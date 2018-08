Resume de l'actualite a 02H00 GMT (25/08)

BRUXELLES/ROME - Les représentants de dix Etats membres de l'Union européenne réunis vendredi à Bruxelles pour trouver une solution à la crise des migrants recueillis à bord du Diciotti, un bateau de la garde-côtes italienne, se sont séparés sans résultat, malgré l'ultimatum de Rome.

Luigi Di Maio, vice-président du Conseil italien, avait sommé jeudi soir la Commission européenne de trouver une solution sur leur répartition, faute de quoi la contribution italienne au budget de l'UE pourrait être suspendue à compter de l'année prochaine.

L'Union a failli à ses principes de "solidarité et de responsabilité", a déploré sur Facebook le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, dénonçant le fossé teinté d'"hypocrisie" entre les paroles et les actes après l'échec de la réunion.

Le bateau à bord duquel se trouvaient 177 migrants, a pu accoster lundi soir dans le port de Catane, en Sicile. Vingt-sept mineurs ont été autorisés à débarquer tard mercredi soir, mais pas les 150 adultes qui sont toujours confinés à bord, l'Italie refusant toujours de les accueillir.

---

CITE DU VATICAN - Le pape François arrive samedi en Irlande pour une visite de deux jours dans un pays qui a connu une profonde et rapide mutation.

En 1979, quand Jean Paul II s'était rendu en Irlande, la contraception et le divorce étaient encore illégaux et l'influence de l'Eglise sur la société irlandaise quasi totale.

Le divorce a été légalisé en 1995 et le droit au mariage des couples homosexuels a été autorisé il y a trois ans. Fin mai, les Irlandais se sont prononcés à 66% en faveur du droit à l'avortement. La campagne référendaire a montré que l'Eglise catholique, naguère toute puissante, était désormais en retrait.

Les affaires de pédophilie et les abus commis par des membres du clergé expliquent largement ce spectaculaire recul.

Le pape a prévu de rencontrer des victimes de prêtres pédophiles. Mais, dimanche, tandis qu'il dira la messe, des victimes d'abus sexuels, leurs familles et leurs soutiens se réuniront dans un autre quartier de Dublin.

---

MADRID - Le gouvernement espagnol va exhumer le dictateur Francisco Franco et transformer le mausolée où il est enterré en monument à la mémoire des victimes de la guerre civile.

La "Valle de los Caidos" (Vallée de ceux qui sont tombés), site proche de Madrid où se dresse une croix de 152 mètres, est le dernier monument d'Europe à la gloire d'un dirigeant fasciste. Outre Franco, 27.000 combattants franquistes et 10.000 républicains y reposent.

---

GENEVE - L'envoyé spécial de l'Onu pour la Syrie, Staffan de Mistura, a invité l'Iran, la Russie et la Turquie les 11 et 12 septembre à Genève pour des discussions en vue de créer une commission qui rédigera une nouvelle Constitution pour la Syrie.

La Russie et l'Iran, qui soutiennent le régime de Bachar al Assad, et la Turquie ont lancé début 2017 un processus parallèle aux négociations onusiennes, dit processus d'Astana, centré sur une réduction des combats par l'instauration de zones de désescalade.

---

HARARE - La Cour constitutionnelle zimbabwéenne a confirmé la victoire d'Emmerson Mnangagwa à l'élection présidentielle du 30 juillet, dont l'opposition contestait les résultats.

Emmerson Mnangagwa a été crédité de près de 51% des suffrages exprimés au premier tour et Nelson Chamisa, candidat du Mouvement pour un changement démocratique (MCD) de 44%.

Nelson Chamisa n'a pas apporté la preuve des fraudes qu'il dénonce, a déclaré le président de la cour.

---

KINSHASA - Le chef de l'opposition en République démocratique du Congo (RDC), Jean-Pierre Bemba, et cinq autres candidats ne sont pas autorisés à se présenter à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre, au vu de la liste des candidats publiée vendredi par la commission électorale.

Jean-Pierre Bemba, un ancien chef de guerre rentré ce mois-ci en RDC pour y présenter sa candidature, a passé les dix dernières années en prison à la Cour pénale internationale de La Haye. La CPI l'a condamné en juin 2016 à 18 ans de réclusion pour des crimes commis en République centrafricaine en 2002 et 2003 mais il a finalement été acquitté en appel le 8 juin dernier.

La commission électorale a déclaré sa candidature irrecevable pour subornation de témoin dans une autre affaire jugée par la CPI et pour laquelle il n'a pas été acquitté.

La décision de la commission électorale peut faire l'objet d'un recours avant la publication en septembre de la liste définitive des candidats.

Les partis d'opposition ont condamné la liste restreinte publiée vendredi par la commission électorale.

