modernes" de la Grèce, qui sort de plus de huit années sous la tutelle des programmes d'assistance financière, ajoutant que le pays ne devrait jamais oublier les leçons de cet épisode.

"Notre pays a regagné le droit de façonner son propre avenir", a déclaré Alexis Tsipras qui se trouvait sur l'île d'Ithaque où Ulysse, héros de l'Odyssée d'Homère, est revenu de la guerre de Troie après un périple de dix années.

Depuis avril 2010, en contrepartie d'une politique d'austérité drastique, la Grèce a reçu au total 288 milliards d'euros d'aide financière dans le cadre de trois programmes successifs de renflouement (2010, 2012 et 2015). Elle est le dernier des pays membres de l'Union européenne à sortir de la tutelle des mémorandums d'ajustement, après l'Irlande en 2013, l'Espagne et le Portugal en 2014, et Chypre en 2016.

La Grèce reste cependant placée sous "surveillance renforcée", un cadre visant à s'assurer qu'Athènes ne reviendra pas sur les réformes acceptées et maintiendra sa trajectoire budgétaire (la Grèce s'est notamment engagée à dégager un excédent budgétaire primaire - hors service de la dette - de 3,5% du PIB jusqu'en 2022 puis de 2,2% jusqu'en 2060).

---

MILAN - Le gouvernement italien travaille à l'application de pénalités contre la société Atlantia, propriétaire du concessionnaire autoroutier Autostrade per l'Italia, après l'effondrement du viaduc Morandi la semaine dernière à Gênes, a annoncé le président du Conseil italien, Giuseppe Conte.

Le chef du gouvernement italien estime que les 500 millions d'euros proposés ce week-end par Atlantia pour reconstruire un édifice autoroutier et venir en aide aux familles des 43 victimes de la catastrophe constituent une offre trop modeste.

A l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire, Autostrade per l'Italia a confirmé hier en milieu d'après-midi le plan d'investissement de 500 millions d'euros annoncé samedi.

La filiale d'Atlantia, qui gère 3.000 km d'autoroutes en Italie, a également accusé réception de la lettre du gouvernement annonçant vendredi soir l'ouverture d'une procédure de révocation de concession.

L'établissement public italien Cassa Depositi e Prestiti (CDP) pourrait prendre une participation de contrôle au capital de d'Autostrade, selon certaines sources.

---

PARIS - Tous les moyens de l'Etat sont mobilisés pour obtenir la libération de Sophie Pétronin, une Française détenue depuis fin 2016 au Mali par un groupe proche d'Al Qaïda, a réaffirmé mardi l'Elysée, quelques heures après un nouvel appel lancé par la famille de l'otage.

Un peu plus tôt, un neveu de l'otage, qui dirigeait une petite ONG franco-suisse venant en aide aux enfants souffrant de malnutrition dans le nord du Mali avant d'être enlevée, avait interpellé l'Elysée dans plusieurs médias.

Le 13 juillet, lors de son traditionnel discours devant les militaires à la veille de la Fête nationale, Emmanuel Macron avait évoqué le cas de Sophie Pétronin qui, à 75 ans, souffre selon sa famille de paludisme et d'un cancer.

Sophie Pétronin, enlevée le 24 décembre 2016 à Gao par le groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans (GSIM), était apparue assise dans une tente, foulard sur la tête, dans une vidéo diffusée en juin, et s'était adressée à Emmanuel Macron.

---

KABOUL - Les forces afghanes de sécurité ont tué mardi à Kaboul quatre assaillants à l'origine d'attaques au mortier contre des zones proches du palais présidentiel et du quartier diplomatique de la capitale afghane. Cinq membres du commando se sont rendus aux forces de sécurité.

L'attaque a débuté alors que le président Ashraf Ghani prononçait un discours à l'occasion du début de l'Aïd al Adha, la fête musulmane du sacrifice. Des explosions ont été entendues pendant son discours. Le président a qualifié les auteurs de l'assaut d'ennemis de l'Afghanistan, de l'islam et de la paix.

Selon un responsable de la mission de l'Otan en Afghanistan, une trentaine d'obus de mortier ont été tirés depuis deux zones de tir dans Kaboul, zones qui ont encerclées par la police afghane. Des hélicoptères de l'armée sont entrés en action pour venir à bout des assaillants.

---

CITE DU VATICAN - Le pape François rencontrera des victimes de prêtres pédophiles lors de son déplacement ce week-end en Irlande, a annoncé mardi le Vatican.

L'Eglise catholique est de nouveau dans la tourmente depuis qu'un grand jury de l'Etat américain de Pennsylvanie a diffusé la semaine dernière les conclusions d'une enquête sans précédent sur des abus commis sur une période de 70 ans par 301 prêtres pédophiles sur un millier de mineurs.

Le pape François a adressé lundi une lettre sans précédent aux catholiques du monde entier pour leur demander de contribuer à l'éradication de "cette culture de la mort".

---

ROME - L'actrice italienne Asia Argento, figure du proue du mouvement "#metoo", a démenti mardi avoir eu des relations sexuelles avec l'acteur Jimmy Bennett, démentant ainsi les accusations d'agressions sexuelles qu'il porte contre elle, révélées dimanche par le New York Times.

Selon le quotidien américain, l'actrice a agressé sexuellement Jimmy Bennett en 2013 qui avait alors 17 ans.

L'acteur affirme qu'Asia Argento aurait accepté de lui verser 380.000 dollars (329.000 euros) pour qu'il renonce à des poursuites. Ce dernier réclamait 3,5 millions de dollars, précise le New York Times.

Selon elle, Jimmy Bennett lui aurait demandé "une somme d'argent exorbitante", qu'elle aurait ensuite décidé de lui verser afin de "l'aider économiquement".

---

PARIS - Fusion des instances de gouvernance, guichet unique, cotisations simplifiées : le rapport sur la santé au travail qui doit être remis au gouvernement lundi et que Reuters s'est procuré prône une remise à plat d'un système mal adapté pour gagner en lisibilité et en efficacité.

Le document rédigé par la députée Charlotte Lecocq (La République en marche), l'ancien dirigeant de la CFDT Henri Forest et le consultant Bruno Dupuis doit servir de base aux discussions que mèneront les partenaires sociaux sur le sujet, inscrit à l'agenda social de l'exécutif pour septembre-octobre.

Il s'agirait au plan national de fusionner plusieurs organismes, comme l'INRS (Institut national de recherche et de sécurité) et l'Anact (Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail).

Les structures régionales mettraient à disposition des entreprises un "guichet unique" proposant l'intégralité des services auxquels elles ont droit.