Resume de l'actualite a 02H00 GMT (28/08)

PARIS - Des soldats de Barkhane ont tué dimanche un haut responsable de l'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), l'un des groupes djihadistes les plus actifs au Mali, à Ménaka, dans le nord du pays, a annoncé hier soir l'état-major des armées françaises, déplorant la mort de deux civils dans l'opération.

"L'opération, déclenchée dans la nuit, a consisté en une frappe aérienne par deux Mirage 2000 sur la position du groupe terroriste, suivie d'une action au sol pour saisir la position", précise le communiqué.

---

LA HAYE - Les avocats de l'administration Trump sont entendus aujourd'hui par la Cour internationale de justice (CIJ) après que l'Iran a réclamé hier la levée des sanctions que Washington a entrepris de rétablir suite à son retrait de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire de Téhéran.

La République islamique a fait valoir devant la CIJ que le rétablissement des sanctions américaines, qui sont de nature à affaiblir encore son économie, était une violation d'un traité peu connu signé en 1955 entre les deux pays, le "traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires".

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a affirmé hier que Téhéran, par cette procédure devant la CIJ, cherchait à nier le droit souverain de Washington de prendre toute mesure nécessaire à la défense de la sécurité nationale, "notamment le rétablissement des sanctions".

Les avocats de Washington diront probablement que la Cour n'est pas compétente, que le traité de 1955 est caduc et que, même s'il ne l'est pas, les sanctions n'y portent pas atteinte.

---

WASHINGTON - Donald Trump a annoncé hier que les Etats-Unis et le Mexique s'étaient entendus sur un nouvel accord de libre-échange, qui se substitue à l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena), avant l'ouverture rapide de pourparlers avec le Canada.

L'accord de libre-échange entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique était en vigueur depuis 1994. Trump, qui dénonçait un accord "catastrophique" pour l'économie et le commerce des Etats-Unis, a obtenu de ses partenaires une renégociation.

Alors que le Canada n'a pas participé à la phase la plus récente des négociations, qui durent depuis un an, la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland se rend aujourd'hui à Washington pour des discussions.

Donald Trump s'est entretenu hier avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau, a annoncé hier soir la Maison blanche. Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre les "conversations productives", a-t-elle précisé.

---

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a déclaré hier qu'il respectait les services rendus à la nation par le sénateur John McCain, décédé samedi à l'âge de 81 ans, et a ordonné que les drapeaux soient mis en berne à sa mémoire.

"Malgré nos divergences en politique, je respecte les services rendus à notre pays par le sénateur John McCain et, en son honneur, j'ai signé l'ordre de mettre en berne les drapeaux des Etats-Unis jusqu'à son enterrement", a-t-il dit.

Le sénateur McCain, ancien prisonnier de guerre au Vietnam et candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2008, sera inhumé dimanche à Annapolis, dans le Maryland.

Dans l'entourage du sénateur, certains ont fait savoir que le président Donald Trump ne serait pas invité aux funérailles à la demande expresse de McCain. C'est le vice-président, Mike Pence, qui devrait représenter l'administration Trump à la cérémonie.

---

BERLIN - L'Allemagne a réalisé de bons progrès en vue d'un accord avec le gouvernement italien pour renvoyer des migrants en Italie s'ils ont déjà fait une demande d'asile dans la Péninsule, a déclaré hier le ministre allemand de l'Intérieur.

"Nous avons bien avancé. Il y aura un accord", a déclaré Horst Seehofer à l'agence de presse allemande DPA au sujet des négociations avec l'Italie, en marge d'une rencontre à Freilassing, ville frontalière avec l'Autriche.

L'Allemagne a déjà conclu ce mois-ci des accords avec Athènes et Madrid, qui permettront de renvoyer des migrants dans les 48 heures s'ils entrent via la frontière austro-allemande après avoir demandé l'asile à la Grèce ou à l'Espagne.

Par ailleurs, le vice-président du Conseil italien, Luigi Di Maio, a écrit hier sur sa page Facebook que l'Italie pourrait opposer son veto au prochain projet de budget de l'Union européenne si le bloc ne faisait pas plus d'efforts pour aider Rome dans la crise des migrants.

Le budget européen est défini pour une période de sept ans et l'exercice en cours couvre la période 2014-2020.

---

ROME - Luigi Di Maio, le vice-président du Conseil italien, a déclaré hier que la "seule solution" était de nationaliser les autoroutes à péage contrôlées par Autostrade après l'effondrement du viaduc Morandi à Gênes qui a fait 43 morts.

"Nous allons sortir de la logique du profit, nous allons réduire (le prix) des péages, nous allons faire beaucoup plus de maintenance et nous allons introduire des innovations technologiques pour améliorer la sécurité et la mobilité", a-t-il déclaré sur Facebook.

Autostrade per l'Italia est la filiale du groupe Atlantia détentrice de la concession autoroutière dont dépend le pont Morandi qui s'est en partie effondré le 14 août à Gênes.

---

PARIS - Le Premier ministre Edouard Philippe a chargé hier son gouvernement de préparer des "mesures de contingence" dans l'hypothèse d'un échec des négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ont annoncé ses services.

Un projet de loi d'habilitation permettant d'adopter certaines de ces mesures par ordonnances sera présenté dans les prochaines semaines, précise le communiqué diffusé à l'issue d'une réunion de ministres hier à Matignon sur le sujet.

Le gouvernement français, a souligné Matignon, continue toutefois de "travailler sur une hypothèse de conclusion positive des négociations en cours de l'accord de retrait du Royaume-Uni". "Des mesures d'adaptation seront nécessaires même dans ce scénario", est-il indiqué.

Les négociations sur le Brexit, programmé pour le 29 mars 2019, sont dans l'impasse entre Londres et Bruxelles.

---

PARIS - Emmanuel Macron a validé le permis national de chasse à 200 euros, a annoncé hier le président de la Fédération nationale des chasseurs (FNC) à l'issue d'une rencontre avec le chef de l'Etat consacrée à la réforme de la chasse en France.

"Il y a eu quelques arbitrages qui ont été donnés", a dit Willy Schraen à la fin de cette rencontre, à laquelle participaient également le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot et le secrétaire d'Etat Sébastien Lecornu.

Emmanuel Macron a notamment "validé le permis national à 200 euros" contre 400 euros actuellement et le projet de "nouvelle police de la ruralité", a-t-il précisé.

Dans l'entourage du chef de l'Etat, on a évoqué une réforme "équilibrée", qui aborde à la fois "la question de la chasse, de la nature et de la biodiversité".

Une "contribution biodiversité obligatoire" sera également mise en place sur tous les permis de chasse afin "de dégager 16 millions d'euros par an d'actions nouvelles dédiées à l'entretien des milieux", a indiqué l'Elysée.