Resume de l'actualite a 02H00 GMT (30/07)

PARIS - L'exécutif se prépare à affronter sa troisième semaine de turbulences liées à l'"affaire Benalla" avec l'examen, demain, de deux motions de censure de l'opposition à l'Assemblée nationale, et la poursuite des auditions devant la commission d'enquête du Sénat.

Le gouvernement n'est en rien menacé par les motions de censure, puisque le groupe de La République en Marche (LaRem) détient la majorité absolue à l'Assemblée - 312 députés sur 577. Pour être adoptée, la motion de censure devrait recueillir 289 voix. L'opposition le sait, qui souhaite avant tout que le gouvernement "rende des comptes" à la veille de la clôture de la session parlementaire et avant les vacances de l'exécutif.

La cote de confiance d'Emmanuel Macron a reculé d'un point en juillet à 39% de satisfaits, un plus bas depuis son accession à l'Elysée, selon le baromètre mensuel de l'Ifop pour Le Journal du Dimanche. Le chef de l'Etat gagnait toutefois deux points à 42% d'opinions positives dans une enquête Harris Interactive pour Délits d'opinion diffusée samedi.

---

PARIS - Le trafic reste perturbé à la gare Montparnasse, à Paris, en raison d'une panne électrique consécutive à l'incendie d'un poste à haute tension de RTE, qui a bon espoir de rétablir l'alimentation d'ici demain au plus tard.

La SNCF a déclaré hier dans un communiqué être dans l'obligation de supprimer de nombreux trains au départ et à l'arrivée de Paris-Montparnasse qui dessert l'Ouest et le Sud-Ouest. Un train sur deux circulait hier.

Les trains à destination du Sud-Ouest partiront de Paris Austerlitz, ceux pour la Bretagne et les Pays de la Loire de Paris-Montparnasse.

Réseau de transport d'électricité, qui gère les lignes à haute tension françaises, prévoyait jusqu'à présent un retour à la normale le jeudi 2 août, mais son président François Brottes a déclaré à la presse hier que les travaux avaient bien avancé et qu'ils prendraient fin ce matin.

"Si les tests sont concluants, le courant pourra être rétabli (lundi) après-midi. (...) Si les tests ne sont pas concluants, nous pourrons rétablir le courant mardi en fin de journée", a-t-il dit.

---

BAMAKO - Les Maliens ont voté hier pour une élection présidentielle qui consistait essentiellement en un duel entre le chef de l'Etat sortant, Ibrahim Boubacar Keita, dit "IBK", et un ex-ministre des Finances, Soumaïla Cissé, a priori le seul candidat en mesure de le battre.

"IBK", âgé de 73 ans, espère remporter un second mandat de cinq ans.

Ce scrutin s'est déroulé sur fond de recrudescence des violences ethniques et islamistes à travers le pays ces derniers mois. Durant le scrutin, les seules violences notables ont été signalées du côté de Kidal, dans le nord du pays, où sont tombés dix obus de mortier, dont l'un a explosé près d'un bureau de vote. Les tirs, qui n'ont pas fait de victimes, ont visé entre autres la base de la Minusma, la Mission des Nations unies au Mali. Ils n'ont pas été revendiqués pour le moment.

---

HARARE - Les Zimbabwéens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour les premières élections présidentielle et législatives de l'après-Mugabe.

Le scrutin présidentiel opposera principalement le président intérimaire Emmerson Mnangagwa, 75 ans, qui fut longtemps proche du chef de l'Etat déchu Robert Mugabe, à Nelson Chamisa, 40 ans, avocat et pasteur qui pourrait contraindre le "Crocodile" à un second tour, le 8 septembre .

Évincé du pouvoir en novembre dernier après 37 années passées à la tête du Zimbabwe, Mugabe a déclaré hier qu'il voterait pour Nelson Chamisa.

---

NABI SALEH, Cisjordanie - L'adolescente palestinienne Ahed Tamimi, que les Israéliens ont libérée hier après plusieurs mois de détention pour avoir giflé un militaire israélien, a regagné son village et déclaré qu'elle souhaitait poursuivre la lutte contre l'occupation israélienne de la Cisjordanie.

Ahed Tamimi, 17 ans, est devenue une icône de la lutte pour la création d'un Etat palestinien depuis son altercation avec le soldat le 15 décembre en Cisjordanie dans son village de Nabi Saleh, filmée par sa mère et retransmise en direct sur Facebook. Elle avait 16 ans au moment des faits.

