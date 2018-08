Resume de l'actualite a 02H00 GMT (29/08)

WASHINGTON - La ministre canadienne des Affaires étrangères a déclaré avoir eu hier une réunion "très constructive" à Washington avec le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, au lendemain de la conclusion entre les Etats-Unis et le Mexique d'un nouvel accord de libre-échange.

Washington et Mexico se sont entendus lundi sur un nouvel accord de libre-échange, qui se substitue à l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena) en vigueur depuis 1994 entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

Le Canada n'a pas participé à la phase la plus récente des discussions, qui durent depuis un an, alors que la date butoir pour l'obtention d'un accord a été fixée à vendredi.

Entamant sa première séance de négociations de la semaine dans les bureaux de Robert Lighthizer, Chrystia Freeland a souligné que les concessions "difficiles" effectuées par le Mexique ouvraient la voie à des discussions productives.

Des discussions approfondies doivent avoir lieu aujourd'hui avec Robert Lighthizer, a ajouté la ministre canadienne, qui s'est entretenue hier soir avec des représentants mexicains.

---

BRASILIA - Le président brésilien Michel Temer a signé hier soir un décret pour déployer les forces armées dans l'Etat de Roraima, dans le nord du pays, à la frontière avec le Venezuela, afin de contribuer au maintien de l'ordre dans la région et à la sécurité des immigrés vénézuéliens.

Plusieurs dizaines de milliers de Vénézuéliens fuyant les troubles économiques et politiques de leur pays ont afflué ces dernières années dans l'Etat de Roraima, où les services sociaux sont submergés. L'exécutif local a demandé au gouvernement fédéral de fermer la frontière, ce qu'il a pour le moment exclu, pour des raisons sanitaires.

A LIMA, les autorités péruviennes ont décrété hier l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 60 jours dans deux provinces à la frontière nord du pays.

Les services de santé péruviens ont déjà dit craindre la propagation de maladies comme la rougeole et le paludisme, en raison de l'afflux de Vénézuéliens, qui dans beaucoup de cas n'ont pas eu accès à des soins de base dans leur pays.

La semaine dernière, les Nations unies ont estimé que l'exode des Vénézuéliens vers d'autres pays latino-américains était sur le point d'atteindre un "stade de crise" comparable à celle des migrations en Méditerranée.

---

MILAN - Le vice-président du Conseil et ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, et le Premier ministre hongrois Viktor Orban, grands adversaires de la politique migratoire de l'Union européenne, se sont engagés hier à coopérer pour faire prévaloir une ligne dure sur l'immigration.

A l'issue de leur rencontre à Milan, Salvini et Orban s'en sont aussi pris à Emmanuel Macron. Le ministre italien a accusé le président français de ne pas aider suffisamment l'Italie sur la question migratoire.

La France doit suspendre le refoulement des migrants qui tentent d'entrer sur son territoire par le poste-frontière de Vintimille-Menton, a ajouté Salvini.

Orban, conservateur et eurosceptique, a estimé que l'Europe avait besoin d'une nouvelle Commission européenne et d'un nouveau parlement qui prennent en main la protection des frontières et portent un coup d'arrêt à l'immigration.

---

BEYROUTH - Une délégation américaine, composée de responsables de la sécurité et des renseignements, s'est rendue en juin à Damas, où elle a été reçue par le chef des services de sécurité syriens, a déclaré hier un responsable de l'alliance régionale qui soutient le régime du président Bachar al Assad.

Deux hauts responsables américains des renseignements ont confirmé qu'il y avait un "dialogue en cours avec des membres du régime Assad" sur les moyens de chasser de Syrie le groupe djihadiste Etat islamique.

Selon le journal libanais Al Akhbar, favorable à l'organisation chiite du Hezbollah, alliée à Assad, le chef de la sécurité syrienne Ali Mamlouk a déclaré lors de cette réunion que Damas ne coopérerait pas avec Washington dans le domaine de la sécurité tant que les Américains ne normaliseraient pas leurs relations avec la Syrie, et il a exigé un retrait complet des forces américaines présentes sur le sol syrien.

Il est rare que des responsables américains se soient rendus à Damas depuis 2011, année du début de la contestation anti-Assad qui a débouché sur un conflit civil.

---

GENES - L'architecte italien Renzo Piano a offert hier de concevoir à titre gracieux un nouveau pont à Gênes pour remplacer le pont Morandi qui s'est effondré à la mi-août, causant la mort de 43 personnes.

Agé de 80 ans, Renzo Piano, l'un des concepteurs du centre Pompidou à Paris, vit dans la capitale française mais conserve des liens étroits avec Gênes, sa ville natale.

"Nous avons accepté cette aide avec joie et il a déjà présenté plusieurs propositions", a commenté le gouverneur de Ligurie, Giovanni Toti.

---

PARIS - Le gouvernement lance aujourd'hui une nouvelle phase de la refonte du marché du travail, affichant sa volonté de renouer le dialogue avec les partenaires sociaux après une année de tensions sur la réforme de l'assurance chômage et le financement des arrêts maladie.

Le Premier ministre Edouard Philippe, aux côtés des ministres Muriel Pénicaud (Travail) et Agnès Buzyn (Solidarités et Santé), entame dans l'après-midi les discussions avec Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.

Ces rencontres s'échelonneront jusqu'au 4 septembre afin de préparer le terrain pour la renégociation de la convention de l'assurance chômage souhaitée par Emmanuel Macron.

"Ce qui est à l'ordre du jour comme le président de la République le leur a dit en juillet -, c'est la nécessité de parvenir à des avancées majeures dans deux domaines: la santé au travail et l'assurance chômage", a résumé le Premier ministre dans Le Journal du Dimanche.

L'exécutif souhaite par ailleurs contenir les dépenses liées aux arrêts maladie, une perspective qui inquiète les entreprises et est susceptible de déclencher l'ire des syndicats, selon la solution retenue.

---

PARIS - La démission de Nicolas Hulot du ministère de la Transition écologique est une mauvaise nouvelle pour la France aux yeux de 55% des Français, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et le Figaro publié hier.

Ce départ surprise, annoncé hier matin sur France Inter, est une mauvaise nouvelle aussi pour le gouvernement, à en croire 65% des sondés, mais une bonne chose pour Nicolas Hulot lui-même selon 84% des personnes interrogées.

Nicolas Hulot a expliqué sa décision, 15 mois après sa nomination, par son refus de cautionner désormais la politique des "petits pas" de l'exécutif, très insuffisante au regard des enjeux climatiques et environnementaux.

Une majorité de Français (61%) dit estimer que l'écologie doit être un dossier important mais non prioritaire.

Edouard Philippe a annoncé hier qu'il ferait "dans les jours qui viennent" à Emmanuel Macron des propositions sur la composition du gouvernement, dont plusieurs membres, comme la ministre de la Culture Françoise Nyssen, paraissent fragilisés.