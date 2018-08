Resume de l'actualite a 02H00 GMT (31/08)

WASHINGTON - Donald Trump a déclaré hier soir que la proposition de l'Union européenne d'éliminer les droits de douanes dans le commerce automobile entre l'UE et les Etats-Unis n'était pas satisfaisante, tout en menaçant de se retirer de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Un retrait des Etats-Unis de l'OMC mettrait en danger une des institutions fondamentales sur lesquelles repose le commerce mondial actuel, dont Washington a été l'un des fondateurs.

"S'ils ne s'améliorent pas, je quitterai l'OMC", a affirmé Trump dans un entretien à l'agence de presse Bloomberg, entretenant son ton critique vis-à-vis de l'institution.

Il a également jugé que la proposition de l'UE de supprimer tous les droits de douane sur les importations automobiles, si les Etats-Unis font de même, "n'est pas suffisante".

La commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, a rendu cette proposition publique plus tôt dans la journée, dans la lignée de la trêve conclue en juillet avec les Etats-Unis.

Donald Trump avait annoncé fin juillet avoir accepté de s'abstenir d'imposer des tarifs douaniers sur les exportations d'automobiles européennes pendant que les deux parties négocient un abaissement de leurs barrières commerciales.

Selon Bloomberg, le président américain a par ailleurs fait savoir à son entourage qu'il était prêt à imposer dès la semaine prochaine des tarifs douaniers à l'équivalent de 200 milliards de dollars d'importations chinoises supplémentaires.

Les Etats-Unis et la Chine se sont déjà mutuellement imposés des tarifs douaniers à 50 milliards de dollars d'importations.

---

VIENNE – Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a estimé hier que l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien tenait toujours, après que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a écrit dans un nouveau rapport que l'Iran continuait de respecter les principales restrictions imposées par l'accord.

"Le retrait américain n'a pas empêché la pérennité" de l'accord de Vienne, a déclaré Jean-Yves Le Drian, soulignant la nécessité d'"initier les mécanismes financiers permettant à l'Iran de continuer à commercer" après que Washington a rétabli ses sanctions économiques contre Téhéran.

Le ministre français a ajouté que l'Iran devrait négocier sur trois grands dossiers: ses engagements nucléaires au-delà de 2025, son arsenal de missiles balistiques et son rôle dans les conflits en Syrie et au Yémen.

Mercredi, le guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, avait déclaré que Téhéran devrait "abandonner ses espoirs" de voir les pays européens sauver l'accord de 2015 après le retrait américain.

---

LIMA - La Colombie, le Pérou et l'Equateur veulent une aide internationale plus importante pour gérer l'afflux de migrants vénézuéliens, a déclaré hier un représentant du ministère péruvien des Affaires étrangères, au lendemain d'une réunion commune à Lima consacrée à l'immigration dans la région.

Les trois pays ont accueilli plusieurs centaines de milliers de Vénézuéliens qui fuient les troubles économiques et politiques de leur pays, où la population a fort à faire pour se nourrir et surmonter les difficultés de la vie quotidienne.

D'après l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), l'exode des Vénézuéliens est sur le point d'atteindre un "stade de crise" semblable à celle des migrations en Méditerranée vers l'Europe.

---

CHEMNITZ, Allemagne - Plusieurs centaines de militants anti-immigration ont défilé hier à Chemnitz, dans l'est de l'Allemagne, après une série d'incidents violents qui ont suivi la mort le week-end dernier d'un Allemand imputée à deux immigrés.

La police du Land de Saxe a reçu des renforts venus de toute l'Allemagne pour mettre fin aux violences qui ont éclaté après l'arrestation d'un Syrien et d'un Irakien, soupçonnés d'avoir poignardé un homme identifié sous le nom de "Daniel H".

Cet incident a ravivé les tensions exacerbées par la décision prise en 2015 par la chancelière Angela Merkel d'accueillir plus d'un million de migrants.

---

PARIS - Les syndicats de salariés CGT et FO, ainsi que les syndicats étudiants Unef et lycéen UNL, ont lancé hier soir un appel à une "première" journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle le 9 octobre contre la politique menée par le gouvernement.

Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion intersyndicale organisée hier à l'initiative de FO, au deuxième jour de rencontres à Matignon entre le Premier ministre et les partenaires sociaux consacrées notamment à une nouvelle réforme de l'assurance chômage.

Edouard Philippe a annoncé dans un entretien au Journal du Dimanche une accélération des suppressions de postes dans la fonction publique et des économies dans le champ des prestations sociales.

Neuf organisations de retraités (CGT, FO, FSU, Solidaires, CFE-CGC, CFTC, FGR-FP, UNRPA Ensemble & Solidaires, LSR) avaient déjà appelé à manifester le 9 octobre.

---

PARIS - Une enquête préliminaire a été ouverte pour viols et agressions sexuelles à l'encontre de l'acteur Gérard Depardieu, qui a nié hier toute infraction par la voix de son avocat.

Selon une source judiciaire, une plainte a été déposée lundi auprès du parquet d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), qui s'est dessaisi mercredi au profit du parquet de Paris.

Selon la radio RTL, qui a révélé la première l'information, la plainte a été déposée par une jeune actrice pour des faits qui se seraient produits les 7 et 13 août derniers dans une résidence parisienne de l'acteur, dans le cadre d'une collaboration professionnelle.

Mais "Gérard Depardieu conteste absolument toute agression sexuelle, tout viol, toute infraction", a déclaré à BFM TV son avocat, Me Hervé Temime. "J'ai des éléments forts pour penser qu'effectivement, aucune infraction n'a été commise."

---

PARIS - L'Association des familles de victimes de Lactalis a annoncé hier le dépôt d'une plainte pour dissimulation de preuves, après les révélations du Canard Enchaîné sur le vol d'un ordinateur à la Direction générale de la concurrence, la consommation et la répression des fraudes (DGCCRF).

Cet ordinateur contenait des documents relatifs à la contamination à la salmonelle de lait infantile produit sur le site Lactalis de Craon (Mayenne), qui avait touché plus de 200 bébés entre 2005 et 2017 et au sujet de laquelle la justice a ouvert une enquête préliminaire le 22 décembre dernier.

---

DETROIT, Michigan - Les funérailles de la chanteuse Aretha Franklin, morte le 16 août des suites d'un cancer du pancréas à l'âge de 76 ans, ont lieu aujourd'hui au Greater Grace Temple de Detroit. Ces obsèques, au cours desquelles chanteront Chaka Khan ou Stevie Wonder et s'exprimera parmi d'autres l'ancien président Bill Clinton, ne seront pas ouvertes au public.