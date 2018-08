Resume de l'actualite a 02H00 GMT (26/08)

CATANE, Italie - Les 150 migrants qui se trouvaient à bord du Diciotti, un bateau des garde-côtes italiens bloqué depuis cinq jours dans le port sicilien de Catane, avaient tous quitté le navire dimanche matin, une solution ayant été trouvée la veille pour leur prise en charge.

Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a précisé samedi que l'Albanie avait proposé d'accepter 20 migrants et l'Irlande 20 à 25, tandis que les autres seraient logés par l'Eglise catholique "sans frais" pour le contribuable italien.

Avant le dénouement annoncé samedi soir, 13 migrants - sept femmes et six hommes - avaient reçu l'ordre de quitter le bateau après un bilan médical effectué samedi à la mi-journée.

Les 137 migrants restant sur le bateau ont débarqué aux premières heures de dimanche pour être acheminés vers un centre d'accueil à Messine en Sicile. De là, ils seront répartis dans divers diocèses de l'Église catholique ou partiront pour l'Irlande et l'Albanie.

---

DUBLIN - Le pape termine aujourd'hui son voyage en Irlande par une messe à Dublin, où se dresse toujours la grande croix érigée pour la visite de Jean-Paul II en 1979.

Les 500.000 billets disponibles pour y assister ont très vite trouvé preneurs, mais un certain nombre de places ont été réservées par un mouvement baptisé "Say Nope To The Pope" (Dites non au pape), qui appelle au boycott de l'événement.

Samedi, François a rencontré pendant 90 minutes huit victimes de violences. Il a estimé que les Irlandais avaient toutes les raisons d'être en colère contre la défaillance de la hiérarchie ecclésiastique face à ces "crimes répugnants", et que la communauté catholique toute entière en avait "honte".

---

WASHINGTON - Le sénateur républicain américain John McCain, ancien prisonnier de guerre au Vietnam, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2008 et détracteur du président Donald Trump, est décédé samedi à l'âge de 81 ans.

Le sénateur de l'Arizona, qui siégeait depuis plus de 30 ans au Sénat, était atteint d'un cancer au cerveau découvert par ses médecins en juillet 2017.

Tout à tour affable et revêche, John McCain était devenu un personnage public dans les années 60, quand, pendant la guerre du Vietnam, son avion avait été abattu. Il avait été torturé par ses ravisseurs communistes pendant les cinq ans et demi passés en prison.

---

MOSCOU - Le chef de file de l'opposition russe, Alexeï Navalny, a été arrêté samedi à Moscou pour avoir participé à une manifestation antigouvernementale en janvier dernier, a annoncé sa porte-parole sur Twitter.

L'opposant, qui est âgé de 42 ans, a déjà été condamné au mois de mai à trente jours de prison pour avoir organisé un mouvement de protestation nationale contre le chef du Kremlin.

Il a planifié des manifestations le 9 septembre pour protester contre le relèvement de l'âge de la retraite annoncé par le gouvernement en juin dernier.

---

PARIS - Le projet de loi de finances 2019, qui sera présenté fin septembre, sera marqué par un rebond du déficit public sur fond de ralentissement de la croissance, des économies dans le champ des aides sociales et 4.500 suppressions de postes de fonctionnaires, annonce Edouard Philippe dans une interview au Journal du dimanche.

La prévision de croissance retenue est de 1,7%, déclare le Premier ministre. Jusqu'ici l'exécutif tablait sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1,9% l'an prochain et prévoyait un déficit stable par rapport à celui attendu en 2018, à 2,3% du PIB, contre 2,6% en 2017.

Alors que le gouvernement était jusqu'ici resté muet sur les suppressions de postes dans la fonction publique, Edouard Philippe réaffirme l'objectif de 50.000 suppressions de postes sur le quinquennat dans les services de l'Etat et annonce qu'environ 4.500 suppressions de postes sont prévues en 2019 et que "le chiffre sera supérieur à 10.000" en 2020, après seulement 1.600 en 2018.

Le Premier ministre redit par ailleurs sa volonté de contenir les dépenses liées aux arrêts maladie, perspective qui inquiète les entreprises mais qui est également susceptible de déclencher l'ire des syndicats, selon la solution retenue.

---

PARIS - Emmanuel Macron a perdu cinq points de popularité en un mois dans l'enquête de l'Ifop pour le Journal du dimanche, tandis que son Premier ministre, Edouard Philippe, limite les dégâts.

Sur 995 personnes interrogées jeudi et vendredi, 34% se disent satisfaites du président de la République, contre 39% en juillet, alors que le chef du gouvernement ne perd qu'un point, à 40% d'opinions favorables au lieu de 41%.

---

PARIS - Le premier secrétaire du Parti socialiste s'est efforcé samedi de donner des raisons d'espérer à une formation laminée par les élections de 2017 et débordée sur sa gauche par La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon.

Olivier Faure concluait à La Rochelle, devant à peine 400 personnes, un séminaire de rentrée des élus socialistes, pâle réplique des universités d'été du PS de jadis, qui attiraient le temps d'un week-end plusieurs milliers de militants et sympathisants dans ce port de Charente-Maritime.

Critiqué en interne, contraint de prouver sa capacité à sauver le PS de la disparition pure et simple, le lointain successeur de François Mitterrand, Lionel Jospin et François Hollande a d'emblée annoncé la couleur face à Emmanuel Macron.

"Il est devenu clair pour tous que nous sommes dans l'opposition, dans une opposition résolue, déterminée", a-t-il lancé avant de sonner la charge contre l'ancien conseiller et ministre de l'Economie de François Hollande.

"Le président a trahi le candidat en abandonnant toute dimension progressiste", a-t-il déclaré.

---

MARSEILLE - Jean-Luc Mélenchon a signé samedi à Marseille la rentrée politique de La France insoumise (LFI) en développant une stratégie hostile à la politique d'Emmanuel Macron et en se projetant vers les élections européennes de 2019.

"On ne va pas perdre loccasion dune élection Nous allons faire de cette élection un référendum anti-Macron", a promis le député de Marseille.

"Nous voulons lui mettre une raclée démocratique qu'il entende le peuple français lui dire 'au revoir'", a-t-il ajouté.

Il a souligné qu'un référendum anti-Macron revenait à un référendum contre lEurope, "car M. Macron nexiste pas, M. Macron est juste le petit copiste de la Commission européenne et de (la chancelière allemande) Mme Merkel."

---

PARIS - L'ancien candidat socialiste à l'élection présidentielle Benoît Hamon accuse dans le Journal du Dimanche Emmanuel Macron de "racisme social".

"Macron et son Premier ministre Édouard Philippe sont les dépeceurs du modèle social français", déclare le fondateur du mouvement Génération.s, qui a pris ses distances avec le PS après sa déroute à la présidentielle de 2017.

"L'attaque qui se prépare contre les retraites en est le symbole. Ce sera la fin du système par répartition."

La rentrée du chef de l'Etat "est placée sous le signe du racisme social", ajoute l'ancien dirigeant socialiste, sans envisager pour autant de faire alliance avec Jean-Luc Mélenchon.

---

SAN FRANCISCO - Le constructeur de voitures électriques Tesla eestera finalement coté en Bourse, annonce vendredi son conseil d'administration après deux semaines d'incertitude.

Il s'agit d'un revirement spectaculaire pour Elon Musk, qui avait déclaré le 7 août sur Twitter avoir les "financements" nécessaires pour faire sortir Tesla de la cote à 420 dollars.

L'action Tesla a fini vendredi à 322,82 dollars sur le Nasdaq.