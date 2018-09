Resume de l'actualite a 02H00 GMT (30/09)

PALU, Indonésie - Le bilan du séisme de magnitude 7,5 et du tsunami qui se sont produits vendredi sur l'île des Célèbes en Indonésie atteint 420 morts et devrait s'alourdir, selon l'agence de prévention des catastrophes.

Des vagues de près de six mètres ont déferlé au crépuscule sur la ville côtière de Palu, qui était encore secouée par de puissantes répliques hier après-midi.

Des centaines de personnes s'étaient rassemblées sur la plage pour préparer les célébrations de l'anniversaire de la ville, vendredi soir.

Des vidéos amateurs diffusées par des chaînes de télévision locales montrent les vagues s'engouffrant dans les bâtiments du littoral, ravageant les maisons et dispersant des conteneurs.

---

NATIONS UNIES - Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a prévenu hier à la tribune des Nations unies que la poursuite de la politique de sanctions contre Pyongyang ne faisait que renforcer sa défiance vis-à-vis des Etats-Unis et que la Corée du Nord ne renoncerait jamais unilatéralement à son arsenal nucléaire dans de telles conditions.

S'exprimant lors de l'assemblée générale annuelle de l'Onu, Ri Yong-ho a estimé que la Corée du Nord avait pris des mesures "significatives" pour prouver sa bonne volonté au cours des mois écoulés, citant notamment l'arrêt des essais nucléaires et tests de missiles et le démantèlement du site d'essais nucléaires de Punggye-ri en mai dernier.

Ri Yong-ho a de nouveau déploré le fait que Washington rejette une approche graduelle du dossier, en vertu de laquelle la Corée du Nord serait récompensée étapes par étapes, mais il n'a pas exclu formellement une dénucléarisation unilatérale à terme, contrairement à la position jusqu'ici affichée par Pyongyang.

La Corée du Nord réclame une déclaration de paix formelle pour mettre fin à la guerre des Corée de 1950-53, mais les Etats-Unis exigent au préalable l'abandon par Pyongyang de son arsenal nucléaire et refuse également d'assouplir les sanctions internationales contre le régime de Kim Jong-un, malgré les appels en ce sens de la Russie et de la Chine.

---

COLOGNE, Allemagne, - Recep Tayyip Erdogan a achevé hier une visite d'Etat de trois jours en Allemagne à Cologne, où il a inauguré la plus grande mosquée du pays sous l'étroite surveillance des forces de sécurité, qui avaient tenu à l'écart les partisans du président turc comme ses opposants.

Les autorités allemandes ont interdit un rassemblement de 25.000 personnes devant cet édifice construit par l'organisation musulmane Ditib (Union turco-islamique pour les affaires religieuses), laquelle entretient des liens étroits avec Ankara.

Au cours de ce voyage entamé jeudi, le président turc espérait favoriser un rapprochement avec Berlin après une longue phase de tensions entre les deux pays, surtout depuis le putsch manqué de juillet 2016 en Turquie.

Mais la chancelière Angela Merkel a constaté, après avoir rencontré le président turc, la persistance de "profondes divisions" entre les deux pays.I

Recep Tayyip Erdogan a de son côté réclamé que l'Allemagne réprime les séparatistes kurdes présents sur son territoire et estimé que le footballeur Mesut Özil, qui a quitté l'équipe nationale en juillet dernier après avoir posé en photo avec le président turc, avait été victime de discrimination en raison de ses origines. "Le racisme doit cesser", a déclaré Erdogan.

Lors d'un banquet présidé vendredi soir par le chef de l'Etat allemand Frank-Walter Steinmeier, le dirigeant turc a également accusé l'Allemagne d'héberger des terroristes, incitant le quotidien Bild à dénoncer samedi un "discours haineux contre l'Allemagne".

---

BARCELONE, Espagne - Six personnes ont été interpellées à Barcelone hier lors d'affrontements entre la police et des manifestants pour et contre l'indépendance de la Catalogne, à deux jours du premier anniversaire du référendum sur la sécession de cette prospère région.

Selon la presse, 14 personnes ont reçu des soins après avoir été légèrement blessées lors des manifestations.

La tension reste forte en Catalogne un an après le référendum du 1er octobre 2017. Déclarée inconstitutionnelle à Madrid, la consultation s'est néanmoins tenue. Le "oui" à l'indépendance l'a emporté mais avec un taux de participation inférieur à 50%. A l'issue de ce scrutin controversé et de la déclaration d'indépendance qui l'a suivie, certains dirigeants de la Catalogne ont fui en exil ou ont été arrêtés.

Dans la nuit de vendredi à samedi, des groupes indépendantistes se sont rassemblés pour empêcher une manifestation en hommage aux policiers qui avaient été déployés en Catalogne lors du référendum. La manifestation a pu avoir lieu, les participants empruntant un autre chemin.

---

WASHINGTON/SAN FRANCISCO - Tesla et Elon Musk vont chacun verser une amende de 20 millions de dollars et le fondateur du constructeur de voitures électriques haut de gamme va quitter son fauteuil de président tout en conservant celui de directeur général, a annoncé hier la Securities and Exchange Commission (SEC).

Cet accord conclu avec le gendarme de la Bourse de New York doit permettre à Elon Musk et Tesla de sortir de la zone de turbulences qu'ils traversent depuis que l'homme d'affaires a été accusé d'avoir publié des tweets "faux et trompeurs" sur un possible rachat de Tesla suivi d'un retrait de la cote.

Il avait alors fait part sur Twitter d'un projet de rachat de son groupe pour 420 dollars l'actions suivi d'un retrait de cote.

La SEC a formellement lancé des poursuites jeudi dernier, accusant Elon Musk de fraude et demandant qu'il soit mis à l'écart de la direction de Tesla.

Selon les termes de l'accord annoncé samedi par l'autorité de régulation, Elon Musk doit démissionner de ses fonctions de président dans un délai de 45 jours et il n'aura plus le droit d'y être réélu pendant trois ans. Tesla devra en outre désigner deux nouveaux administrateurs indépendants au conseil d'administration.