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a rencontré hier Ahed Tamimi et sa mère et a parlé de l'adolescente comme d'"un modèle de résistance civile pacifique(...) qui montre que le peuple palestinien défendra fermement et sans relâche ses terres(...), quels que soient les sacrifices".

---

LAHORE, Pakistan - La principale formation de l'opposition pakistanaise, la Ligue musulmane du Pakistan-Nawaz (PML-N) de l'ex-Premier ministre Nawaz Sharif, a réclamé hier l'ouverture d'une enquête judiciaire ce qu'elle présente comme des fraudes lors des élections législatives qu'elle a perdues mercredi.

Le Mouvement du Pakistan pour la justice (Pakistan Tehreek-e Insaf, ou PTI) d'Imran Khan est arrivé en tête lors du scrutin du 25 juillet, reléguant la PML-N en deuxième position.

---

PHNOM PENH - Les Cambodgiens ont voté hier pour des élections législatives qui devraient permettre au Premier ministre Hun Sen de se maintenir sans difficulté au pouvoir compte tenu de la répression dont ont été la cible depuis l'année dernière ses principaux opposants.

Selon un porte-parole du Parti du peuple cambodgien (PPC), la formation dirigée par Hun Sen a remporté une centaine de sièges sur les 125 que compte l'assemblée. Les résultats définitifs ne seront pas proclamés avant la mi-août.

Si 19 partis présentaient des candidats contre PPC que conduit l'ancien khmer rouge, aucune n'était en mesure de lui contester un mandat qu'il exerce depuis près de 33 ans.

---

SEMBALUN, Indonésie - Un tremblement de terre de magnitude 6,4 a secoué hier l'île indonésienne de Lombok, où au moins 14 personnes ont été tuées et des milliers de maisons et de bâtiments endommagés. Cent soixante-deux personnes ont été blessées lors du séisme qui s'est produit tôt, surprenant les habitants dans leur sommeil.

---

MOSCOU - Plusieurs milliers de Moscovites ont défilé hier dans les rues de la capitale russe pour protester contre un projet de réforme du système des retraite contesté par l'immense majorité de la population et contribue à éroder la popularité du président Vladimir Poutine.

Organisé par le Parti libertarien, le rassemblement a permis à de nombreux manifestants de scander des slogans hostiles au chef d'Etat, qualifié de "voleur", et de réclamer que "le tsar s'en aille".

La réforme, annoncée le jour de l'ouverture de la Coupe du monde de football, propose de relever progressivement à partir de 2019 l'âge de la retraite en Russie, de 60 à 65 ans pour les hommes et de 55 à 63 ans pour les femmes.

---

WASHINGTON - La Maison blanche laissera le gouvernement fédéral suspendre ses activités si les démocrates refusent de soutenir la réforme de législation encadrant l'immigration aux Etats-Unis, a affirmé hier Donald Trump.

"Je serais disposé à "fermer" le gouvernement si les Démocrates ne nous donnent pas les voix pour la sécurité aux frontières, qui englobe le Mur ! Il faut se débarrasser de la loterie (...) et aller vers un système d'immigration fondé sur le MERITE ! Nous avons besoin que des gens fantastiques viennent dans notre pays", a écrit le président américain sur Twitter.

Une éventuelle paralysie des activités de l'administration fédérale d'ici les élections de mi-mandat en novembre pourrait se retourner contre Donald Trump si les électeurs imputent aux républicains, qui contrôlent les deux chambres du Congrès, l'interruption des services. Or, les républicains ne sont majoritaires que d'un cheveu au Sénat, qui pourrait facilement leur échapper en novembre en cas de poussée démocrate.

---

REDDING, Californie, 30 juillet (Reuters) - Le gigantesque incendie qui a déjà fait six morts et détruit des dizaines de milliers d'hectares de végétation dans le nord de la Californie pourrait entraîner l'évacuation de près de 40.000 personnes supplémentaires, ont annoncé dimanche les autorités.

Le shérif du comté de Shasta, Tom Bosenko, a appelé les habitants à obéir sans délai aux ordres d'évacuation.

Attisé par le vent violent, la sécheresse et une température approchant 40°C, le feu demeure largement incontrôlable, ont prévenu les pompiers de Californie, qui ont reçu des renforts de tout le pays. "On n'a pas un instant de répit", a souligné un de leurs chefs, Chris Anthony, en décrivant un brasier au comportement "imprévisible" qui a déjà coûté la vie à deux pompiers.