Resume de l'actualite a 02H00 GMT (24/08)

ROME - Luigi di Maio, vice-président du Conseil italien, a donné jusqu'à aujourd'hui à la Commission européenne pour parvenir à un accord sur la répartition des migrants bloqués à bord d'un navire de la garde-côte italienne dans le port de Catane, en Sicile.

Si Bruxelles n'y arrive pas, a-t-il ajouté, son Mouvement 5 Etoiles, au pouvoir dans le cadre d'une coalition avec la Ligue (extrême droite), est prêt à suspendre la contribution italienne au budget de l'UE à compter de l'année prochaine.

Le gouvernement italien a appelé mercredi ses partenaires européens à accueillir une partie des migrants secourus la semaine dernière en mer qui attendent à bord du Diciotti.

Le bâtiment des gardes-côtes italiens a pu accoster lundi soir dans le port de Catane avec 177 migrants à son bord. Vingt-sept mineurs ont été autorisés à débarquer mercredi soir, mais pas les 150 adultes qui sont toujours confinés à bord.

La Commission européenne a annoncé qu'elle travaillait sur une solution similaire à celle trouvée la semaine dernière avec Malte pour les passagers de L'Aquarius.

Malte a accepté d'accueillir le navire humanitaire dans le cadre d'un accord européen qui prévoit la répartition de la majeure partie des 141 migrants à son bord vers cinq pays européens, dont la France et l'Espagne.

---

WASHINGTON - Donald Trump affirme dans une interview diffusée par la chaîne Fox News que la Bourse s'effondrera si une procédure d'"impeachment" est lancée contre lui après les élections de mi-mandat, qui pourraient voir les démocrates obtenir la majorité à la Chambre des représentants.

"Je ne vois pas comment on pourrait destituer quelqu'un qui fait un travail fantastique", a déclaré le président.

Donald Trump accuse aussi son ancien avocat personnel, Michael Cohen, de l'avoir "trahi" en témoignant contre lui devant la justice.

En revanche, le président des Etats-Unis exprime de nouveau sa "sympathie" pour son ancien directeur de campagne Paul Manafort, déclaré coupable mardi de fraude bancaire et fiscale, tout en assurant qu'il ne "s'impliquera pas" dans cette affaire.

WASHINGTON - Mis en cause par Donald Trump, le ministre américain de la Justice Jeff Sessions a vivement répliqué jeudi, affirmant qu'il contrôlait le département fédéral dont le président américain lui a confié la charge.

"Tant que je serai Attorney General, les actions du département de la Justice ne seront pas indûment influencées par des considérations politiques", déclare-t-il dans un communiqué.

Dans une interview diffusée jeudi par la chaîne Fox News, Donald Trump, fragilisé cette semaine par les démêlés judiciaires de deux de ses proches, s'en est pris à Sessions.

"J'ai installé un Attorney General qui n'a jamais pris le contrôle du département de la Justice", a-t-il affirmé.

Le président des Etats-Unis n'a pas pardonné à Jeff Sessions de s'être récusé dès mars 2017, moins de deux mois après son investiture, dans l'enquête sur les soupçons de collusion entre son équipe de campagne et la Russie pendant l'élection présidentielle de 2016, un grief qu'il a répété sur Fox News.

---

WASHINGTON - Des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine se sont achevées jeudi, annonce la Maison blanche qui ajoute que les deux délégations ont "échangé des opinions sur la manière d'obtenir de l'équité, de l'équilibre et de la réciprocité dans nos relations économiques".

Ces négociations, menées à un niveau intermédiaire, se sont déroulées sur deux jours, alors que de nouveaux droits de douane réciproques entraient en vigueur entre Washington et Pékin, taxant mutuellement à 25% quelque 16 milliards de dollars de produits importés de part et d'autre.

Ces nouvelles mesures prises de part et d'autre portent à 50 milliards de dollars la valeur des importations de chacun des deux pays soumises aux droits de douane depuis le début de juillet. De nouvelles taxations sont en préparation.

---

WASHINGTON - Les Etats-Unis ont nommé un nouvel émissaire spécial pour la Corée du Nord en la personne de Stephen Biegun, un des hauts dirigeants du constructeur automobile Ford, a annoncé le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo.