---

WASHINGTON - Donald Trump a annoncé vendredi avoir annulé un déplacement de son chef de la diplomatie Mike Pompeo prévu la semaine prochaine en Corée du Nord en invoquant un manque de progrès sur la question de la dénucléarisation. La visite de Mike Pompeo à Pyongyang - qui aurait été la quatrième depuis le début de l'année - avait été annoncée jeudi en même temps que la nomination de Stephen Biegun, un ancien dirigeant du constructeur automobile Ford, comme représentant spécial des Etats-Unis en Corée du Nord.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a dit lundi dans un rapport n'avoir trouvé aucun élément permettant de dire que la Corée du Nord avait cessé ses activités nucléaires et selon un site spécialisé, Pyongyang a interrompu ses travaux de démolition d'une base de lancement de fusées au début du mois d'août, en dépit de ses engagements pris lors du sommet entre Kim Jong Un et Donald Trump en juin à Singapour.

---

WASHINGTON - Le sénateur américain John McCain, qui est atteint d'un cancer du cerveau, a décidé de mettre fin à son traitement, a annoncé sa famille.

L'élu républicain de l'Arizona, candidat à l'élection présidentielle de 2008, qui siège depuis 35 ans au Sénat, est âgé de 81 ans. Il avait fait état de sa maladie il y a un an.

Réputé pour son franc-parler, l'ancien combattant qui a été fait prisonnier pendant la guerre du Vietnam a eu plusieurs fois maille à partir avec Donald Trump. Selon des membres de son entourage, le président ne sera pas invité à ses obsèques.

---

MARSEILLE- Un TGV a déraillé vendredi "à faible allure" et pour une raison inconnue au moment de son entrée dans la gare Saint-Charles de Marseille, où aucun blessé n'a été signalé.

Une enquête interne a été ouverte pour déterminer les causes de ce déraillement qui demeurent pour l'instant inconnues.

Les marins-pompiers, qui ont dépêché une vingtaine d'hommes sur les lieux pour assurer la sécurité, ont confirmé l'absence de blessé, précisant qu'aucune évacuation vers les hôpitaux de la ville n'avait été enregistrée.

Le TGV effectuait le trajet entre Paris et Marseille où il était attendu vers 18h00.

---

MARSEILLE - Dès l'ouverture de ses universités d'été, baptisées Amphis, hier à Marseille, La France insoumise (LFI) a mis le cap sur les élections européennes, scrutin que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon entend transformer en "référendum anti-Macron".

A dix mois de l'échéance, La France insoumise veut jouer la carte du rassemblement pour bousculer la majorité présidentielle qui reste en tête des intentions de vote pour le scrutin du 26 mai 2019.

---

PARIS - Le président des Républicains (LR), Laurent Wauquiez, salue dans une interview au Figaro "l'expérience" de Michel Barnier en vue des élections européennes de mai 2019 pour lesquelles les grands partis français sont en quête de têtes de listes.

Michel Barnier, qui n'a pas dévoilé ses intentions, apparaît aussi comme un candidat possible pour La République en marche, le parti d'Emmanuel Macron que Laurent Wauquiez n'a de cesse d'attaquer.

---

STRASBOURG - Yannick Jadot, tête de liste d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV) pour les élections européennes de 2019, a lancé sa campagne à Strasbourg en affirmant qu'elle serait la seule à défendre un vrai projet européen.

L'eurodéputé, désigné tête de liste le 16 juillet dernier, a renvoyé dos à dos les "populistes" qui veulent selon lui détruire l'Europe et les tenant des politiques libérales qui, par leurs échecs, ont fait, à ses yeux, leur lit.

---

PARIS - L'ancienne ministre Les Républicains Nathalie Kosciusko-Morizet a démissionné du Conseil de Paris, où elle siégeait depuis 2014, signant son retrait total de la vie politique française, a-t-on appris vendredi dans son entourage.

Députée de l'Essonne de 2002 à 2017, maire de Longjumeau de 2008 à 2013, Nathalie Kosciusko-Morizet a été secrétaire d'État chargée de l’Écologie, puis de la Prospective et du Développement de l’Économie numérique et enfin ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy (2007-2012).

Polytechnicienne, ingénieure de profession, ancienne fonctionnaire, mère de deux enfants, Nathalie Kosciusko-Morizet travaille depuis le début de l'année à Capgemini à New York.

---

PARIS - La production viticole française pourrait atteindre 46,1 millions d'hectolitres en 2018, en hausse de 25% par rapport à 2017 et de 5% par rapport à la moyenne des cinq années passées, selon des prévisions du ministère de l'Agriculture publiées aujourd'hui.

FranceAgriMer, établissement national des produits de l'agriculture et de la mer opérant sous tutelle de l'Etat, a cependant rendu pour sa part des prévisions plus prudentes, notamment en raison de l'effet réchauffement climatique.