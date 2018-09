Resume de l'actualite a 02H00 GMT (29/09)

WASHINGTON - La commission judiciaire du Sénat des Etats-Unis, à majorité républicaine, a voté hier en faveur de la nomination à la Cour suprême du juge Brett Kavanaugh, le candidat choisi par le président Donald Trump.

Le sénateur républicain modéré Jeff Flake a toutefois demandé une enquête du FBI sur les allégations d'agression sexuelle dont fait l'objet ce magistrat catholique conservateur avant le vote définitif du Sénat sur cette nomination.

Christine Blasey Ford, une professeure de psychologie, affirme que Brett Kavanaugh a tenté de la violer lorsqu'ils étaient tous deux lycéens en 1982 dans le Maryland. Le juge Kavanaugh nie les faits qui lui sont imputés.

L'intervention du sénateur Flake signifie qu'un vote final du Sénat sur la nomination de Brett Kavanaugh pourrait être repoussée d'une semaine le temps de l'enquête du FBI.

---

DJAKARTA - Un tsunami a frappé hier la ville de Palu, sur l'île indonésienne des Célèbes, après un violent séisme de 7,5 sur l'échelle de Richter, faisant au moins 30 morts.

Les communications sont rompues avec les villes de Palu et de Donggala, à 80 km de l'épicentre du séisme. L'aéroport de Palu a été fermé, a précisé un porte-parole de la sécurité civile.

Plus de 600.000 personnes vivent à Palu et Donggala.

---

GAZA - Des militaires israéliens ont tué vendredi sept Palestiniens qui manifestaient à la frontière entre la bande de Gaza et Israël dans le cadre du mouvement de protestation hebdomadaire lancé il y a six mois, ont annoncé les services de santé de l'enclave palestinienne.

Ils font également état de 505 blessés, dont 89 par balle. Parmi les sept Palestiniens tués, figurent deux adolescents de 12 et 14 ans.

L'armée israélienne a déclaré que les soldats avaient été attaqués par des manifestants qui lançaient dans leur direction des engins explosifs et des pierres.

AMSTERDAM - La Cour internationale de Justice (CIJ) a annoncé hier soir avoir été saisie d'une plainte des autorités palestiniennes qui contestent le transfert à Jérusalem de l'ambassade américaine.

Selon les Palestiniens, ce transfert contrevient à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et il doit être annulé.

Les Palestiniens prient "la Cour de dire que le transfert, dans la ville sainte de Jérusalem, de l'ambassade des Etats-Unis en Israël constitue une violation de la convention de Vienne", selon le texte publié par la CIJ sur son site internet.

Ils demandent en outre que la Cour prescrive "aux Etats-Unis d'Amérique de retirer la mission diplomatique de la ville sainte de Jérusalem et de se conformer aux obligations internationales qui découlent de la convention de Vienne".

---

ROME - L'accord trouvé par le gouvernement italien sur des objectifs budgétaires intégrant un déficit trois plus fois plus important que la trajectoire fixée par le précédent exécutif a placé vendredi l'Italie en porte à faux avec la Commission européenne et provoqué hier l'inquiétude des marchés financiers, qui redoutent de nouvelles tensions sur la dette publique.

La coalition formée par le Mouvement 5 Etoiles et la Ligue a forcé la main de son ministre de l'Economie, Giovanni Tria, dont les appels à la prudence budgétaire avaient rassuré les marchés, en s'entendant jeudi soir sur un objectif de déficit de 2,4% du produit intérieur brut dans son projet de budget pour 2019 et les deux années suivantes.

Cet accord reste dans la limite du plafond de 3,0% fixé par les règles européennes, mais le gouvernement précédent dirigé par le Parti démocrate (centre gauche) s'était engagé sur une réduction significative du déficit pour contenir sa dette élevée. L'objectif pour 2019 était de 0,8%.

La Bourse de Milan a perdu 3,72% et les banques italiennes ont été lourdement sanctionnées. Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat italiens ont grimpé. Le taux italien à dix ans a pris jusqu'à plus de 30 points de base pour repasser le seuil de 3,2%, au plus haut depuis début septembre.

---

POINTE-A-PITRE, Guadeloupe - Présentée cette semaine dans le cadre du Projet de loi de finances 2019, la réforme de l'abattement fiscal outre-mer de 30% ou 40% faisait débat vendredi en marge de la visite d'Emmanuel Macron aux Antilles.

Comme la veille en Martinique, le chef de l'État a défendu en Guadeloupe l'intérêt de la réforme de cet avantage fiscal institué en 1960 pour compenser la vie chère dans les départements et régions d'outre-mer et précisé qu'elle concernerait seulement 4% des foyers fiscaux les plus aisés.

---

NEW YORK - Facebook a annoncé hier que son équipe d'ingénieurs avait découvert le 25 septembre une faille de sécurité touchant près de 50 millions de comptes, ajoutant ne pas avoir encore déterminé si des comptes avaient été détournés ou s'il y a eu un accès à des informations.

Le premier réseau social mondial a ajouté dans un communiqué avoir corrigé la faille de sécurité et avoir prévenu les autorités.

Les pirates ont exploité une faille de codage dans la fonction "voir en tant que", qui permet de voir ce que les autres utilisateurs voient de son propre profil.

La plate-forme n'a pas identifié à ce stade l'origine du piratage, dont l'impact reste à déterminer.