Le secrétaire d'Etat sera à Pyongyang la semaine prochaine pour la prise de fonction de Stephen Biegun. Il s'agira de son quatrième voyage en Corée du Nord cette année mais le département d'Etat a annoncé qu'aucun projet de rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un n'était prévue cette fois.

Stephen Biegun était depuis 14 ans vice-président des affaires internationales de Ford. Auparavant, il a notamment été secrétaire du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche sous la présidence de George W. Bush, de 2001 à 2003.

---

HARARE - La Cour constitutionnelle du Zimbabwe dira aujourd'hui qui est le vainqueur de l'élection présidentielle du 30 juillet, qui, selon l'opposition, a été truquée.

Emmerson Mnangagwa, candidat de la ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance, a été déclaré vainqueur dès le premier tour de l'élection avec près de 51% des voix contre 44% pour son principal rival, Nelson Chamisa, candidat du Mouvement pour un changement démocratique (MCD).

---

PARIS - L'Etat islamique a revendiqué les meurtres à l'arme blanche commis hier à Trappes par un homme de 36 ans, mais les enquêteurs privilégient la piste d'un différend familial et de problèmes psychiatriques.

L'agresseur, identifié sous le nom de Kamel S., a tué sa mère et sa soeur et blessé grièvement une troisième personne avant d'être abattu par la police. Il était "connu pour des faits d'apologie du terrorisme" et enregistré au Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).

Le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. L'enquête a été confiée à la Police judiciaire et au parquet de Versailles.

---

PARIS- Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur l'agrandissement des locaux parisiens d'Actes Sud, l'éditeur cofondé par la ministre de la Culture, Françoise Nyssen.

Selon Le Canard enchaîné, Françoise Nyssen et son mari Jean-Paul Capitani ont fait agrandir de 150 m² les locaux sans prévenir la mairie de Paris ni l'administration fiscale.

La maison d'édition s'est dit prête à régulariser la situation de ses bureaux parisiens.

Nommée au gouvernement en mai 2017, Françoise Nyssen avait déjà été épinglée en juin par l'hebdomadaire satirique qui avait évoqué des irrégularités lors de travaux effectués au siège d'Actes Sud, dans le centre classé d'Arles (Bouches-du-Rhône).

---

PARIS - Les rappeurs Booba et Kaaris ont obtenu leur remise en liberté en attendant leur procès prévu le 6 septembre pour la bagarre générale qui a éclaté entre les deux clans ennemis le 1er août à l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne).

La cour d'appel de Paris a placé les deux artistes ainsi que huit autres personnes sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction de quitter le territoire et d'entrer en contact les uns avec les autres avant l'audience de septembre.

---

PARIS/LONDRES - Air France et British Airways, après KLM en juillet, ont annoncé qu'elles ne desserviraient plus Téhéran à partir de la fin septembre, la liaison n'étant plus rentable avec le rétablissement des sanctions américaines contre l'Iran.

Air France, qui avait repris sa desserte de Téhéran en avril 2016 après la levée des sanctions internationales contre l'Iran, n'assure plus depuis ce mois-ci qu'un seul aller-retour par semaine avec la capitale iranienne.

---

DUBLIN - Il en coûtera bientôt entre six et 10 euros aux passagers de Ryanair souhaitant placer dans le compartiment au-dessus de leur tête un bagage pouvant aller jusqu'à 10 kilos.

Selon les nouvelles règles de la compagnie aérienne à bas coûts, qui entreront en vigueur en novembre, il sera toujours possible de voyager gratuitement avec un "petit sac personnel", qui devra être placé sous le siège devant soi.

---

FRANCFORT - Bayer, fabricant du désherbant Roundup, a annoncé que le nombre de plaintes déposées aux Etats-Unis contre Monsanto, qu'il vient de racheter, s'établissait à 8.000 à fin juillet, soit avant sa lourde condamnation.

Un jury californien a considéré le 10 août que le Roundup était à l'origine du cancer développé par un agent d'entretien et a condamné Monsanto à lui verser 289 millions de dollars.