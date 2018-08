Resume de l'actualite a 02H00 GMT (23/08)

WASHINGTON - L'opposition démocrate américaine s'est emparée mercredi des revers judiciaires de deux anciens membres de l'entourage de Donald Trump, dans la perspective de reprendre le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat aux élections de mi-mandat en novembre.

A quelques minutes d'intervalle, mardi, l'ancien directeur de campagne du président, Paul Manafort, a été jugé coupable de diverses malversations financières tandis que son ex-avocat, Michael Cohen, a avoué avoir organisé, avant l'élection présidentielle de 2016, des paiements sur ordre du milliardaire pour réduire au silence deux femmes qui disaient avoir eu une liaison avec lui.

Les démocrates voient dans les déboires judiciaires des ex-proches du président l'occasion de collecter des fonds pour les prochaines élections. Le "parti de l'âne" a besoin de 23 sièges à la Chambre et deux sièges au Sénat pour obtenir la majorité dans les deux chambres.

John Cornyn, le numéro deux républicain au Sénat, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les démocrates lancent une campagne pour démettre Donald Trump de ses fonctions (impeachment).

---

LE CAIRE - Le chef de l'Etat islamique, Abou Bakr al Baghdadi, appelle ses partisans à perpétrer de nouvelles attaques à l'explosif, à l'arme blanche ou au véhicule-bélier, dans un enregistrement audio.

Il s'agit de sa première déclaration depuis près d'un an.

Il félicite les auteurs des récents attentats en Europe et au Canada et appelle ses partisans en Irak à poursuivre leurs exactions contre les musulmans chiites et contre ceux qu'ils appellent les apostats, référence aux sunnites qui combattent les membres de Daech.

---

KABOUL - L'Afghanistan a fait savoir qu'il ne participerait pas aux négociations de paix sous l'égide de la Russie prévues le 4 septembre à Moscou, afin de réunir autour de la table les autorités afghanes et le taliban.

Le gouvernement tiendra des discussions directes avec les taliban sans implication d'une puissance étrangère.

---

PARIS - Bousculé cet été par l'affaire Benalla, Emmanuel Macron a insisté mercredi devant ses ministres réunis à l'Elysée pour un conseil de rentrée, sur l'importance de ne pas "dévier de stratégie" et de poursuivre la "transformation" économique et sociale engagée lors de la première année de son quinquennat.

Emmanuel Macron doit convaincre une opinion sceptique : selon un sondage Elabe pour BFM TV, 54% des Français se disent déçus par son action. C'est le deuxième plus mauvais chiffre enregistré depuis juillet 2017 par cet institut de sondages, qui a interrogé 1003 personnes les 21 et 22 août. Depuis avril, la proportion de déçus a progressé de huit points.

Chantier le plus épineux et sensible politiquement de cette rentrée, la question du budget 2019 a fait l'objet d'une réunion en petit comité dans l'après-midi au cours de laquelle Emmanuel Macron devait rendre ses arbitrages à un mois de la présentation attendue du projet de loi de finances (PLF) et du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS).

PARIS - L'Etat consacrera 850 millions d'euros par an à l'entretien du réseau routier français à partir de 2020 puis 930 millions d'euros à partir de 2023, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.

La question de l'état des infrastructures est devenue sensible cet été après l'effondrement meurtrier d'un viaduc à Gênes et la publication d'un rapport évaluant à un tiers le nombre de ponts nécessitant des travaux en France et à 7% ceux présentant à terme un risque d'écroulement.

Avant ces deux alertes, le gouvernement avait porté à 800 millions d'euros le budget alloué en 2018 à l'entretien des routes sous sa responsabilité, contre 670 millions d'euros en moyenne au cours des dix dernières années.

---

PARIS - Force ouvrière (FO) proposera aux autres organisations syndicales une journée de mobilisation début octobre contre la réforme des retraites, laquelle pourrait servir de catalyseur à un grand mouvement de contestation, a déclaré mercredi son dirigeant, Pascal Pavageau.

La réforme des retraites attendue en 2019, qui vise à mettre en place un régime universel par points, pourrait jouer le rôle de catalyseur à cette mobilisation d'ampleur, notamment parce qu'elle "nous concerne tous", dit Pascal Pavageau.

---

LOS ANGELES - Le bureau du procureur de Los Angeles a annoncé qu'il examinait une seconde plainte pour agression sexuelle visant l'acteur américain Kevin Spacey.

L'acteur Anthony Rapp accuse Kevin Spacey, qui était alors âgé de 26 ans, d'avoir tenté de l'agresser sexuellement lors d'une soirée en 1986 alors qu'il était âgé de 14 ans.

La société de vidéo à la demande Netflix a cessé en novembre dernier ses relations avec Kevin Spacey et l'a évincé de la sixième et dernière saison de la série "House of Cards", dont il était l'acteur principal.

---

NEW YORK - Un ancien président de la fédération brésilienne de football a été condamné aux Etats-Unis à quatre ans de prison pour corruption dans l'affaire dite du Fifagate.

Jose Maria Marin, 86 ans, a également été condamné à deux amendes de 1,2 million de dollars et 3,3 millions de dollars. Il a l'intention de faire appel, a annoncé son avocat.

L'ancien chef de la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a été parmi les premiers à être jugés pour le Fifagate, que les procureurs américains décrivent comme un système tentaculaire de versements de plus de 200 millions de dollars en pots-de-vin et autres dessous-de-table en échange des droits de commercialisation et de diffusion de matches de football.

---

BANGALORE - L'autorité australienne de la concurrence a autorisé jeudi l'offre d'achat de 1,12 milliard de dollars australiens (630 millions d'euros) du français JCDecaux sur l'australien APN Outdoor.

Avec ce rachat, JCDecaux deviendra le numéro un de l'affichage publicitaire extérieur en Australie, marché où les panneaux publicitaires numériques enregistrent une croissance des ventes à deux chiffres.