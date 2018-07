Resume de l'actualite a 02H00 GMT (23/07)

PARIS - Emmanuel Macron est sorti hier de son silence pour fustiger Alexandre Benalla, ex-chargé de mission et ex-chef de cabinet adjoint à l'Elysée, et annoncer une réorganisation des services de l'Elysée au nom de "l'impunité".

Critiqué par l'opposition pour sa discrétion inhabituelle depuis le début de l'affaire, le chef de l'Etat prendra la parole quand il le jugera utile, "estimant qu'il y a une forme de décence à ne pas prendre la parole au moment où sont lancées des enquêtes", a-t-on appris hier auprès d'une source proche.

Emmanuel Macron a fait le point hier soir, alors qu'un juge d'instruction venait de prononcer cinq mises en examen, avec le Premier ministre Edouard Philippe, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux et le secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement, Christophe Castaner, par ailleurs délégué général de La République en Marche.

Alexandre Benalla, l'homme de confiance d'Emmanuel Macron accusé d'avoir commis des violences lors des manifestations du 1er mai à Paris, a été mis en examen hier de cinq chefs, dont "violences en réunion", a annoncé hier soir le parquet de Paris.

Quatre autres protagonistes présumés de l'affaire, un employé de La République en Marche et trois policiers, ont eux aussi été mis en examen hier.

Une enquête préliminaire avait été ouverte par le parquet de Paris jeudi, au lendemain de révélations du journal Le Monde sur les agissements d'Alexandre Benalla lors du 1er-Mai à Paris.

Les trois policiers sont soupçonnés d'avoir fourni mercredi des images de vidéosurveillance de la Ville de Paris à Alexandre Benalla, 26 ans, pour préparer sa défense.

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sera entendu aujourd'hui à partir de 10h00 par la commission d'enquête de l'Assemblée lors d'une audition publique. Il sera aussi entendu demain après-midi par la commission des Lois du Sénat, également constituée en commission d'enquête.

Sous la pression des élus de l'opposition, qui bloquaient les travaux depuis jeudi pour réclamer la "transparence" sur l'affaire Benalla, le gouvernement a décidé hier de suspendre l'examen du projet de révision constitutionnelle.

La présidence de l'Assemblée a précisé que les travaux reprendraient aujourd'hui à 16h00, horaire prévu de l'examen en deuxième lecture du projet de loi "avenir professionnel". Le calendrier pour la révision constitutionnelle sera examiné demain lors de la conférence des présidents, a-t-on indiqué.

---

BUENOS AIRES - Les ministres des Finances et les banquiers centraux des grandes puissances économiques, réunis à Buenos Aires (Argentine), estiment que l'aggravation des tensions géopolitiques et commerciales représente un risque qui gagne en ampleur pour la croissance mondiale et ils en appellent à plus de dialogue, selon le communiqué du G20.

Dans ce document, le G20 observe par ailleurs que les économies émergentes sont mieux préparées à d'éventuels chocs externes mais aussi qu'elles restent confrontées à des difficultés tenant à des éléments tels que la volatilité de marché ou encore le risque de retournement des flux de capitaux.

"La croissance économique mondiale est toujours là et le chômage est au plus bas depuis une dizaine d'années; toutefois la croissance est moins synchronisée ces derniers temps et les risques baissiers à court et moyen termes se sont développés", lit-on dans le projet de communiqué.

---

JERUSALEM/AMMAN - Plusieurs centaines de "casques blancs" syriens, des secouristes opérant en zone rebelle dont les vies étaient menacées par la progression des forces de Bachar al Assad aux abords du plateau du Golan, ont été évacués vers la Jordanie par Israël, a-t-on appris hier.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré dans une vidéo diffusée hier soir que l'évacuation avait été organisée à la demande du président américain Donald Trump, du Premier ministre canadien Justin Trudeau et d'autres dirigeants.

Cette évacuation s'est déroulée dans la nuit de samedi à hier, a indiqué hier sur Twitter l'armée israélienne, évoquant une "opération humanitaire pour sauver des membres d'une organisation civile syrienne et leurs familles... en raison d'une menace imminente pour leur vie".

La France a contribué au succès de cette opération en s'associant activement aux démarches avec plusieurs partenaires et est "prête à contribuer à l'accompagnement et à la protection de ces personnes et de leurs familles", a annoncé hier en fin de soirée le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Selon une source gouvernementale à Amman, la Jordanie a accepté d'accorder un asile temporaire aux "casques blancs" en attendant qu'ils soient transférés dans les trois prochains mois dans des pays d'accueil - Grande-Bretagne, Allemagne et Canada.

Le responsable jordanien a précisé que 422 secouristes et membres de leurs familles avaient été acheminés à travers le plateau du Golan occupé par Israël.

AMMAN - La télévision d'Etat syrienne a rapporté hier qu'Israël avait procédé à des frappes aériennes contre un poste militaire dans la ville de Misyaf, dans la province de Hama, ne causant que des dommages matériels.

Aucune précision sur cette opération n'a été donnée, ni la nature de la cible visée.

Une source au sein des services de renseignement a expliqué qu'un important centre de recherche militaire sur la production d'armes chimiques se trouvait près de cette localité.

Israël s'inquiète de la présence croissante de l'Iran en territoire syrien, estimant que cela constitue une menace pour sa sécurité. Depuis plusieurs mois, il mène des frappes contre des objectifs soupçonnés d'appartenir aux Iraniens ou d'être soutenus par les Iraniens.

---

MUNICH - Environ 25.000 personnes se sont rassemblées hier à Munich pour protester contre les positions intransigeantes de la CSU en matière d'immigration, à trois mois d'élections régionales qui s'annoncent difficiles pour l'alliée bavaroise de la CDU d'Angela Merkel.

Les organisateurs de la manifestation entendaient protester contre "la politique irresponsable de division" menée par les dirigeants de l'Union chrétienne sociale et notamment par son chef de file, le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer, au sein de la coalition gouvernementale conduite par Merkel.

Les positions intransigeantes de Seehofer sur la question migratoire ont récemment failli provoquer la chute du gouvernement d'Angela Merkel.

Seehofer tente de cimenter l'électorat conservateur bavarois autour de son nom afin d'endiguer une nouvelle poussée du parti d'extrême-droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) lors des élections régionales cet automne.