Resume de l'actualite a 02H00 GMT (22/09)

LONDRES - Certains membres du gouvernement de Theresa May vont réclamer lundi en conseil des ministres un "plan B" au "plan de Chequers" de la Première ministre sur le Brexit et ils pourraient démissionner si elle ne modifie pas le cap, a rapporté hier le Telegraph, sans citer ses sources.

Le "plan de Chequers" a déjà été sérieusement mis à mal jeudi lors du sommet informel de Salzbourg par les "27", qui ont demandé à Theresa May de revoir sa copie. En retour, celle-ci leur a demandé de formuler des contre-propositions. Les partisans du Brexit au sein du Parti conservateur de Theresa May ont salué vendredi son ton ferme, mais le "plan de Chequers" compte de nombreux détracteurs y compris au sein des Tories. A BRUXELLES, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a dit hier rester convaincu qu'un compromis "bon pour tous" sur le Brexit restait possible avec Londres malgré l'impasse actuelle.

"Tout en comprenant la logique des négociations, je reste convaincu qu'un compromis, bon pour tous, est toujours possible. Je dis cela en tant qu'ami proche du Royaume-Uni et véritable admirateur de la Première ministre (Theresa) May", a-t-il dit dans un communiqué.

---

WASHINGTON – L'Attorney General adjoint Rod Rosenstein, chargé de superviser l'enquête russe, a proposé l'an dernier d'enregistrer Donald Trump à son insu et de charger des membres de l'administration américaine d'invoquer le 25e amendement permettant de le relever de ses fonctions, a rapporté hier le New York Times.

Rosenstein a émis cette idée auprès du département de la Justice et de responsables du FBI au cours du printemps 2017, alors que Donald Trump avait limogé le directeur du FBI James Comey, a précisé le journal. Il leur a dit que les enregistrements secrets pourraient servir à démontrer le chaos qui régnait au sein de l'administration.

Le ministre adjoint de la Justice a démenti ces informations "inexactes et factuellement incorrectes" selon lui.

Donald Trump, qui prenait part hier soir au meeting d'un candidat républicain aux élections de mi-mandat dans le Missouri, a déclaré qu'il y avait "des gens géniaux au département de la Justice (...) mais aussi des très mauvais."

"Il y a une puanteur persistante et nous allons aussi nous en débarrasser", a-t-il ajouté.

Rod Rosenstein a assumé la supervision de l'enquête russe parce que Jeff Sessions s'était lui-même récusé, en mars 2017, en invoquant son rôle dans la campagne. Il a souvent été critiqué par Trump pour avoir nommé le procureur spécial Robert Mueller afin que celui-ci mène l'enquête sur l'ingérence russe présumée dans l'élection présidentielle de 2016.

---

GENEVE - L'administration Trump est une menace pour le Moyen-Orient tout comme pour la communauté internationale dans son ensemble, a déclaré hier sur Twitter le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif.

"Il est vrai qu'il existe une réelle menace pour notre région et pour la paix et la sécurité dans le monde: cette menace, c'est le droit que s'arroge l'administration Trump de déstabiliser le monde entier avec ses complices sans scrupules dans notre région", a-t-il dit. "Les Etats-Unis doivent commencer à se comporter comme un pays normal".

La tension est montée d'un cran entre l'Iran et les Etats-Unis depuis que, en mai, le président Donald Trump s'est retiré de l'accord conclu en 2015 sur le programme nucléaire de Téhéran, et a annoncé le rétablissement par étapes de sanctions américaines contre la République islamique.

---

KINSTON, Caroline du Nord - Les 60.000 habitants du comté de Georgetown, entre Myrtle Beach et Charleston en Caroline du Sud, se préparent à de fortes inondations, une semaine après le passage de la tempête Florence qui a fait au moins 40 morts sur la côte est des Etats-Unis.

Cinq cours d'eau traversent ce comté pour se jeter dans l'Atlantique et les autorités s'attendent à une forte montée des eaux en début de semaine prochaine.

Florence a fait 31 morts en Caroline du Nord, huit en Caroline du Sud et un en Virginie.

Depuis que la tempête a frappé la Caroline du Nord il y a une semaine, 4.700 personnes ont dû être secourues par bateau ou par hélicoptère.

---

DAR ES SALAAM - Le président tanzanien, John Magufuli, a ordonné hier l'arrestation des responsables du naufrage d'un ferry bondé sur le lac Victoria, pour lequel le bilan provisoire est d'au moins 136 morts et de plusieurs dizaines de disparus.

Dans une allocution à la nation, le chef de l'Etat a par ailleurs annoncé quatre jours de deuil national.

Selon les autorités, le ferry MV Nyerere transportait plus de 300 personnes lorsqu'il a sombré à quelques mètres du quai à Ukerewe, la principale île du lac.

---

BERLIN - La dirigeante du Parti social-démocrate allemand, Andrea Nahles, a demandé hier à Angela Merkel de renégocier le compromis trouvé avec les conservateurs sur le sort de Hans-Georg Maassen, ancien chef du renseignement intérieur mis en cause pour ses propos sur les violences de Chemnitz.

Réagissant à cette demande, la chancelière a déclaré hier en début de soirée qu'elle et les dirigeants des autres partis de la coalition de gouvernement souhaitaient trouver une solution durant le week-end afin de clore le dossier.

"Nous sommes convenus de réexaminer la situation", a-t-elle dit aux journalistes. "Nous souhaitons trouver une solution commune et viable, et le faire au cours du week-end."

---

PARIS - Le gouvernement a demandé hier aux partenaires sociaux de réaliser des économies d'un à 1,3 milliard d'euros par an sur trois ans dans le cadre des futures négociations sur l'assurance chômage, selon des sources syndicales et patronales.

Le chef du cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a présenté hier aux partenaires sociaux les grandes lignes du document de cadrage qui doit servir de base aux prochaines négociations sur le régime.

Le gouvernement souhaite limiter le recours abusif aux contrats courts, éviter "l'enfermement dans le chômage" encouragé par le dispositif de cumul emploi-travail et accélérer le désendettement du régime, dont la dette atteindrait sans changement 35 milliards d'euros en 2019.

"C'est un document sur une réforme à l'envers puisqu'on part d'un objectif budgétaire pour fixer les objectifs dans lequel on va reparamétrer l'assurance chômage", a dit le vice-président de la CPME, Jean-Michel Pottier, à l'issue de la rencontre.

Les négociations sur ce dossier, si les partenaires sociaux souhaitent les mener, se tiendront jusqu'à fin janvier-début février. La lettre de cadrage devrait être envoyée la semaine prochaine, a déclaré une source syndicale.